Вспомнить о победах. «Спартак» vs «Рубин»

сегодня, 15:00

«Спартак» в последних четырех турах обыграл только «Енисей», «Рубин» и вовсе забыл о победах. «Соккер.ру» рассказывает о встрече команд, которым есть что доказывать.

Турнирное положение

«Спартак» оптимистично смотрел на весеннюю часть сезона, рассчитывая подняться со своей четвертой строчки по итогам первой части чемпионата несколько повыше. Перед возобновлением сезона в РПЛ «красно-белые» отставали всего лишь на два очка от третьей строчки – попадание в тройку призеров является минимальной задачей на сезон, да и до лидирующего «Зенита» было всего 6 очков, что давало Олегу Кононову повод для популистских заявлений о борьбе за чемпионство.

Однако после 25 полных туров «Спартак» осел на пятой строчке, и сейчас до первого места уже 18 очков, то есть «Зенит» нарастил свое преимущество втрое, а до третьего – 7 баллов. Чтобы иметь хоть какие-то шансы на пьедестал, «Спартаку» нужно обязательно выигрывать сегодняшний матч у «Рубина», который у москвичей как бы в запасе – они играют последними в туре. Впрочем, побеждать нужно не только для всплытия, но и для того, чтобы не лишиться места в пятерке, откуда «Спартак» уже по итогам нынешнего тура может выбросить тульский «Арсенал», разгромивший «красно-белых» на прошлой неделе.

У «Спартака» дела с победами обстоят печально: в последних четырех турах команда Олега Кононова набрала три очка в матче с «Енисеем» с последнего места в таблице и проиграла ЦСКА , «Ростову» и «Арсеналу». Но «Рубин» не нюхал побед еще дольше. В последний раз казанцы побеждали в первом весеннем туре, когда суперпоздний гол Артура Сагитова на 90+5 минуте позволил выиграть у «Ахмата». В следующих семи турах команда Курбана Бердыева четырежды проиграла и трижды сыграла вничью. В итоге, «Рубин» скатился в таблице на 11-е место, а ведь после 18 туров был шестым с отставанием от третьего места в два очка.

Новости команд

«Спартак» - снова главный ньюсмейкер российского футбола. После безобразного поражения в Туле совет директоров клуба принял решение о расставании с вице-президентом Измайловым и генеральным (или спортивным?) директором Родионовым. Между тем, Олегу Кононову выражено полное доверие, якобы именно он будет строить команду будущего – в официальном заявлении клуба говорится о том, что «Спартак» ждет большая перестройка летом. Вскоре последовали новости о том, с кем клуб планирует расстаться, в «расстрельном списке» ветераны Глушаков, Комбаров, Ещенко, Ребров и несколько иностранцев. Тут и там обсуждаются кандидатуры на вакантные должности. Со «Спартаком» не соскучишься!

А вот «Рубин», несмотря на плачевные результаты, не переживает и ждет, когда Бердыев снова сколотит боеспособную банду. Помогать Курбану Бекиевичу в этом будет, как и прежде, Сесар Навас, правда, в новой роли. Назначение легенды клуба главой селекционной службы – главная новость последних дней из Казани. Ждем в «Рубине» интересных футболистов с нераскрытым потенциалом?

Факты, факты, факты

- «Спартак» одержал победы в четырех последних домашних матчах над «Рубином». «Красно-белые» всегда выигрывали с преимуществом в один мяч, в трех из четырех встреч голы забивал Квинси Промес.

- Главный тренер «Рубина» Бердыев не раз мог возглавить «Спартак». Ближе всего Курбан Бекиевич был к этому в 2016 году. Его приход обсуждался дважды: после сезона 2015/16 и после отставки Аленичева.

- Согласно первоначальному плану, «Спартак» и «Рубин» должны были сыграть в воскресенье, в 14:00 по московскому времени, но игра была перенесена на понедельник, что вызвало массу возмущений среди болельщиков.

- В трех последних матчах против «Рубина» у «Спартака» три разных главных тренера: в марте прошлого года Массимо Каррера выиграл 2:1 в Казани, в первом круге нынешнего сезона «красно-белые» под руководством Рианчо упустили победу в самой концовке – 1:1. Ваш ход, Олег Георгиевич Кононов!

Составы и тактика

У Олега Кононова по-прежнему масса кадровых проблем, главные из которых сосредоточены в обороне. По идее, должен вернуться в строй основной правый защитник Николай Рассказов, и тогда Айртон выйдет на родной позиции слева, а Дмитрий Комбаров останется на лавке. А вот в центре обороны дыра. Джикия – единственный, кто может играть из набора основных защитников. Кутепов не сыграет до конца сезона, у Боккетти травма, какие-то проблемы с оперированным коленом у Жиго. Получается, снова в стартовом составе выйдет Гапонов? Или Кононов примет другое решение? Ворота защищает тоже не основной голкипер: Селихов сломал палец в дерби, Максименко замещает его. Не выйдет на поле и Луис Адриано, чьего класса так не хватает «Спартаку».

Получается, «Спартак» снова сыграет в экспериментальном составе, да и тактических откровений от Кононова ждать не приходится – он-то уверен, что его команда прогрессирует. «Рубин» традиционно играет по схеме с тремя центральными защитниками, и у Курбана Бердыева не такой широкий выбор игроков для стартового состава, чтобы долго ломать голову. Опытный тренер никогда не стремился удивлять неожиданными ходами, его путь – оттачивание игровых связей, четкая командная работа, а для этого, естественно, нужно время.

Ориентировочные составы

«Спартак» (4-2-3-1): Максименко – Рассказов, Гапонов, Джикия, Айртон – Зобнин, Гулиев – Мельгарехо, Фернандо, Ханни – Зе Луиш.

«Рубин» (5-3-2): Коновалов – Цаллагов, Камболов, Уремович, Сорокин, Степанов – Подберезкин, Башкиров, Коновалов – Байрамян, Полоз.

Хочешь выиграть у «Спартака» - отдай ему мяч. Пока игра со стеночками-пяточками-забеганиями, обещанная Кононовым, не построена, москвичи очень бледно выглядят в позиционной атаке и совсем не «ловят мышей» во время контрвыпадов соперника. Кажется, картина матча ясна задолго до стартового свистка, но, к счастью, футбол умеет удивлять.