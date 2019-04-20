Выездной «Зенит» бездарен, но «быкам» не хватает ярости

Хватит ли «Краснодару» смелости для победы или чемпионская интрига погибнет? Ищем ответ на вопрос дня на «Соккер.ру».
Цифры и факты накануне решающей битвы
- шесть пунктов форы можно сократить вдвое, если «Краснодар» обыграет «Зенит». Если будет победа 1:0 или любая с разницей в два мяча, то при потенциальном равенстве пунктов «быки» окажутся выше – теперь считаются личные встречи, а в Санкт-Петербурге был счет 2:1 в пользу «Зенита»;
- есть два «Зенита» и два «Краснодара». Домашние обертки в РПЛ очень редко огорчают пораженческим наполнением – 3 поражения в 23 матчах на двоих, а гостевые варианты уступали уже 7 раз (у Семака на один матч и одно выездное поражение больше - 4);
- у «Зенита» 10 гостевых поражений в сезоне во всех турнирах и всего 5 выездных побед (в 19 играх). Самый статусный соперник, которого Семак обыграл вне родного поля – «Рубин», хотя там все шло к ничьей 0:0 и хозяева сами привезли себе проблемы;
- «Краснодар» дома проигрывал в сезоне «Ахмату» и «Спартаку» (оба раза по 0:1), но даже «Байер» и «Валенсия» в гостях три очка не набирали. Впрочем, сегодня ничья «быкам» не нужна – их устроит только победа;
- в отличие от москвичей, с которыми у «Краснодара» обычно проблемы, с «Зенитом» частенько играют на равных, иногда даже переигрывают соперника. С 2015 года провели 7 матчей, 3 победы у «быков», 3 – у «Зенита», и одна ничья 0:0;
- по количеству поражений в РПЛ соперники равны – по 5 штук (много для лидеров сезона после 23 матчей). Так что «Зенит» выше на 6 пунктов за счет 3 ничьих. Или за счет того, что переиграл «Краснодар» в первом круге 2:1. Или, например, за счет разницы в играх с «Оренбургом» - 6 пунктов против 2 у «быков»;
- в прошлый раз именно после матча фаворитов сезона Кокорин и Мамаев из Санкт-Петербурга отправились в Москву праздновать 10-летие дружбы. Хочется верить, сегодня игра принесет только положительное послевкусие;
- 42 пункта после 23 матчей – не лучший результат «Краснодара» в истории. В сезоне 2014/15 у них было 47 очков (2 место), а лидировал тогда «Зенит» с 55 пунктами (сейчас 48). Как видите, за четыре года лидерские показатели скатились на 5-7 очков;
- в этом сезоне дуэль Семака и Мусаева могли увидеть еще дважды. Но Карпин и его «Ростов» сначала выбили из Кубка России «Зенит», а потом и другого фаворита – «Краснодар». Зато несовершенство лидеров РПЛ мешает сделать точный прогноз на сегодня. Игра на четыре результата (ничья бывает с голами и без них);
- перед игрой первого круга у «Зенита» был на один забитый мяч больше, а сейчас перевес у «Краснодара». По большинству параметров, которые во всех лигах Европы выделяют лидеров по игре – от АПЛ до чемпионата Турции, именно нынешние соперники на вершине РПЛ. Встретятся те, кто чаще других доминировал, но ошибался в защите;
- «Зенит» раньше был как «Краснодар» - работал с открытым забралом. Но теперь у «горожан» 34 мяча с игры (рекорд лиги), а у соперника лишь 20. Меньше, чем у «Арсенала» и ЦСКА. Зато после стандартов и пенальти у Семака было 16 причин радоваться голам, а у Мусаева – всего 6. Пожалуй, именно слабая игра «быков» на стандартах – одна из ключевых причин, почему они не лидируют в таблице, как по отдельным параметрам;
- и «Зенит», и «Краснодар» - везучие команды. Первые набрали на шесть пунктов больше, чем могли согласно модели оценивания результатов матчей, исходя из опасности моментов. А у «быков» на 3 пункта больше. О чем говорит такое несоответствие? О том, что при аншлаге – «Краснодар» быстренько реализовал все 35 074 билета на игру, игра будет вестись до последней секунды компенсированного арбитром Сергеем Карасевым времени.
