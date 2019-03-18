Еременко, Глушаков и Барриос – в символической сборной 20-го тура РПЛ!

вчера, 17:00

Ярче всех в 20-м раунде РПЛ выступил хавбек «Ростова» Роман Еременко, оформивший дубль в ворота «Рубина». «Соккер.ру» собирает вместе сильнейших футболистов тура.

Вратарь

Андрей Лунёв («Зенит»)

«Зенит» в матче со «Спартаком» не заставил Александра Селихова трудиться: вратарь «красно-белых» пропустил от Барриоса, а в эпизоде с ударом Ригони его выручила штанга. В итоге у лидеров чемпионата всего один удар в створ ворот «Спартака» за полный матч. Команда Кононова шесть раз пробила точно, и с пятью ударами Лунёв справился, а в дуэлях с Мельгарехо, возможно, предопределил исход встречи. Здорово, что Андрей восстановился после повреждения в матче с «Вильярреалом»: и «Зениту» помог, и в сборной его ждут.

Защитники

Марио Фернандес ( ЦСКА )

Не может не радовать накануне матчей сборной России против Бельгии и Казахстана в отборе Евро-2020 и форма Фернандеса. В прошлом туре Марио отдал две результативных передачи, теперь отметился победным голом в ворота «Урала». Забитый мяч стал следствием подачи углового, но и по игре Фернандес был активнейшим звеном своей команды.

Игорь Дивеев ( ЦСКА )

Второй раз подряд 19-летний защитник выходит в основном составе ЦСКА , во второй раз подряд армейцы одерживают сухую победу. О таланте Игоря говорили еще во времена его выступлений за «Уфу», сейчас перспективы защитника видны невооруженным взглядом. Умелый спокойный парень, очень аккуратный при работе с мячом, на втором этаже чувствует себя уверенно, как и должно с такими габаритами. В общем, немудрено, что ЦСКА рассчитывает выкупить контракт Дивеева у «Уфы».

Максим Беляев («Арсенал»)

Неужели вызов в сборную России так окрылил Максима Беляева? Центрбек «Арсенала» в матче с «Енисеем» продемонстрировал какое-то царственное превосходство в воздухе над своими оппонентами: 14 выигранных единоборств из 17-ти! Это мощный количественный показатель и блестящий процент побед. После завершения карьеры Сесара Наваса в РПЛ открыт кастинг на переходящий приз «Король воздуха». В этом туре титул однозначно достается Беляеву.

Айртон («Спартак»)

Новичок «Спартака» - единственный футболист, который попал в символическую сборную по итогам каждого из трех весенних туров. И как его проигнорировать! В обороне Айртон небезупречен, но свои же огрехи нивелирует высокой скоростью и самоотверженностью, зато с точки зрения созидательных действий без левого бека уже сложно представить атаку «Спартака». Такого резвого и нацеленного на дриблинг защитника не только в РПЛ , в Европе еще надо поискать. В качестве, конечно, нужно прибавлять, как и в понимании своей роли. Однако уже по матчам против «Краснодара», «Динамо» и «Зенита» видно, что потенциал у Айртона огромный.

Полузащитники

Вильмар Барриос («Зенит»)

Колумбийский полузащитник в игре со «Спартаком» совершил 7 отборов и помог раствориться на поле Софьяну Ханни, который должен был выступить в роли конструктора атак «красно-белых». В качестве контрольного аргумента – гол Барриоса в первом тайме. Как оказалось, уже на 27-й минуте Вильмар установил окончательный счет встречи в Тушино.

Денис Глушаков («Спартак»)

Глушаков мог стать чуть ближе к ненавидящим его болельщикам, если бы после своего красивого гола показал не на фамилию на спине, а на эмблему на груди. А так Денис провел неплохой матч, ведь не только голом запомнился, но также приличной борьбой и хорошей работой с мячом (80% точных передач). В концовке устал и уступил место на поле молодому Умярову, но ведь и работал в высоком темпе, причем на этот раз бегал преимущественно со смыслом, а не в стиле безголовой курицы.

Антон Швец («Ахмат»)

Не всегда лучший тот, кто забил, но в РПЛ голы на вес золота, поэтому часто отмечаем героев эпизодов из матчей с ничейным течением. Впрочем, «Ахмат» был ближе к успеху в Уфе и своего добился в середине второго тайма, когда Швец грамотно открылся в штрафной под передачу Раванелли. Уверенная работа центрального полузащитника в рамках своих должностных обязанностей плюс победный гол приносят Антону пропуск в символическую сборную 20-го тура.

Роман Еременко («Ростов»)

Здесь все просто: человек в одиночку сделал результат в тяжелом и равном матче. До 83-й минуты во встрече «Рубин» - «Ростов» на табло сохранялись нули, а потом Роман Еременко дважды поразил ворота своей бывшей команды похожими хлесткими ударами в нижний угол. «Спартак» уже может начинать жалеть о скоропалительном расставании с финским полузащитником этой зимой, пожалуй, именно такого игрока не хватило «красно-белым» в матче с «Зенитом», чтобы не просто владеть инициативой, а всерьез диктовать свои условия.

Нападающие

Максим Канунников («Крылья Советов»)

Канунников был в сборной тура неделю назад, когда «Крылья Советов» громили «Енисей», на этот раз Максим выступил еще ярче, поучаствовал в обоих голах волжан в ворота «Анжи»: сам забил с подачи Самедова (Александр сделал по «ассисту» в каждом весеннем туре), а во втором тайме заработал пенальти для Шейдаева. И это на фоне постоянной активности, полезного участия в единоборствах и прессинге. В общем, если Канунников продолжит в том же духе, можно будет и о возвращении в сборную помечтать.

Джордже Деспотович («Оренбург»)

Ну как не отметить Деспотовича – единственного центрфорварда, отметившегося голом в 20-м туре РПЛ ? Сербский нападающий сражался за каждый мяч, который летел в его сторону, ведь «Оренбург» владел мячом в два раза меньше, чем «Динамо», и из обороны выходил через длинный пас. Джордже отвоевывал мячи для своей команды и крайне бережливо относился к владению на чужой половине поля, о чем говорят 86% точных передач – высокий показатель для форварда. Кстати, в результативной атаке Деспотович тоже отдал точный пас на партнера, а потом грамотно открылся и забил единственный гол в матче.

Тренер

Валерий Карпин («Ростов»)

«Локомотив» переиграл «Краснодар» в одной из центральных встреч тура, но добрую половину работы Юрия Семина сделали усталость соперника и арбитр Вилков, а вот победу «Ростова» в Казани нужно отметить. Валерий Карпин во всех смыслах переиграл Курбана Бердыева на его поле: речь не столько о том, что победа гостевая, а о том, что в игре двух терпеливых и оборонительных команд все еще молодой тренер сумел превзойти мэтра. Правда, надо сказать, что Карпин начал выигрывать этот матч еще зимой, когда убедил Романа Еременко отвергнуть выгодные предложения с Ближнего Востока и присоединиться к «Ростову».