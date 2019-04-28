МЮ – «Челси». Битва за Лигу чемпионов

сегодня, 11:15

Четыре команды и два места в Лиге чемпионов. Матч «Манчестер Юнайтед» - «Челси» может повлиять на многое. «Соккер.ру» - в ожидании встречи.

Текущее положение дел

Интрига в чемпионате Англии существует на всех уровнях. Во главе таблицы «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» шествуют безошибочно, сменяя друг друга от матча к матчу. Но и чуть пониже интриги полно, поскольку осечки «Тоттенхэма» обострили борьбу за третье место, хотя важнее, конечно, борьба за две оставшиеся позиции в четверке, которые дают право выступить в Лиге чемпионов в следующем сезоне. За эти две позиции битву ведут четыре команды: «Тоттенхэм», «Челси», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

Очная встреча двух команд из этой компании, безусловно, имеет огромное значение. Для МЮ это вообще момент истины, поскольку команда Оле-Гуннара Сульшера в этой четверке за отстающую. У «Тоттенхэма» в активе 70 очков, но он проиграл «Вест Хэму» (0:1) в нынешнем туре и больше пока не наберет. У «Челси» 67 баллов – «синие» могут догнать «шпор» по очкам. У «Арсенала», который сыграет с «Лестером», 66 очков, а у МЮ – 64 балла.

Таким образом, еще все могут друг друга обойти в этой плотной заварушке. Правда, меньше всего шансов у «Юнайтед», от которого не все зависит. А поражение в матче с «Челси» поставит фактически крест на надеждах «Манчестера» выступить в Лиге чемпионов. Исключать проигрыш нельзя, поскольку у МЮ сейчас очень жирная, густая черная полоса результатов.

Три последних матча «Юнайтед» проиграл всухую с общим счетом 0:9. Всего же в девяти последних матчах МЮ уступил семь раз, что и выбросило его на обочину этой борьбы за место в четверке. «Челси» тоже спотыкается порой, но не так ухабисто. В прошлом туре команда Маурицио Сарри сыграла вничью с «Бернли» (2:2), до этого уступила «Ливерпулю» (0:2). Но у «Челси» во всей этой когорте есть запасной аэродром – Лига Европы, где «синие» в полуфинале сыграют с «Айнтрахтом». У «Арсенала», кстати, тоже есть этот резервный путь – «канониры» в полуфинале встретятся с «Валенсией». То есть у них будет шанс попасть в Лигу чемпионов через второй еврокубок. У МЮ такого шанса уже нет.

История отношений

Любопытно, что «Манчестер Юнайтед» и «Челси» имеют абсолютно поровну очков в рейтинге УЕФА , поэтому разделяют 11-е место в нем. Символичное равенство. Между этими командами было проведено 183 матча, в которых 75 побед одержал «Манчестер», а у «Челси» всего 53 победы. Даже ничьих было больше – 55.

В первом круге нынешнего чемпионата как раз ничья и была зафиксирована, но очень боевая. «Челси» тогда открыл счет, во втором тайме дважды забил Антони Марсьяль, перевернув ход матча, но на последних минутах Росс Баркли увел «Челси» от поражения. Еще раз в нынешнем сезоне эти команды сталкивались в Кубке Англии – в феврале МЮ обыграл «Челси» со счетом 2:0, так что у Сульшера уже есть опыт победы над Сарри.

Ориентировочный состав «Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Янг, Смоллинг, Линделеф, Шоу, Эррера, Фред, Погба, Лингард, Лукаку, Рэшфорд.

Ориентировочный состав «Челси»: Аррисабалага, Аспиликуэта, Рюдигер, Луис, Эмерсон, Канте, Жоржиньо, Баркли, Педро, Игуаин, Азар.

В целом составы команд выглядят оптимальными, но есть некоторая неопределенность. У «Челси» ее больше, поскольку Антонио Рюдигер только восстановился. Он вроде в порядке, но насколько готов играть в таком напряженном матче, это вопрос. Под вопросом и участие Нголо Канте, у которого тоже были проблемы со здоровьем. Есть они и у Каллума Хадсон-Одои, и у Маркоса Алонсо. У МЮ в лазарете точно находится Антонио Валенсия, а небольшие проблемы разной степени влияния на шансы сыграть были у Фила Джонса, Эрика Байи и Андера Эрреры.

Слова

Маурицио Сарри (главный тренер «Челси»):

Это очень важная встреча, вероятно, более чем важная для нашей цели. Мы, конечно, постараемся победить, но нам нужно не проиграть. Это очень сложный матч для обеих команд. Нам предстоит сыграть с соперником, который будет высоко мотивирован после манчестерского дерби. У них есть шанс попасть в топ-4. Конечно, им нужно выиграть все три оставшихся матча. Но нам тоже нужно набирать очки. Мы должны биться и стараться всеми возможными способами.

Оле-Гуннар Сульшер (главный тренер «Манчестер Юнайтед»):

Мы проанализировали соперника, но нам также нужно действовать качественнее перед его воротами. Надеюсь, мы сможем одержать победу. Наши болельщики и футболисты заслуживают положительного результата. Фанаты приложили огромные усилия, чтобы дать нам шанс попасть в четверку сильнейших.

Сарри ставит перед «Челси» задачу не проиграть, понимая, что даже в случае ничьей его команда сохранит хорошие шансы на место в четверке, хотя инициатива может перейти к «Арсеналу», который в случае победы над «Лестером» выйдет как раз на четвертую позицию, а «синих» сместит на пятую. Так что ничья для «Челси» хороша в контексте борьбы с МЮ , но не в деле сражения за четверку в целом. Поэтому «синим» нужно стараться победить. Тогда они настигнут «Тоттенхэм», пусть и не обгонят его из-за дополнительных показателей.