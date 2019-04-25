В атаку! «Спартак» должен рискнуть или проиграет

вчера, 13:30

Накануне матча в Туле на «Спартак» обрушились кадровые проблемы, и «Соккер.ру» уверен, что Олег Кононов должен сыграть против бывшей команды смело, иначе – беда.

Принципиальный матч для Кононова и «Арсенала»

Олег Кононов начинал нынешней сезон в Туле, рулил «Арсеналом» до 14-го тура и оставил команду на промежуточном 11-м месте, чтобы возглавить «Спартак», который на момент его прихода делил места с 7-го по 10-е и всего лишь на два очка опережал «Арсенал». Сейчас «Спартак» пятый, а туляки на восьмом месте, между ними четыре очка, то есть «оружейники» после расставания с Кононовым не рухнули, а москвичи не рванули вперед, диспозиция команд относительно друг друга осталась прежней, в таблице они поднялись синхронно.

По-прежнему сохраняется возможность, что «Арсенал» - бывшая команда Олега Георгиевича, финиширует выше нынешней. Вот это будет шутка судьбы! А ведь если туляки сегодня одержат победу, то подберутся к «Спартаку» на расстояние одного очка. В первом круге «Арсенал» выиграл у «красно-белых» в Москве. В той встрече «оружейниками» руководил Олег Кононов, а «Спартак» возглавлял Массимо Каррера. Символично, что итальянец отправился в отставку после поражения от тренера, который станет его преемником у руля московского клуба (не считать же таковым забавного временщика Рианчо, который несколько недель веселил народ).

Таким образом, Олег Кононов может добиться уникального для РПЛ достижения: дважды в рамках одного чемпионата выиграть в противостоянии двух клубов, находясь по разные стороны баррикад. Конечно, Олегу Георгиевичу принципиально победить в Туле, чтобы доказать правильность своего решения. А красноречивый продолжатель традиций Юрия Павловича Сёмина в российском футболе Игорь Черевченко наверняка толкнет перед своими парнями какую-нибудь зажигательную речь на тему: «Вот он бросил вас ради этих. Идите и растопчите их!»

За «Спартак» страшно! Без шести игроков основной обоймы

«Спартак» отправился в Тулу без шести игроков, которые могли бы появиться на поле. Седьмой травмированный – Артем Ребров, он третий номер среди и вратарей и уже больше смахивает на посла клуба, нежели на действующего футболиста, поэтому его потери отряд не заметит. А вот отсутствие ряда других игроков – это катастрофа, причем катастрофа в основном для обороны, по которой пришелся основной удар. Не может играть основной вратарь Александр Селихов, которого замещает в воротах Александр Максименко, и это уже привычная картина для нынешнего сезона.

Дальше – больше. Из четырех центральных защитников основного состава доступен только один – Джикия. Кутепов недавно прооперирован, Боккетти и Жиго остались в Москве. Итальянец пока не оправился от повреждения, полученного в матче с «Ростовом», а Жиго, видимо, пока рано играть два раза в неделю, учитывая, что он недавно вернулся в строй после семи месяцев простоя из-за разрыва «крестов». По всей видимости, рядом с Джикией сыграет 21-летний защитник Илья Гапонов, для которого это будет дебют в РПЛ .

Придется Кононову поломать голову и над выбором фланговых защитников. Забивший дебютный гол за «Спартак» в ворота «Енисея» Николай Рассказов пропустит игру с «Арсеналом» из-за ушиба. Уже может играть Ещенко, который впервые после травмы крестообразных связок появился на поле в предыдущем туре. Но готов ли Андрей на весь матч? Есть еще вариант, при котором слева выйдет Комбаров, а правую бровку закроет Айртон – эпизодически «Спартак» так играл на зимних сборах. Если бразилец будет передвинут на другую бровку, то получится, что только Джикия останется на своем месте в защите «Спартака».

Ну а чтобы «Спартаку» мало не казалось, проблемы в обороне дополняет травма Луиса Адриано, который очень полезно сыграл в матче с «Енисеем»: не только отдал две результативных передачи, но и отрабатывал в оборону, шел в отбор, пытаясь успеть буквально везде. К счастью для «красно-белых», восстановился Зе Луиш, но в какой он форме – тоже вопрос.

У «Арсенала» свои потери

Нужно сказать и о трудностях «Арсенала», который накануне матча со «Спартаком» лишился двух ключевых игроков. Для сбитой команды Игоря Черевченко выпадение двух важных звеньев может стать проблемой, появятся болевые точки. «Горчичник», полученный Григалавой в матче с «Уфой», стал для грузинского защитника четвертым, таким образом, Гиа нарвался на автоматическую дисквалификацию. В 19 матчах сезона «Арсенал» действовал со связкой Беляев – Григалава в центре обороны. Теперь компанию Максиму составит, по всей видимости, бывший игрок «Лиона», опытный Бакари Коне. Недавно они играли вместе против «Рубина», та игра закончилась вничью 0:0.

Кроме того, Игорь Черевченко не может рассчитывать на Зелимхана Бакаева – лучшего бомбардира «Арсенала» в нынешнем сезоне. Вингер выступает за туляков на правах аренды из «Спартака», по условиям соглашения он не может играть против клуба, который владеет его контрактом. Наиболее вероятное решение этой проблемы – появление в стартовом составе Эванса Кангва.

Ориентировочные составы

«Спартак» (4-3-3): Максименко – Айртон, Гапонов, Джикия, Комбаров – Зобнин, Гулиев, Фернандо – Ханни, Мельгарехо, Зе Луиш.

«Арсенал» (4-3-3): Нигматуллин – Комбаров, Беляев, Коне, Альварес – Мохаммед, Горбатенко, Ткачев – Кангва, Мирзов, Джорджевич.

Почему «Спартак» должен играть в атаку?

Это тот случай, когда осторожность убьет «Спартак» с большей вероятностью, чем безрассудство. Просто взгляните на оборону под предводительством Джикии: логично эту линию задействовать в игре как можно меньше и как можно больше времени проводить на чужой половине поля. Было бы интересно посмотреть на взаимодействие Фернандо и Ханни – пожалуй, с этими двумя футболистами действительно можно играть в пас, как обещал Кононов. Вряд ли снова нужен в старте Мелкадзе, который, как и Ташаев с Ломовицким, много суетится и делает мало полезных действий. Это такой Глушаков из линии атаки. Кстати, и Дениса можем увидеть на поле, если тренерский штаб решит, что кому-то из полузащитников нужен отдых.

Что предпримет «Арсенал» в ответ?

Туляки не станут лезть на рожон и сыграют от соперника. Наверняка «Спартак» будет владеть мячом, но «Арсенал» знает свои сильные стороны, хорошо владеет стремительным переходом из обороны в атаку. И я бы сказал, что шансы «оружейников» поймать москвичей на контратаке, как минимум, не ниже, чем шансы «Спартака» забить в позиционном нападении. Тому же «Енисею» команда Кононова забила после быстрой атаки и после отбора вблизи чужих ворот, а извлекать пользу из контроля мяча Олег Георгиевич свою команду пока не научил. Но сегодня ему и «Спартаку» победа в Туле нужна кровь из носу. Удастся ли?