«Тоттенхэм» vs «Аякс». Из-за них ускорят создание Суперлиги

вчера, 12:30

Их не ждали, а они дошли – или Почеттино, или тен Хаг сыграют в финале ЛЧ . «Соккер.ру» помогает выбрать фаворита, где его найти сложно.

В западных авторитетных СМИ проскочила информация, что шейхи, которые спонсируют ряд известных вам клубов, а также авторитетные футбольные семьи – как Аньели, или менеджеры с опытом – как боссы «Баварии» или Перес, в гневе из-за такой пары полуфиналистов. Будут давить на УЕФА , чтобы до 2024 года истребить ЛЧ и национальные лиги ради одной Суперлиги.

Хотят 4 группы по 8 клубов, чтобы была круговая система, вылет из турнира и гарантированные места на годы вперед для самых богатых. Так что наслаждайтесь такими полуфиналами - как «Тоттенхэм» против «Аякса», поскольку ряд больших боссов – и они это не скрывают, предъявляют ультиматумы Чеферину. Планируют создать турнир, который выбросит за борт тех, кто недостаточно богат.

Существует риск, что не будет никаких путевок в ЛЧ для клубов из России или Голландии – разве что одна для «Зенита» изначально. А пока можем сравнить на поле две симпатичные команды, которые давно готовились к большому успеху и мечтали о финале ЛЧ . У Почеттино ничего не получалось, а тут неожиданно приятный Сон наяву случился. Тогда как «Аякс» просто развил успех после выхода в финал ЛЕ .

Кто здесь главный? В Англии говорят, что их команда. Теория, что «Тоттенхэм» является якобы фаворитом пары, строится на предположении, что «Аякс» как брат «Боруссии» Д из Нидерландов, слишком молодые и рискованные. Вот только под давлением красно-белая команда в плей-офф ЛЧ не развалилась, хотя на нее нажимали «Реал» и «Ювентус».

«Тоттенхэм» чудом вытерпел розги «Манчестер Сити», но разве у них есть крутая игра? Вымучивают результаты, очень много проигрывают и страдают. Поэтому равнее пару придумать сложно, и уж точно нельзя обозвать одну из сторон фаворитом. Или можно? Ведь одной из сторон важно доказать на поле, что они будут достойным соперником для «Барселоны» или «Ливерпуля» - двух китов с убойной игрой.

Тактика команд и кадровый потенциал

Не обязательно так случится, но Почеттино попытается зацепить «Аякс» игрой в три центральных. Но вариант витает в воздухе. Зачем дома работать не с двумя защитниками перед носом у Льориса? Во-первых, у наставника «шпор» меньше вариантов. Уинкс, Ламела и Сиссоко виделись у врачей клуба, Дайер не очень круто сыграл с «Вест Хэмом».

У Сона – дисквалификация, у Кейна – травма, как и у Орье. Учитывая, что Льоренте может выйти в атаке с первых минут (если не придумают вариант с ложной десяткой), а помогать ему будут Алли и Моура, ведь еще двух вариантов лишились, логично попробовать схему, которая не надавит на фланги «Аякса». Зато позволит «шпорам» работать на нужной высоте от собственных ворот, что против дико результативных голландцев важно.

Если у «Тоттенхэма» может быть как схема «4-2-3-1», если найдут подходящих людей и Сиссоко оправится от травмы, так и «3-4-2-1», то у «Аякса» тен Хага видим или «4-3-3» - классику имени Кройфе, или «4-2-3-1», ведь де Йонг, ван де Бек и Шоне могут занимать разные места в центре поля, тут нет цепных псов, но у всех пас и ум. Последний вообще изначально форвард, даже давным-давно играл против «Тоттенхэма» в еврокубках в составе другого клуба.

А сейчас лондонцам надо остановить одну из лучших атак мира – Зийех, Тадич и Нерес формируют необычную тройку, где все изначально вингеры, а в результате каждый – снайпер и плеймейкер. Мазрауи может сыграть справа, если здоров, и он опасен для Роуза, который ошибается в защите и будет лишен поддержки Сона по левому краю в атаке. А Тальяфико, хотя сам допускал ляпы в обороне, должен давить на англичанина Триппьера.

Дважды просить аргентинца драться с британцем не нужно. Как не нужно сомневаться, что «Тоттенхэм», лишившись ключевого оружия впереди – Сон и Кейн определяли атаку в этом сезоне, может перейти на осадное положение. Будут выжидать, верить в ошибки у ворот Онаны. Ляпы допускали в матчах с «Реалом» и «Ювентусом», но тогда «Аяксу» в отдельных эпизодах везло, всегда отвечали на один удар соперника серией своих. Посмотрим, как будет сейчас, когда хозяева не в оптимальном составе, а гости – в привычном.

Ориентировочные составы

«Тоттенхэм» (4-2-3-1): Льорис – Триппьер, Алдервейрелд, Вертонген, Роуз (Дэвис) – Сиссоко, Дайер, Ваньяма – Эриксен, Алли – Моура.

