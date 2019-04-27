«Краснодар» vs ЦСКА. Осечка на осечке!

вчера, 21:30

«Соккер.ру» смотрит на конкурентов в борьбе за место в ЛЧ критически. Мусаева и Ганчаренко немало хвалили, пора оценить строже.

«Краснодар» - крутой, ЦСКА – новый и почти такой же? Это как посмотреть. Целый сезон ругают «Спартак», и ругают за дело – стыдно творить то, что «красно-белые» проделали с репутацией клуба, с командой и за то, как ведут диалог с фанатами.

У «быков» и «армейцев» коммуникации выстроены лучше и скандалов внутри команды меньше – хотя у первых они были, Смолов, Мамаев и Игнатьев не дадут соврать. Но правдивую оценку ситуации важно искать на поле, то есть банально посмотреть на результаты.

Причем на довольно больших отрезках, которые позволяют делать выводы. Поскольку у «быков» был плей-офф ЛЕ , а у ЦСКА весна не связана ни с Кубком России, ни с международными матчами, то отрезки будут разными по длине. Но судите сами, насколько Мусаев и Ганчаренко успешно работают не по наполнению матчей, а по их результатам.

В 16 последних поединках всех турниров у «Краснодара»… жалкие две победы. Обе дома, одна над «Анжи» со счетом 5:0, а вторая с удалением и счетом 1:0 над «Крыльями Советов» - еще одним аутсайдером. Получается, Мусаев за три с половиной игровых месяца – с начала декабря и ничьей с «Ростовом» в Кубке России, сумел выиграть всего два матча.

А теперь подумайте, как бы реагировали фанаты «Спартака», «Зенита», ЦСКА или «Локомотива», если бы их команда потеряла очки в 14 матчах из 16, обыграв только двух аутсайдеров? У Мусаева дикий кредит доверия от Галицкого, как и у Ганчаренко от Гинера, хотя тут причина тоже понятная – команда у москвичей молодая. Но не победная. ЦСКА потерял очки в 10 из 18 последних игр.

Ситуация намного лучше, чем у «Краснодара» - целых 8 побед, но 6 поражений, 4 мировые, не решили задачи в Европе. Потеряли из-за глупости вторую строчку в РПЛ . «Арсеналу» многие проигрывают, ладно. Но «Уфа» и «Оренбург» - на совести ЦСКА , потеряли шанс на верных 5 пунктов. В результате в Краснодаре москвичам нельзя проигрывать, иначе заметно ухудшат шансы на вторую строчку, если «Локомотив» дома обыграет «Енисей»…

Составы и тактические нюансы

Для «Краснодара» манера игры ЦСКА любопытная, и если «армейцы» не предложат темп и дикий прессинг – достаточно удобная. Сами москвичи склонны к тем же ошибкам в защите, что и южане, но разница есть. На отдельные матчи Акинфеев и компания собираются – не пропускают, а Сафонов старательно летает в рамке, но у «Краснодара» всего два «сухаря» в последних 12 играх.

У ЦСКА надежнее защита, и теперь там опытный народ – Набабкин, Васин и Магнуссон играли против «Анжи». Вряд ли Ганчаренко что-то изменит, ведь у Бекао и Дивеева проблемы были со здоровьем (хотя оба оправились). Разве что бразилец вернется в старт. Слева Щенников, справа – Фернандес, тоже все понятно. Схема в районе «3-5-2», хотя поведение Влашича и Сигурдссона традиционно зависит от тренерских задач.

Ахметов и Обляков должны играть в центре, поэтому от Акинфеева до Чалова – подход и состав ЦСКА читается. Могут быть разве что точечные изменения. У «Краснодара» они тоже будут, ведь сразу два важных игрока пропустят матч из-за глупых дисквалификаций – Газинский поймал в Грозном лишнюю желтую карточку, Мартынович – сразу две. И это еще повезло, что Каборе не удалили, могли остаться без центральной оси.

