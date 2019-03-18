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Еременко, Глушаков и Барриос – в символической сборной 20-го тура РПЛ!

вчера, 17:00
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Глушаков Денис
Глушаков Денис
Полузащитник
Фернандес Марио
Фернандес Марио
Защитник
Еременко Роман
Еременко Роман
Полузащитник

Ярче всех в 20-м раунде РПЛ выступил хавбек «Ростова» Роман Еременко, оформивший дубль в ворота «Рубина». «Соккер.ру» собирает вместе сильнейших футболистов тура.

Вратарь

Андрей Лунёв («Зенит»)

«Зенит» в матче со «Спартаком» не заставил Александра Селихова трудиться: вратарь «красно-белых» пропустил от Барриоса, а в эпизоде с ударом Ригони его выручила штанга. В итоге у лидеров чемпионата всего один удар в створ ворот «Спартака» за полный матч. Команда Кононова шесть раз пробила точно, и с пятью ударами Лунёв справился, а в дуэлях с Мельгарехо, возможно, предопределил исход встречи. Здорово, что Андрей восстановился после повреждения в матче с «Вильярреалом»: и «Зениту» помог, и в сборной его ждут.

Защитники

Марио Фернандес (ЦСКА)

Не может не радовать накануне матчей сборной России против Бельгии и Казахстана в отборе Евро-2020 и форма Фернандеса. В прошлом туре Марио отдал две результативных передачи, теперь отметился победным голом в ворота «Урала». Забитый мяч стал следствием подачи углового, но и по игре Фернандес был активнейшим звеном своей команды.

Игорь Дивеев (ЦСКА)

Второй раз подряд 19-летний защитник выходит в основном составе ЦСКА, во второй раз подряд армейцы одерживают сухую победу. О таланте Игоря говорили еще во времена его выступлений за «Уфу», сейчас перспективы защитника видны невооруженным взглядом. Умелый спокойный парень, очень аккуратный при работе с мячом, на втором этаже чувствует себя уверенно, как и должно с такими габаритами. В общем, немудрено, что ЦСКА рассчитывает выкупить контракт Дивеева у «Уфы».

Максим Беляев («Арсенал»)

Неужели вызов в сборную России так окрылил Максима Беляева? Центрбек «Арсенала» в матче с «Енисеем» продемонстрировал какое-то царственное превосходство в воздухе над своими оппонентами: 14 выигранных единоборств из 17-ти! Это мощный количественный показатель и блестящий процент побед. После завершения карьеры Сесара Наваса в РПЛ открыт кастинг на переходящий приз «Король воздуха». В этом туре титул однозначно достается Беляеву.

Айртон («Спартак»)

Новичок «Спартака» - единственный футболист, который попал в символическую сборную по итогам каждого из трех весенних туров. И как его проигнорировать! В обороне Айртон небезупречен, но свои же огрехи нивелирует высокой скоростью и самоотверженностью, зато с точки зрения созидательных действий без левого бека уже сложно представить атаку «Спартака». Такого резвого и нацеленного на дриблинг защитника не только в РПЛ, в Европе еще надо поискать. В качестве, конечно, нужно прибавлять, как и в понимании своей роли. Однако уже по матчам против «Краснодара», «Динамо» и «Зенита» видно, что потенциал у Айртона огромный.

Полузащитники

Вильмар Барриос («Зенит»)

Колумбийский полузащитник в игре со «Спартаком» совершил 7 отборов и помог раствориться на поле Софьяну Ханни, который должен был выступить в роли конструктора атак «красно-белых». В качестве контрольного аргумента – гол Барриоса в первом тайме. Как оказалось, уже на 27-й минуте Вильмар установил окончательный счет встречи в Тушино.

Денис Глушаков («Спартак»)

Глушаков мог стать чуть ближе к ненавидящим его болельщикам, если бы после своего красивого гола показал не на фамилию на спине, а на эмблему на груди. А так Денис провел неплохой матч, ведь не только голом запомнился, но также приличной борьбой и хорошей работой с мячом (80% точных передач). В концовке устал и уступил место на поле молодому Умярову, но ведь и работал в высоком темпе, причем на этот раз бегал преимущественно со смыслом, а не в стиле безголовой курицы.

Антон Швец («Ахмат»)

Не всегда лучший тот, кто забил, но в РПЛ голы на вес золота, поэтому часто отмечаем героев эпизодов из матчей с ничейным течением. Впрочем, «Ахмат» был ближе к успеху в Уфе и своего добился в середине второго тайма, когда Швец грамотно открылся в штрафной под передачу Раванелли. Уверенная работа центрального полузащитника в рамках своих должностных обязанностей плюс победный гол приносят Антону пропуск в символическую сборную 20-го тура.

