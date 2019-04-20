Выездной «Зенит» бездарен, но «быкам» не хватает ярости

20 апреля 2019, 10:15

Хватит ли «Краснодару» смелости для победы или чемпионская интрига погибнет? Ищем ответ на вопрос дня на «Соккер.ру».

Цифры и факты накануне решающей битвы

- шесть пунктов форы можно сократить вдвое, если «Краснодар» обыграет «Зенит». Если будет победа 1:0 или любая с разницей в два мяча, то при потенциальном равенстве пунктов «быки» окажутся выше – теперь считаются личные встречи, а в Санкт-Петербурге был счет 2:1 в пользу «Зенита»;

- есть два «Зенита» и два «Краснодара». Домашние обертки в РПЛ очень редко огорчают пораженческим наполнением – 3 поражения в 23 матчах на двоих, а гостевые варианты уступали уже 7 раз (у Семака на один матч и одно выездное поражение больше - 4);

- у «Зенита» 10 гостевых поражений в сезоне во всех турнирах и всего 5 выездных побед (в 19 играх). Самый статусный соперник, которого Семак обыграл вне родного поля – «Рубин», хотя там все шло к ничьей 0:0 и хозяева сами привезли себе проблемы;

- «Краснодар» дома проигрывал в сезоне «Ахмату» и «Спартаку» (оба раза по 0:1), но даже «Байер» и «Валенсия» в гостях три очка не набирали. Впрочем, сегодня ничья «быкам» не нужна – их устроит только победа;

- в отличие от москвичей, с которыми у «Краснодара» обычно проблемы, с «Зенитом» частенько играют на равных, иногда даже переигрывают соперника. С 2015 года провели 7 матчей, 3 победы у «быков», 3 – у «Зенита», и одна ничья 0:0;

- по количеству поражений в РПЛ соперники равны – по 5 штук (много для лидеров сезона после 23 матчей). Так что «Зенит» выше на 6 пунктов за счет 3 ничьих. Или за счет того, что переиграл «Краснодар» в первом круге 2:1. Или, например, за счет разницы в играх с «Оренбургом» - 6 пунктов против 2 у «быков»;

- в прошлый раз именно после матча фаворитов сезона Кокорин и Мамаев из Санкт-Петербурга отправились в Москву праздновать 10-летие дружбы. Хочется верить, сегодня игра принесет только положительное послевкусие;

- 42 пункта после 23 матчей – не лучший результат «Краснодара» в истории. В сезоне 2014/15 у них было 47 очков (2 место), а лидировал тогда «Зенит» с 55 пунктами (сейчас 48). Как видите, за четыре года лидерские показатели скатились на 5-7 очков;

- в этом сезоне дуэль Семака и Мусаева могли увидеть еще дважды. Но Карпин и его «Ростов» сначала выбили из Кубка России «Зенит», а потом и другого фаворита – «Краснодар». Зато несовершенство лидеров РПЛ мешает сделать точный прогноз на сегодня. Игра на четыре результата (ничья бывает с голами и без них);

- перед игрой первого круга у «Зенита» был на один забитый мяч больше, а сейчас перевес у «Краснодара». По большинству параметров, которые во всех лигах Европы выделяют лидеров по игре – от АПЛ до чемпионата Турции, именно нынешние соперники на вершине РПЛ . Встретятся те, кто чаще других доминировал, но ошибался в защите;

- «Зенит» раньше был как «Краснодар» - работал с открытым забралом. Но теперь у «горожан» 34 мяча с игры (рекорд лиги), а у соперника лишь 20. Меньше, чем у «Арсенала» и ЦСКА . Зато после стандартов и пенальти у Семака было 16 причин радоваться голам, а у Мусаева – всего 6. Пожалуй, именно слабая игра «быков» на стандартах – одна из ключевых причин, почему они не лидируют в таблице, как по отдельным параметрам;

- и «Зенит», и «Краснодар» - везучие команды. Первые набрали на шесть пунктов больше, чем могли согласно модели оценивания результатов матчей, исходя из опасности моментов. А у «быков» на 3 пункта больше. О чем говорит такое несоответствие? О том, что при аншлаге – «Краснодар» быстренько реализовал все 35 074 билета на игру, игра будет вестись до последней секунды компенсированного арбитром Сергеем Карасевым времени.

Стартовые составы и тактика

Тактические козыри «Зенита» - стандарты и вертикальные контратаки. Штрафные еще нужно реализовать, а вот различные подачи могут быть опасными, поскольку никто чаще лидера не забивал после таких положений во всей РПЛ . «Краснодару» аналогичными решениями у чужих ворот не ответить – их подвиги в этом ремесле редкие.

Зато схема у Мусаева устоялась – между их «4-3-3» и «4-2-3-1» невелика разница, а в последних матчах использовали голландскую классику. Команда много атакует, держит мяч, но все соперники начали применять персональный прессинг. И если говорить о «Локомотиве» и «Динамо» - давление работало. Но это были выезды в Москву, где «быки» сами не свои.

