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«Краснодар» vs ЦСКА. Осечка на осечке!

вчера, 21:30
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Акинфеев Игорь
Акинфеев Игорь
Вратарь
Влашич Никола
Влашич Никола
Полузащитник
Перейра Маурисио
Перейра Маурисио
Полузащитник

«Соккер.ру» смотрит на конкурентов в борьбе за место в ЛЧ критически. Мусаева и Ганчаренко немало хвалили, пора оценить строже.

«Краснодар» - крутой, ЦСКА – новый и почти такой же? Это как посмотреть. Целый сезон ругают «Спартак», и ругают за дело – стыдно творить то, что «красно-белые» проделали с репутацией клуба, с командой и за то, как ведут диалог с фанатами.

У «быков» и «армейцев» коммуникации выстроены лучше и скандалов внутри команды меньше – хотя у первых они были, Смолов, Мамаев и Игнатьев не дадут соврать. Но правдивую оценку ситуации важно искать на поле, то есть банально посмотреть на результаты.

Причем на довольно больших отрезках, которые позволяют делать выводы. Поскольку у «быков» был плей-офф ЛЕ, а у ЦСКА весна не связана ни с Кубком России, ни с международными матчами, то отрезки будут разными по длине. Но судите сами, насколько Мусаев и Ганчаренко успешно работают не по наполнению матчей, а по их результатам.

В 16 последних поединках всех турниров у «Краснодара»… жалкие две победы. Обе дома, одна над «Анжи» со счетом 5:0, а вторая с удалением и счетом 1:0 над «Крыльями Советов» - еще одним аутсайдером. Получается, Мусаев за три с половиной игровых месяца – с начала декабря и ничьей с «Ростовом» в Кубке России, сумел выиграть всего два матча.

А теперь подумайте, как бы реагировали фанаты «Спартака», «Зенита», ЦСКА или «Локомотива», если бы их команда потеряла очки в 14 матчах из 16, обыграв только двух аутсайдеров? У Мусаева дикий кредит доверия от Галицкого, как и у Ганчаренко от Гинера, хотя тут причина тоже понятная – команда у москвичей молодая. Но не победная. ЦСКА потерял очки в 10 из 18 последних игр.

Ситуация намного лучше, чем у «Краснодара» - целых 8 побед, но 6 поражений, 4 мировые, не решили задачи в Европе. Потеряли из-за глупости вторую строчку в РПЛ. «Арсеналу» многие проигрывают, ладно. Но «Уфа» и «Оренбург» - на совести ЦСКА, потеряли шанс на верных 5 пунктов. В результате в Краснодаре москвичам нельзя проигрывать, иначе заметно ухудшат шансы на вторую строчку, если «Локомотив» дома обыграет «Енисей»…

Составы и тактические нюансы

Для «Краснодара» манера игры ЦСКА любопытная, и если «армейцы» не предложат темп и дикий  прессинг – достаточно удобная. Сами москвичи склонны к тем же ошибкам в защите, что и южане, но разница есть. На отдельные матчи Акинфеев и компания собираются – не пропускают, а Сафонов старательно летает в рамке, но у «Краснодара» всего два «сухаря» в последних 12 играх.

У ЦСКА надежнее защита, и теперь там опытный народ – Набабкин, Васин и Магнуссон играли против «Анжи». Вряд ли Ганчаренко что-то изменит, ведь у Бекао и Дивеева проблемы были со здоровьем (хотя оба оправились). Разве что бразилец вернется в старт. Слева Щенников, справа – Фернандес, тоже все понятно. Схема в районе «3-5-2», хотя поведение Влашича и Сигурдссона традиционно зависит от тренерских задач.

Ахметов и Обляков должны играть в центре, поэтому от Акинфеева до Чалова – подход и состав ЦСКА читается. Могут быть разве что точечные изменения. У «Краснодара» они тоже будут, ведь сразу два важных игрока пропустят матч из-за глупых дисквалификаций – Газинский поймал в Грозном лишнюю желтую карточку, Мартынович – сразу две. И это еще повезло, что Каборе не удалили, могли остаться без центральной оси.

Травма Ольссона тоже оптимизма не добавляет, но у Мусаева есть Уткин – пора бы молодому хавбеку оправдать доверие, в последних матчах был плох. Стоцкий, Петров, Рамирес и Скопинцев могут играть на разных позициях на бровках. Классон с Игнатьевым очень хотят в Лигу чемпионов, но не играют пока ровно. А Сафонову создавали работу и когда Мартынович находился на поле. Появление в основе Фьолусона вряд ли что-то изменит, Спаич и его привычный напарник тоже «привозили».

Зато есть Перейра – играет последние матчи за «Краснодар», есть возможность выпустить в основе или со скамейки Сулейманова. Так что Мусаеву фактически нужно поставить на драйв, но не быть таким наивным, как с «Зенитом» и «Ахматом», когда соперники слишком легко забивали. И часто создавали моменты, хотя Сафонов в основном выручал. Впрочем, сегодня у двух вратарей должна быть работа, ведь встречаются составы со средним возрастом в 23-25 лет.