Травма Ольссона тоже оптимизма не добавляет, но у Мусаева есть Уткин – пора бы молодому хавбеку оправдать доверие, в последних матчах был плох. Стоцкий, Петров, Рамирес и Скопинцев могут играть на разных позициях на бровках. Классон с Игнатьевым очень хотят в Лигу чемпионов, но не играют пока ровно. А Сафонову создавали работу и когда Мартынович находился на поле. Появление в основе Фьолусона вряд ли что-то изменит, Спаич и его привычный напарник тоже «привозили».

Зато есть Перейра – играет последние матчи за «Краснодар», есть возможность выпустить в основе или со скамейки Сулейманова. Так что Мусаеву фактически нужно поставить на драйв, но не быть таким наивным, как с «Зенитом» и «Ахматом», когда соперники слишком легко забивали. И часто создавали моменты, хотя Сафонов в основном выручал. Впрочем, сегодня у двух вратарей должна быть работа, ведь встречаются составы со средним возрастом в 23-25 лет.

Живые, шустрые, не очень огромные по физическим габаритам, не всегда удачно играющие при стандартах, допускающие ошибки из-за сниженной концентрации внимания – Акинфеев и Сафонов видели такие моменты не раз за последний месяц. Может быть весело, ведь ЦСКА заточен на контратаку, а «Краснодар» после ужасных первых таймов обычно собирается и выдает интересные концовки.

Сегодня также может сказаться усталость, но помним, что в Москве в первом круге выиграли «быки» - теперь ход Ганчаренко.

Ориентировочные составы

«Краснодар» (4-3-2-1): Сафонов – Петров, Спаич, Фьолусон, Рамирес – Перейра, Каборе, Стоцкий (Уткин) – Классон, Скопинцев (Вандерсон) – Игнатьев.

ЦСКА (3-5-1-1): Акинфеев – Набабкин (Бекао), Васин, Магнуссон – Фернандес, Ахметов, Обляков, Влашич, Щенников – Сигурдссон – Чалов.

Значимые для прогнозов факты

- для любителей ставок: в 8 из последних 10 матчей между командами видели расклад «обе забьют». При этом за все время соперничества – 17 встреч, лишь дважды было больше трех мячей за две команды;

- ЦСКА – один из самых удобных сложных соперников «Краснодара». Брали очки в 10 матчах из 17, одержав 5 побед. Для сравнения, со «Спартаком» у них всего 3 победы в 18 играх, с «Локомотивом» и «Зенитом» - по 10 поражений в 16 поединках;

- хотя «армейцы» проигрывали «Краснодару» чаще, чем их соседи по таблице, в целом всего 1 победа в 7 последних матчах. Но ЦСКА сменил состав, и в первом круге «быки» впервые с 2015 года вырвали победу;

- ЦСКА в гостях уступил «Арсеналу» со счетом 0:2, но это единственное выездное поражение «армейцев». Более того, москвичи в гостях пропустили всего 5 мячей и 2 из них – в Туле. У Ганчаренко лучшая гостевая игра в РПЛ – 24 очка после 13 встреч;

- «Краснодар» в гостях тоже весьма успешен, и дома в РПЛ неплохо рубится. Хотя это на фоне конкурентов, ведь три раза были ничьи и трижды проиграли. «Зенит» показал ЦСКА , можно огорчить «быков» на их поле;

- три из пяти побед «быков» над «армейцами» - домашние. Ни разу в истории «Краснодар» не переигрывал ЦСКА с разницей больше одного мяча. Как видите, комплексы в борьбе с клубами из Москвы и Санкт-Петербурга остаются – в этом сезоне соседей в таблице обставляли редко;

- новый состав ЦСКА подучился играть с конкурентами. После поражений пришла победа над «Зенитом», после чего не уступали в РПЛ «Ростову», обыграли «Спартак», не уступили «Локомотиву». Но впереди у Ганчаренко матчи с «Динамо» и «Зенитом» - не стоит им надеяться, что один пункт на юге станет пропуском в ЛЧ ;

- если «Локомотив» заберет три очка после встречи с «Енисеем», то в реальной борьбе за второе место останется только победитель дуэли Мусаева и Ганчаренко. В случае ничьей команды отпустят конкурента и ухудшат пока не потерянные шансы на последнюю прямую путевку в Лигу чемпионов.