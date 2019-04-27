«Краснодар» vs ЦСКА. Осечка на осечке!

«Соккер.ру» смотрит на конкурентов в борьбе за место в ЛЧ критически. Мусаева и Ганчаренко немало хвалили, пора оценить строже.
«Краснодар» - крутой, ЦСКА – новый и почти такой же? Это как посмотреть. Целый сезон ругают «Спартак», и ругают за дело – стыдно творить то, что «красно-белые» проделали с репутацией клуба, с командой и за то, как ведут диалог с фанатами.
У «быков» и «армейцев» коммуникации выстроены лучше и скандалов внутри команды меньше – хотя у первых они были, Смолов, Мамаев и Игнатьев не дадут соврать. Но правдивую оценку ситуации важно искать на поле, то есть банально посмотреть на результаты.
Причем на довольно больших отрезках, которые позволяют делать выводы. Поскольку у «быков» был плей-офф ЛЕ, а у ЦСКА весна не связана ни с Кубком России, ни с международными матчами, то отрезки будут разными по длине. Но судите сами, насколько Мусаев и Ганчаренко успешно работают не по наполнению матчей, а по их результатам.
В 16 последних поединках всех турниров у «Краснодара»… жалкие две победы. Обе дома, одна над «Анжи» со счетом 5:0, а вторая с удалением и счетом 1:0 над «Крыльями Советов» - еще одним аутсайдером. Получается, Мусаев за три с половиной игровых месяца – с начала декабря и ничьей с «Ростовом» в Кубке России, сумел выиграть всего два матча.
А теперь подумайте, как бы реагировали фанаты «Спартака», «Зенита», ЦСКА или «Локомотива», если бы их команда потеряла очки в 14 матчах из 16, обыграв только двух аутсайдеров? У Мусаева дикий кредит доверия от Галицкого, как и у Ганчаренко от Гинера, хотя тут причина тоже понятная – команда у москвичей молодая. Но не победная. ЦСКА потерял очки в 10 из 18 последних игр.
Ситуация намного лучше, чем у «Краснодара» - целых 8 побед, но 6 поражений, 4 мировые, не решили задачи в Европе. Потеряли из-за глупости вторую строчку в РПЛ. «Арсеналу» многие проигрывают, ладно. Но «Уфа» и «Оренбург» - на совести ЦСКА, потеряли шанс на верных 5 пунктов. В результате в Краснодаре москвичам нельзя проигрывать, иначе заметно ухудшат шансы на вторую строчку, если «Локомотив» дома обыграет «Енисей»…
Составы и тактические нюансы
Для «Краснодара» манера игры ЦСКА любопытная, и если «армейцы» не предложат темп и дикий прессинг – достаточно удобная. Сами москвичи склонны к тем же ошибкам в защите, что и южане, но разница есть. На отдельные матчи Акинфеев и компания собираются – не пропускают, а Сафонов старательно летает в рамке, но у «Краснодара» всего два «сухаря» в последних 12 играх.
У ЦСКА надежнее защита, и теперь там опытный народ – Набабкин, Васин и Магнуссон играли против «Анжи». Вряд ли Ганчаренко что-то изменит, ведь у Бекао и Дивеева проблемы были со здоровьем (хотя оба оправились). Разве что бразилец вернется в старт. Слева Щенников, справа – Фернандес, тоже все понятно. Схема в районе «3-5-2», хотя поведение Влашича и Сигурдссона традиционно зависит от тренерских задач.
Ахметов и Обляков должны играть в центре, поэтому от Акинфеева до Чалова – подход и состав ЦСКА читается. Могут быть разве что точечные изменения. У «Краснодара» они тоже будут, ведь сразу два важных игрока пропустят матч из-за глупых дисквалификаций – Газинский поймал в Грозном лишнюю желтую карточку, Мартынович – сразу две. И это еще повезло, что Каборе не удалили, могли остаться без центральной оси.
Травма Ольссона тоже оптимизма не добавляет, но у Мусаева есть Уткин – пора бы молодому хавбеку оправдать доверие, в последних матчах был плох. Стоцкий, Петров, Рамирес и Скопинцев могут играть на разных позициях на бровках. Классон с Игнатьевым очень хотят в Лигу чемпионов, но не играют пока ровно. А Сафонову создавали работу и когда Мартынович находился на поле. Появление в основе Фьолусона вряд ли что-то изменит, Спаич и его привычный напарник тоже «привозили».
Зато есть Перейра – играет последние матчи за «Краснодар», есть возможность выпустить в основе или со скамейки Сулейманова. Так что Мусаеву фактически нужно поставить на драйв, но не быть таким наивным, как с «Зенитом» и «Ахматом», когда соперники слишком легко забивали. И часто создавали моменты, хотя Сафонов в основном выручал. Впрочем, сегодня у двух вратарей должна быть работа, ведь встречаются составы со средним возрастом в 23-25 лет.