Живые, шустрые, не очень огромные по физическим габаритам, не всегда удачно играющие при стандартах, допускающие ошибки из-за сниженной концентрации внимания – Акинфеев и Сафонов видели такие моменты не раз за последний месяц. Может быть весело, ведь ЦСКА заточен на контратаку, а «Краснодар» после ужасных первых таймов обычно собирается и выдает интересные концовки.

Сегодня также может сказаться усталость, но помним, что в Москве в первом круге выиграли «быки» - теперь ход Ганчаренко.

Ориентировочные составы

«Краснодар» (4-3-2-1): Сафонов – Петров, Спаич, Фьолусон, Рамирес – Перейра, Каборе, Стоцкий (Уткин) – Классон, Скопинцев (Вандерсон) – Игнатьев.

ЦСКА (3-5-1-1): Акинфеев – Набабкин (Бекао), Васин, Магнуссон – Фернандес, Ахметов, Обляков, Влашич, Щенников – Сигурдссон – Чалов.

Значимые для прогнозов факты

- для любителей ставок: в 8 из последних 10 матчей между командами видели расклад «обе забьют». При этом за все время соперничества – 17 встреч, лишь дважды было больше трех мячей за две команды;

- ЦСКА – один из самых удобных сложных соперников «Краснодара». Брали очки в 10 матчах из 17, одержав 5 побед. Для сравнения, со «Спартаком» у них всего 3 победы в 18 играх, с «Локомотивом» и «Зенитом» - по 10 поражений в 16 поединках;

- хотя «армейцы» проигрывали «Краснодару» чаще, чем их соседи по таблице, в целом всего 1 победа в 7 последних матчах. Но ЦСКА сменил состав, и в первом круге «быки» впервые с 2015 года вырвали победу;

- ЦСКА в гостях уступил «Арсеналу» со счетом 0:2, но это единственное выездное поражение «армейцев». Более того, москвичи в гостях пропустили всего 5 мячей и 2 из них – в Туле. У Ганчаренко лучшая гостевая игра в РПЛ – 24 очка после 13 встреч;

- «Краснодар» в гостях тоже весьма успешен, и дома в РПЛ неплохо рубится. Хотя это на фоне конкурентов, ведь три раза были ничьи и трижды проиграли. «Зенит» показал ЦСКА, можно огорчить «быков» на их поле;

- три из пяти побед «быков» над «армейцами» - домашние. Ни разу в истории «Краснодар» не переигрывал ЦСКА с разницей больше одного мяча. Как видите, комплексы в борьбе с клубами из Москвы и Санкт-Петербурга остаются – в этом сезоне соседей в таблице обставляли редко;

- новый состав ЦСКА подучился играть с конкурентами. После поражений пришла победа над «Зенитом», после чего не уступали в РПЛ «Ростову», обыграли «Спартак», не уступили «Локомотиву». Но впереди у Ганчаренко матчи с «Динамо» и «Зенитом» - не стоит им надеяться, что один пункт на юге станет пропуском в ЛЧ;

- если «Локомотив» заберет три очка после встречи с «Енисеем», то в реальной борьбе за второе место останется только победитель дуэли Мусаева и Ганчаренко. В случае ничьей команды отпустят конкурента и ухудшат пока не потерянные шансы на последнюю прямую путевку в Лигу чемпионов.

Прогноз «Соккер.ру». Обе команды забьют – понятный прогноз? Как посмотреть – знавали времена, когда хватало одного гола за вечер, плюс тур на неделе забрал силы. «Краснодар» смотрится уставшим, им пора играть на «морально-волевых». А ЦСКА грубо ошибается, чтобы через неделю снова играть достойно. В таком случае возможен размен ударами, но поставим на «быков». Если выиграют, концовка будет еще интереснее.