Дома «Краснодар» играет иначе. Плохо для Мусаева, что гостей сегодня устроит ничья, но хорошо, что 7 побед в 12 играх напоминают – на крутой арене зажечь огромное табло в свою пользу «быки» умеют. Тем более, если на кону Лига чемпионов. С другой стороны, выездная модель «Зенита» в Краснодаре нередко работает.

В 5 последних матчах на юге у команды Семака всего одно поражение – знаменитое после гола бисиклетой. Но там судьи проморгали офсайд в атаке. С повтором могли повергнуть стадион в шок, что ощутили в Манчестере на днях. В РПЛ системы VAR пока нет, а Карасеву лучше не ошибаться, ведь и так в матче «Локомотива» и «Краснодара», хотя первые играли резвее, чем вторые, победный мяч москвичам подарили.

Впрочем, путь «Зенита» к титулу не только из подачек конкурентов состоит. Семак пожинает плоды зимней селекции – Барриос улучшил опорную зону, Ракицкий на ошибки в защите отвечает идеальными передачами и ударами в атаке, а Азмун – лучший игрок нового года в команде. «Зенит» не мертвый, «Краснодар» - живой, но уставший. Жаль, что Каборе пропустит матч из-за дисквалификации, и чтобы там ни говорили – последнего паса Мамаева «быкам» часто не хватает…

А у Семака свои потери. Маркизио – мастер паса, хоть и не заиграл в «Зените». Кузяев и Ерохин – игроки основы. А Кокорин, учитывая, что Дзюба перешел в разряд форвардов без голов, мог бы помочь выходом на замену. Пусть у Семака сформировалась новая схема – «4-4-2», где впереди Дзюба и Азмун, на флангах – два аргентинца, в опорной зоне рядом с Барриосом обычно Оздоев, и четверка защитников понятная, по-хорошему ни «Спартак», ни «Локомотив» серьезно их не проверили, струсили.

У «Краснодара» один из последних шансов сезона сыграть против лидера смело и успешно, а состав для этого у них набирается подходящий. Одни повороты сюжета от автора Сулейманова чего стоят!

Ориентировочные составы

«Краснодар» (4-3-3): Сафонов – Петров, Мартынович, Спайич, Скопинцев (Стоцкий) – Газинский, Уткин (Стоцкий), Перейра – Классон, Вандерсон – Игнатьев.



«Зенит» (4-4-2): Лунев – Смольников, Иванович, Ракицкий, Жирков – Ригони, Барриос, Оздоев, Дриусси – Дзюба, Азмун.

Команде Мусаева хватит характера для победы?

«Краснодар» прекрасен в солнечные для них дни, а в пасмурные не хватает энергии и дикости. Например, кто смотрел полностью матч против «Динамо», у кого пальцы не повернутся напечатать, что у «быков» отобрали три пункта. Судья не поставил пенальти за попадание мяча в руку, но «Краснодар» отскочил после грубейших ошибок в защите и отыгрался!

Также фиксируем неприятное совпадение – арбитры в последнее время принимали не всегда объяснимые решения в матчах всех лидеров, которые гонятся за «Зенитом». То помогут «Локомотиву» взять шесть пунктов, то сделают все, чтобы ЦСКА , «Краснодар», или даже «Спартак» в Ростове-на-Дону не получили аналогичные подарки.

Хочется, чтобы сегодня игра не подарила разговор о судействе, а команды выдали матч уровня плей-офф ЛЧ ! Ведь полезно вытащить «Зенит» из теплой ванны – «Анжи» и «Оренбург» плохо боролись, а Кононов и Сёмин струсили. Тогда как «Вильярреал», который вылетел от соперника «Краснодара» из ЛЕ , показал, что можно Семака обыгрывать. Очередь «быков», причем домашней их вариации.

Против «Динамо» в гостях были ужасными – только невезучесть соперника выручила. Но дома обычно оживают, а «Зенит» наоборот вне дома меняется до неузнаваемости – у Семака 1 победа в 10 последних выездных матчах при 6 поражениях. Вот вам и причина, почему отрыв в 6 пунктов, когда у лидера выезды в Краснодар, Грозный и Ростов-на-Дону, нельзя называть чемпионским.

У «Зенита» стартует разделенное домашними матчами «южное турне», и если не изменят подход к выездным поединкам – вы знаете, у кого появится шанс на чемпионство («Краснодара» или «Локомотива»). Сегодня первый матч серии, но уже решающий – если морально не надломить команду Семака, останется лишь борьба за второе и третье места.

Прогноз «Соккер.ру»: всегда интересно увидеть настоящую чемпионскую бойню, а для этого нужна победа «Краснодара». Но «Зенит» достаточно упрямый и перестроенный весной, чтобы драться и отхватить на обычно удобном выезде против терпимого соперника один пункт и ничью с голами – ставим на нее.