Живые, шустрые, не очень огромные по физическим габаритам, не всегда удачно играющие при стандартах, допускающие ошибки из-за сниженной концентрации внимания – Акинфеев и Сафонов видели такие моменты не раз за последний месяц. Может быть весело, ведь ЦСКА заточен на контратаку, а «Краснодар» после ужасных первых таймов обычно собирается и выдает интересные концовки.
Сегодня также может сказаться усталость, но помним, что в Москве в первом круге выиграли «быки» - теперь ход Ганчаренко.
Ориентировочные составы
«Краснодар» (4-3-2-1): Сафонов – Петров, Спаич, Фьолусон, Рамирес – Перейра, Каборе, Стоцкий (Уткин) – Классон, Скопинцев (Вандерсон) – Игнатьев.
ЦСКА (3-5-1-1): Акинфеев – Набабкин (Бекао), Васин, Магнуссон – Фернандес, Ахметов, Обляков, Влашич, Щенников – Сигурдссон – Чалов.
Значимые для прогнозов факты
- для любителей ставок: в 8 из последних 10 матчей между командами видели расклад «обе забьют». При этом за все время соперничества – 17 встреч, лишь дважды было больше трех мячей за две команды;
- ЦСКА – один из самых удобных сложных соперников «Краснодара». Брали очки в 10 матчах из 17, одержав 5 побед. Для сравнения, со «Спартаком» у них всего 3 победы в 18 играх, с «Локомотивом» и «Зенитом» - по 10 поражений в 16 поединках;
- хотя «армейцы» проигрывали «Краснодару» чаще, чем их соседи по таблице, в целом всего 1 победа в 7 последних матчах. Но ЦСКА сменил состав, и в первом круге «быки» впервые с 2015 года вырвали победу;
- ЦСКА в гостях уступил «Арсеналу» со счетом 0:2, но это единственное выездное поражение «армейцев». Более того, москвичи в гостях пропустили всего 5 мячей и 2 из них – в Туле. У Ганчаренко лучшая гостевая игра в РПЛ – 24 очка после 13 встреч;
- «Краснодар» в гостях тоже весьма успешен, и дома в РПЛ неплохо рубится. Хотя это на фоне конкурентов, ведь три раза были ничьи и трижды проиграли. «Зенит» показал ЦСКА, можно огорчить «быков» на их поле;
- три из пяти побед «быков» над «армейцами» - домашние. Ни разу в истории «Краснодар» не переигрывал ЦСКА с разницей больше одного мяча. Как видите, комплексы в борьбе с клубами из Москвы и Санкт-Петербурга остаются – в этом сезоне соседей в таблице обставляли редко;
- новый состав ЦСКА подучился играть с конкурентами. После поражений пришла победа над «Зенитом», после чего не уступали в РПЛ «Ростову», обыграли «Спартак», не уступили «Локомотиву». Но впереди у Ганчаренко матчи с «Динамо» и «Зенитом» - не стоит им надеяться, что один пункт на юге станет пропуском в ЛЧ;
- если «Локомотив» заберет три очка после встречи с «Енисеем», то в реальной борьбе за второе место останется только победитель дуэли Мусаева и Ганчаренко. В случае ничьей команды отпустят конкурента и ухудшат пока не потерянные шансы на последнюю прямую путевку в Лигу чемпионов.
Прогноз «Соккер.ру». Обе команды забьют – понятный прогноз? Как посмотреть – знавали времена, когда хватало одного гола за вечер, плюс тур на неделе забрал силы. «Краснодар» смотрится уставшим, им пора играть на «морально-волевых». А ЦСКА грубо ошибается, чтобы через неделю снова играть достойно. В таком случае возможен размен ударами, но поставим на «быков». Если выиграют, концовка будет еще интереснее.
Краснодар дави коней!
Краснодар дави коней!
Краснодар дави !!!
Краснодар дави !!!
Краснодар дави коней!
Краснодар дави коней!
Краснодар дави коней!
Краснодар дави !!!
Краснодар дави !!!
Краснодар дави коней!
ЦСКА победа нужнее ,всем понятно!
ЦВБП!!!
ЦСКА победа нужнее ,всем понятно!
ЦВБП!!!
но поставлю на результативную ничью.
2:2
но поставлю на результативную ничью.
2:2
Ставлю что нет не будет он лучшим тем более для ЦСКА!
Ставлю что нет не будет он лучшим тем более для ЦСКА!
Всё остальное здесь будет зависеть от текущего состояния команд,на предстоящие 90 минут противостояния.Ну и кто из тренеров больше начудачит,возможно.Скорее всего ,результативная ничья,что-то типа 2-2.
Всё остальное здесь будет зависеть от текущего состояния команд,на предстоящие 90 минут противостояния.Ну и кто из тренеров больше начудачит,возможно.Скорее всего ,результативная ничья,что-то типа 2-2.