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Все комментарии
Конь Красно-Синий
Конь Красно-Синий ответил Питер рулит
сегодня в 14:13
Краснодар дави коней! Краснодар дави коней! Краснодар дави коней! Краснодар дави !!! Краснодар дави !!! Краснодар дави коней!
Эка тебя, культурный плющет)))))
Питер рулит
Питер рулит
   102 / 911
сегодня в 12:44
Краснодар дави коней!
Краснодар дави коней!
Краснодар дави коней!
Краснодар дави !!!
Краснодар дави !!!
Краснодар дави коней!
Petr Makovenko
Petr Makovenko
сегодня в 10:18
Строим Команду,бойцы учатся и закаляются в боях. Тренера ,..хочется видеть как растут Тренера ЦСКА.научились или все благодушествуют от Реала???
ЦСКА победа нужнее ,всем понятно!
ЦВБП!!!
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   56 / 911
сегодня в 10:18
Почитав комментарии, опять стыдно за спартак
radist_21
radist_21 ответил 25процентный клоун
   433 / 911
сегодня в 10:13
скажу тебе как эксперт,Быки- Нева ,по качеству был один из худших матчей,и я бы даже сказал позор,полное отсутсвие контроля игры у обоих команд,бей беги
Ты прав,Арсенал Спартак был гораздо качественней!
oFANATo
oFANATo
   79 / 911
сегодня в 10:04
Пожелаю ЦСКА сегодня победить.
Leningrad 84
Leningrad 84
   66 / 911
сегодня в 09:02
Краснодар дома выглядит предпочтительней,
но поставлю на результативную ничью.
2:2
saha100
saha100 ответил parallels
   92 / 911
сегодня в 07:25
Вечный позор Зениту
Mi6
Mi6
   700 / 911
сегодня в 04:16
ЦСКА - вперёд!!!
valt134
valt134
   226 / 911
сегодня в 03:01
Игра на 3 результата. Удачи Краснодару!!!
papic337
papic337
   316 / 911
сегодня в 00:38
Посмотрим на автобус в исполнении армейцев.
parallels
parallels ответил saha100
   1 / 911
сегодня в 00:29
Краснодару победы над красно синими шлю
почему ты такой злой? привет! позор спартаку)
Hypnoz
Hypnoz
   257 / 911
сегодня в 00:14
То, что оба забьют - это понятно ! Игарь в воротах ))) !
Nikola45
Nikola45 ответил 25процентный клоун
   8 / 911
сегодня в 00:05
Похоже это будет самый качественный матч весны
Лизнули Ваню Прекрасного? ))
Ставлю что нет не будет он лучшим тем более для ЦСКА!
Nikola45
Nikola45 ответил pomor45
   8 / 911
сегодня в 00:04
Но ты не эксперт, а клоун. К тому же, 25 процентный.
50 %
Евгений Сибель
Евгений Сибель
   578 / 911
вчера в 23:45
ЦСКА проиграл Арсеналу в Грозном а не в Туле
Nickless
Nickless ответил Scuderia Ferrari
   410 / 911
вчера в 23:37
ЦСКА в гостях уступил «Арсеналу» со счетом 0:3, но это единственное выездное поражение «армейцев» ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 2:0)))) 3:0 другие продули
Спасибо за поправку
25процентный клоун
25процентный клоун ответил pomor45
   32 / 911
вчера в 23:03
да ладно,он модератор?
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Дед за ЦСКА
   25 / 911
вчера в 22:58
Загадывать не буду, пожелаю победы ЦСКА. Удачи.
Как обычно многое будет зависеть от судейства. Но футбол непредсказуем.
pomor45
pomor45 ответил 25процентный клоун
   63 / 911
вчера в 22:41
не,я его уважаю ,он больше меня знает о футболе
Боишься модератора зацепить?
Узб@гоеный
Узб@гоеный
   44 / 911
вчера в 22:40
Драматичный матч ожидается.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил pomor45
   32 / 911
вчера в 22:38
не,я его уважаю ,он больше меня знает о футболе
saha100
saha100
   92 / 911
вчера в 22:37
Краснодару победы над красно синими шлю
pomor45
pomor45 ответил 25процентный клоун
   63 / 911
вчера в 22:32
как ты это вычислил,эти проценты? я человек футбол,вот если быки с армейцами выдадут хотябы 700 точных передач на двоих то это будет матч уровня четвертьфинала ЛЧ
Проценты ты сам указал. Но, я с тобой спорить не буду. Давай лучше Ване Лучшему косточки переберём.
Союзник противников
Союзник противников
   43 / 911
вчера в 22:31
Автор,0-3 "Арсеналу" только "Спартак" проигрывает,а Гончар проиграл 0-2.
Всё остальное здесь будет зависеть от текущего состояния команд,на предстоящие 90 минут противостояния.Ну и кто из тренеров больше начудачит,возможно.Скорее всего ,результативная ничья,что-то типа 2-2.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил pomor45
   32 / 911
вчера в 22:21
как ты это вычислил,эти проценты? я человек футбол,вот если быки с армейцами выдадут хотябы 700 точных передач на двоих то это будет матч уровня четвертьфинала ЛЧ
pomor45
pomor45 ответил 25процентный клоун
   63 / 911
вчера в 22:15
скажу тебе как эксперт,Быки- Нева ,по качеству был один из худших матчей,и я бы даже сказал позор,полное отсутсвие контроля игры у обоих команд,бей беги
Но ты не эксперт, а клоун. К тому же, 25 процентный.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил pomor45
   32 / 911
вчера в 22:13
я эксперт
pomor45
pomor45 ответил 25процентный клоун
   63 / 911
вчера в 22:12
? когда? я пропустил
Какой ты заумный.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил pomor45
   32 / 911
вчера в 22:11
скажу тебе как эксперт,Быки- Нева ,по качеству был один из худших матчей,и я бы даже сказал позор,полное отсутсвие контроля игры у обоих команд,бей беги
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