Альтернатива «Тоттенхэма» (3-4-2-1): Льорис – Алдервейрелд, Санчес, Вертонген – Триппьер, Ваньяма, Эриксен, Роуз – Моура, Алли – Льоренте.

«Аякс» (4-3-3): Онана – Мазрауи, де Лигт, Блинд, Тальяфико – Шоне, де Йонг, ван де Бек – Зийех, Тадич, Нерес.

Любопытные факты накануне поединка

- четыре игрока Почеттино играли за «Аякс». Вертонген, Алдервейрелд и Эриксен провели немало славных матчей за голландцев, выросли в великом клубе и нахватались локальных трофеев. А Санчес за сезон успел сходить в финал ЛЕ , потому его трансфер и обошелся «Тоттенхэму» в 40 млн евро;

- хитрые голландцы устроили «Аяксу» недельный цикл подготовки к поединку. Пока «Тоттенхэм» проигрывал дома в дерби «Вест Хэму», голландцы неделю изучал соперника, который потерял троих игроков основы, а еще один частый гость на поле под вопросом;

- у Почеттино команда, которая зачастую побеждает дома – не смотрите на результат с «Вест Хэмом», мыслями были на поле против «Аякса». Но у тен Хага банда, обожающая выигрывать в гостях – 7 побед в 8 последних матчах, в том числе в Мадриде и Турине. Сегодня определяющий поединок для противостояния, как и первый четвертьфинал Почеттино против Гвардиолы;

- «Тоттенхэм» впервые за 57 лет добрался до полуфинала турнира, где разыгрывают кубок чемпионов (в прошлый раз уступили «Бенфике» и в финале не сыграли), а «Аякс» не играл на этой стадии с 1997 года (пропустили в финал «Ювентус»). Зато такой полуфинал активизировал работу китов по созданию Суперлиги – Аньелли и компания из Мюнхена завидуют голландцам;

- на официальном сайте УЕФА уверены, что «Аякс» стал первым клубом, который начал в квалификации и добрался до полуфинала ЛЧ . Ошибочная информация – киевское «Динамо» Лобановского двадцать лет назад проделало похожий путь, хотя у голландцев на один раунд больше. А прошли в группу, обыграв как раз «Динамо»;

- «шпоры» стали седьмым клубом из Англии, который добрался до полуфинала именно Лиги чемпионов, без учета КЕЧ . Делят рекорд турнира с испанцами, хотя «Тоттенхэм» вместе с «Манчестер Сити», «Лидсом» и «Арсеналом» относится к тем англичанам, что в финале не побеждали. «Челси», «Ливерпуль» и МЮ кубок брали;

- в четверке полуфиналистов только одна команда, не игравшая в финале и не знающая побед – «Тоттенхэм». У «Аякса» есть успех именно в ЛЧ , а этот полуфинал – девятый в их истории. До этого было шесть побед и два поражения, а первая осечка – с «Ноттингем Форрест» из Англии;

- в гостях в полуфиналах «Аякс» в половине случаев уступал – 4 поражения, но было 2 победы и 2 ничьи, так что сегодня шансы зацепиться за путевку в финал имеются. Тем более, «Тоттенхэм» лишь недавно научился побеждать дома в плей-офф ЛЧ . Впервые обыграли «Боруссию» Д, а «Манчестер Сити» не забил пенальти в гостях;

- голландский клуб в полуфинале Лиги чемпионов впервые с 2005 года, когда в четверку сильнейших вошел ПСВ . Тогда проиграли «Милану» по сумме двух матчей, а после этого был тот самый финал в Стамбуле против «Ливерпуля». Но «Аякс» сам рассчитывает или сыграть с «красными», или огорчить «Барселону» в Мадриде. Но сначала нужно пройти «Тоттенхэм»;

- англичане традиционно в списке неудобных соперников для «Аякса» - в 11 играх всего 2 победы (5 ничьих и 4 поражения, среди которых – финал ЛЕ против МЮ ). Зато именно в Лондоне голландцы впервые взяли Кубок чемпионов, когда в 1971 году обыграли на «Уэмбли» греческий «Панатинаикос»;

- «Аякс» в этом розыгрыше Лиги чемпионов проиграл всего 1 из 16 сыгранных поединков, дома от «Реала». «Тоттенхэм» начал турнир с двух влетов подряд от «Интера» и «Барселоны», а в полуфинал прошли после поражения от «Манчестер Сити». Голландцы не привыкли к большим неприятностям в ЛЧ – как их плюс, так и минус.

Прогноз «Соккер.ру»: многие поставят на ничью с голами – могут оказаться правы. Самые хитрые провидцы заявят об игре «на три результата». Разве бывает в таких случаях иначе? А вот если благородно рисковать, как голландцы в высоком прессинге, то можно поставить на победу «Аякса» в гостях, что и сделаем. Почему бы и нет?