Роман Еременко («Ростов»)

Здесь все просто: человек в одиночку сделал результат в тяжелом и равном матче. До 83-й минуты во встрече «Рубин» - «Ростов» на табло сохранялись нули, а потом Роман Еременко дважды поразил ворота своей бывшей команды похожими хлесткими ударами в нижний угол. «Спартак» уже может начинать жалеть о скоропалительном расставании с финским полузащитником этой зимой, пожалуй, именно такого игрока не хватило «красно-белым» в матче с «Зенитом», чтобы не просто владеть инициативой, а всерьез диктовать свои условия.

Нападающие

Максим Канунников («Крылья Советов»)

Канунников был в сборной тура неделю назад, когда «Крылья Советов» громили «Енисей», на этот раз Максим выступил еще ярче, поучаствовал в обоих голах волжан в ворота «Анжи»: сам забил с подачи Самедова (Александр сделал по «ассисту» в каждом весеннем туре), а во втором тайме заработал пенальти для Шейдаева. И это на фоне постоянной активности, полезного участия в единоборствах и прессинге. В общем, если Канунников продолжит в том же духе, можно будет и о возвращении в сборную помечтать.

Джордже Деспотович («Оренбург»)

Ну как не отметить Деспотовича – единственного центрфорварда, отметившегося голом в 20-м туре РПЛ? Сербский нападающий сражался за каждый мяч, который летел в его сторону, ведь «Оренбург» владел мячом в два раза меньше, чем «Динамо», и из обороны выходил через длинный пас. Джордже отвоевывал мячи для своей команды и крайне бережливо относился к владению на чужой половине поля, о чем говорят 86% точных передач – высокий показатель для форварда. Кстати, в результативной атаке Деспотович тоже отдал точный пас на партнера, а потом грамотно открылся и забил единственный гол в матче.

Еременко, Глушаков и Барриос – в символической сборной 20-го тура РПЛ!

Тренер

Валерий Карпин («Ростов»)

«Локомотив» переиграл «Краснодар» в одной из центральных встреч тура, но добрую половину работы Юрия Семина сделали усталость соперника и арбитр Вилков, а вот победу «Ростова» в Казани нужно отметить. Валерий Карпин во всех смыслах переиграл Курбана Бердыева на его поле: речь не столько о том, что победа гостевая, а о том, что в игре двух терпеливых и оборонительных команд все еще молодой тренер сумел превзойти мэтра. Правда, надо сказать, что Карпин начал выигрывать этот матч еще зимой, когда убедил Романа Еременко отвергнуть выгодные предложения с Ближнего Востока и присоединиться к «Ростову».