Стартовые составы и тактика
Тактические козыри «Зенита» - стандарты и вертикальные контратаки. Штрафные еще нужно реализовать, а вот различные подачи могут быть опасными, поскольку никто чаще лидера не забивал после таких положений во всей РПЛ. «Краснодару» аналогичными решениями у чужих ворот не ответить – их подвиги в этом ремесле редкие.
Зато схема у Мусаева устоялась – между их «4-3-3» и «4-2-3-1» невелика разница, а в последних матчах использовали голландскую классику. Команда много атакует, держит мяч, но все соперники начали применять персональный прессинг. И если говорить о «Локомотиве» и «Динамо» - давление работало. Но это были выезды в Москву, где «быки» сами не свои.
Дома «Краснодар» играет иначе. Плохо для Мусаева, что гостей сегодня устроит ничья, но хорошо, что 7 побед в 12 играх напоминают – на крутой арене зажечь огромное табло в свою пользу «быки» умеют. Тем более, если на кону Лига чемпионов. С другой стороны, выездная модель «Зенита» в Краснодаре нередко работает.
В 5 последних матчах на юге у команды Семака всего одно поражение – знаменитое после гола бисиклетой. Но там судьи проморгали офсайд в атаке. С повтором могли повергнуть стадион в шок, что ощутили в Манчестере на днях. В РПЛ системы VAR пока нет, а Карасеву лучше не ошибаться, ведь и так в матче «Локомотива» и «Краснодара», хотя первые играли резвее, чем вторые, победный мяч москвичам подарили.
Впрочем, путь «Зенита» к титулу не только из подачек конкурентов состоит. Семак пожинает плоды зимней селекции – Барриос улучшил опорную зону, Ракицкий на ошибки в защите отвечает идеальными передачами и ударами в атаке, а Азмун – лучший игрок нового года в команде. «Зенит» не мертвый, «Краснодар» - живой, но уставший. Жаль, что Каборе пропустит матч из-за дисквалификации, и чтобы там ни говорили – последнего паса Мамаева «быкам» часто не хватает…
А у Семака свои потери. Маркизио – мастер паса, хоть и не заиграл в «Зените». Кузяев и Ерохин – игроки основы. А Кокорин, учитывая, что Дзюба перешел в разряд форвардов без голов, мог бы помочь выходом на замену. Пусть у Семака сформировалась новая схема – «4-4-2», где впереди Дзюба и Азмун, на флангах – два аргентинца, в опорной зоне рядом с Барриосом обычно Оздоев, и четверка защитников понятная, по-хорошему ни «Спартак», ни «Локомотив» серьезно их не проверили, струсили.
У «Краснодара» один из последних шансов сезона сыграть против лидера смело и успешно, а состав для этого у них набирается подходящий. Одни повороты сюжета от автора Сулейманова чего стоят!
Ориентировочные составы
«Краснодар» (4-3-3): Сафонов – Петров, Мартынович, Спайич, Скопинцев (Стоцкий) – Газинский, Уткин (Стоцкий), Перейра – Классон, Вандерсон – Игнатьев.
«Зенит» (4-4-2): Лунев – Смольников, Иванович, Ракицкий, Жирков – Ригони, Барриос, Оздоев, Дриусси – Дзюба, Азмун.
Команде Мусаева хватит характера для победы?
«Краснодар» прекрасен в солнечные для них дни, а в пасмурные не хватает энергии и дикости. Например, кто смотрел полностью матч против «Динамо», у кого пальцы не повернутся напечатать, что у «быков» отобрали три пункта. Судья не поставил пенальти за попадание мяча в руку, но «Краснодар» отскочил после грубейших ошибок в защите и отыгрался!
Также фиксируем неприятное совпадение – арбитры в последнее время принимали не всегда объяснимые решения в матчах всех лидеров, которые гонятся за «Зенитом». То помогут «Локомотиву» взять шесть пунктов, то сделают все, чтобы ЦСКА, «Краснодар», или даже «Спартак» в Ростове-на-Дону не получили аналогичные подарки.