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Все комментарии
амурец
амурец
   126 / 1121
сегодня в 01:10
Немного странная сборная
Nikola45
Nikola45 ответил yk2ru
   10 / 1121
вчера в 22:02
Всех достало, что судьи столуются в Газпроме, пенальти и три удаления в матче открытия Баклан-стадиона для победы над командой с Урала тому подтверждение.
Сколько у вас не замечают игру руками в штрафной так не передать! Уже всех достало! Одно только пожалованое Чемпионство чего стоит! ЮБИЛЕЙ СИМОНЯНА! Срамники!
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответил 25процентный клоун
   247 / 1121
вчера в 21:23
Вместо Глушакова нужно было Зобнин ставить. Самый полезный игрок Спартака.
yk2ru
yk2ru ответил Nikola45
   482 / 1121
вчера в 21:10
Это не слезы а возмущения! Всех достало что Тарасята покупают судей! Так надеюсь понятно? Платочек могу свой подарить ! Что бы слюни вытирать!
Всех достало, что судьи столуются в Газпроме, пенальти и три удаления в матче открытия Баклан-стадиона для победы над командой с Урала тому подтверждение.
Nikola45
Nikola45 ответил makkie
   10 / 1121
вчера в 20:53
Цитата Соккера. Платочек дать для нытья? Ступить некуда - всюду лужи от питерских слёз, хотя до матча были закидоны и хвастовство. Стыдобища!
Это не слезы а возмущения! Всех достало что Тарасята покупают судей! Так надеюсь понятно? Платочек могу свой подарить ! Что бы слюни вытирать!
Аксинья
Аксинья
   49 / 1121
вчера в 20:34
Еременко выступил ярче всех, но лучшим все равно будет признан конь или бомж - традиция это святое и ее нарушать нельзя...
Юрниекс
Юрниекс
   199 / 1121
вчера в 20:19
Глушаков,за гол из офсайта? Или гол забитый жопой,до сих пор забыть не можете..
Байкал-38.
Байкал-38.
   79 / 1121
вчера в 19:56
Фарфан?
saha100
saha100 ответил spartach n1
   341 / 1121
вчера в 19:08
Москалёв MVP тура от бомжевика
saha100
saha100
   341 / 1121
вчера в 19:06
    Jum13
    Jum13 ответил Самедов Агил
       31 / 1121
    вчера в 18:51
    Никого из локо) странно
    Пришлось бы тогда Глушакова выкидывать )))
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил makkie
       8 / 1121
    вчера в 18:43
    дожили,один зулус в сборной и тот питерский )) Семак его ростил,как и Азмуна
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       8 / 1121
    вчера в 18:42
    Согласен ,Ханни провалил матч,но я знаю знатока ,который отметил Ханни))))
    Глушаков по делу ,Барриос тоже
    spartach n1
    spartach n1 ответил Danila Selin
       9 / 1121
    вчера в 18:32
    Он не Щулус, так что ваш стёб не по адресу. Вот у вас, чистокровные зулусы бегают.
      Самедов Агил
      Самедов Агил
         473 / 1121
      вчера в 18:27
      Никого из локо) странно
      FILL3286
      FILL3286
         87 / 1121
      вчера в 18:23
      Негра бомжа поставили,а почему не поставили второсортного арга,который с метра в пустую рамку ни попал?
      Scuderia Ferrari
      Scuderia Ferrari
         4 / 1121
      вчера в 18:20
      И опять неблагодарные федунботы поливают МатчТВ, которое является рупором их пропаганды
      Scuderia Ferrari
      Scuderia Ferrari ответил Danila Selin
         4 / 1121
      вчера в 18:18
      Для него любой, кто против спартака, аккаунт генки литейного
      spartach n1
      spartach n1 ответил Danila Selin
         9 / 1121
      вчера в 18:16
      Сами посмотрите в скобкпх количество ударов в створ, читай точных явно больше одного. Да и Спариак не далеко убежал. Мимо больше. Явно точность хромает.
      У генки литейного опять новый аккаунт ?
      Что-то не разглядел сразу ))
      Danila Selin
      Danila Selin ответил spartach n1
         440 / 1121
      вчера в 18:12
      Он не Щулус, так что ваш стёб не по адресу. Вот у вас, чистокровные зулусы бегают.
      Danila Selin
      Danila Selin ответил spartach n1
         440 / 1121
      вчера в 18:11
      Сами посмотрите в скобкпх количество ударов в створ, читай точных явно больше одного. Да и Спариак не далеко убежал. Мимо больше. Явно точность хромает.
      Danila Selin
      Danila Selin ответил makkie
         440 / 1121
      вчера в 18:09
      На себя посмотрите в первую очередь. Все тоже самое. Как говорил один умный человек: не нравится повеление других - начни с себя.
      Братья за Спартак
      Братья за Спартак
         357 / 1121
      вчера в 18:09
        spartach n1
        spartach n1
           9 / 1121
        вчера в 18:04
        Голубые львы должны быть довольны наконец-то зулус которого им впарили,замаравший их любимую сказку что в цветах проекта нет чёрного забил !))
        Надоже как захолустье радуется и гордится зулусу в составе ))
        40175219386
        40175219386 ответил Дед за ЦСКА
           52 / 1121
        вчера в 18:03
        Глушаков явно лишний. "Глушаков скорее был в офсайде, чем не был" ( Ловчев).
        включают не за голы, а за игру, но по игре Глушаков никак не тянет на то, чтобы его включили в эту символическую сборную
        Jum13
        Jum13 ответил spartach n1
           31 / 1121
        вчера в 18:03
        Вот тебе цифры с зенитматчтв ,будешь и дальше пургу гнать ?
        Читать научишься или так и будешь пургу гнать?

        ====================================

        Статистику посмотри или включи повтор и пересчитай удары точных больше одного

        ====================================

        )))
        Дед за ЦСКА
        Дед за ЦСКА
           50 / 1121
        вчера в 18:01
        Глушаков явно лишний.
        "Глушаков скорее был в офсайде, чем не был" ( Ловчев).
        spartach n1
        spartach n1 ответил Danila Selin
           9 / 1121
        вчера в 17:57
        Статистику посмотри или включи повтор и пересчитай удары точных больше одного.
        Вот тебе цифры с зенитматчтв ,будешь и дальше пургу гнать ?

        Jum13
        Jum13
           31 / 1121
        вчера в 17:55
        На картинке Барриос насмехается над Глушаковым
        spartach n1
        spartach n1
           9 / 1121
        вчера в 17:54
        Лучшего игрока бомжей москалева что-то не вижу !
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