Хочется, чтобы сегодня игра не подарила разговор о судействе, а команды выдали матч уровня плей-офф ЛЧ! Ведь полезно вытащить «Зенит» из теплой ванны – «Анжи» и «Оренбург» плохо боролись, а Кононов и Сёмин струсили. Тогда как «Вильярреал», который вылетел от соперника «Краснодара» из ЛЕ, показал, что можно Семака обыгрывать. Очередь «быков», причем домашней их вариации.
Против «Динамо» в гостях были ужасными – только невезучесть соперника выручила. Но дома обычно оживают, а «Зенит» наоборот вне дома меняется до неузнаваемости – у Семака 1 победа в 10 последних выездных матчах при 6 поражениях. Вот вам и причина, почему отрыв в 6 пунктов, когда у лидера выезды в Краснодар, Грозный и Ростов-на-Дону, нельзя называть чемпионским.
У «Зенита» стартует разделенное домашними матчами «южное турне», и если не изменят подход к выездным поединкам – вы знаете, у кого появится шанс на чемпионство («Краснодара» или «Локомотива»). Сегодня первый матч серии, но уже решающий – если морально не надломить команду Семака, останется лишь борьба за второе и третье места.
Прогноз «Соккер.ру»: всегда интересно увидеть настоящую чемпионскую бойню, а для этого нужна победа «Краснодара». Но «Зенит» достаточно упрямый и перестроенный весной, чтобы драться и отхватить на обычно удобном выезде против терпимого соперника один пункт и ничью с голами – ставим на нее.
Впрочем, все зависит от «быков». Если хотят показать всей России, что статистика не врет, и именно они – лидеры РПЛ по игре, то сегодня – идеальный шанс. Выходите, рубитесь, забивайте больше, как сделал тот же «Арсенал». У «Зенита» 10 гостевых поражений в сезоне, так что у «Краснодара» есть зацепки, чтобы переписать историю.
а краснодар не коровы,они волы..
нарисовать на символике клуба быка и автоматом такими стать- не не прокатит..
а краснодар не коровы,они волы..
нарисовать на символике клуба быка и автоматом такими стать- не не прокатит..
глушаЕщенке , слили человека , сделавшего вас чемпионами .
глушаЕщенке , слили человека , сделавшего вас чемпионами .
Горин может и дальше унижать Зенит . Всё равно Зенит разгромит Краснодар потому что Зенит последних 2 недель - это совсем другой Зенит !
Горин может и дальше унижать Зенит . Всё равно Зенит разгромит Краснодар потому что Зенит последних 2 недель - это совсем другой Зенит !
Без пенальти на 6-й минуте......
Играйте вничью - без отменённых голов Ивановича.....
Никто не против...)))
Без пенальти на 6-й минуте......
Играйте вничью - без отменённых голов Ивановича.....
Никто не против...)))
в своём анализе автор СМЕШАЛ БОЖИЙ ДАР С ЯИЧНИЦЕЙ)))
в своём анализе автор СМЕШАЛ БОЖИЙ ДАР С ЯИЧНИЦЕЙ)))
Константин мы знаем о Вашей любви к Зениту!
Знаем что любой проигрыш Зенита Вам как бальзам на раны И не только Вам но и всего Трарасятника!
Но не Ваше дело писать о Зените! ))
Константин мы знаем о Вашей любви к Зениту!
Знаем что любой проигрыш Зенита Вам как бальзам на раны И не только Вам но и всего Трарасятника!
Но не Ваше дело писать о Зените! ))
Если Спартак победил,то судьи зарешали или так же купили,а если проиграли не купили,все тоже самое
Если Спартак победил,то судьи зарешали или так же купили,а если проиграли не купили,все тоже самое
Если Зенит выиграл - значит купил....
Если проиграл - значит не купил....
Всё время по себе судите....
Если Зенит выиграл - значит купил....
Если проиграл - значит не купил....
Всё время по себе судите....
Стыдно за зенит
Стыдно за зенит