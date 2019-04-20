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Выездной «Зенит» бездарен, но «быкам» не хватает ярости

20 апреля 2019, 10:15

Хватит ли «Краснодару» смелости для победы или чемпионская интрига погибнет? Ищем ответ на вопрос дня на «Соккер.ру». 

Цифры и факты накануне решающей битвы

- шесть пунктов форы  можно сократить вдвое, если «Краснодар» обыграет «Зенит». Если будет победа 1:0 или любая с разницей в два мяча, то при потенциальном равенстве пунктов «быки» окажутся выше – теперь считаются личные встречи, а в Санкт-Петербурге был счет 2:1 в пользу «Зенита»; 

- есть два «Зенита» и два «Краснодара». Домашние обертки в РПЛ очень редко огорчают пораженческим наполнением – 3 поражения в 23 матчах на двоих, а гостевые варианты уступали уже 7 раз (у Семака на один матч и одно выездное поражение больше - 4); 

- у «Зенита» 10 гостевых поражений в сезоне во всех турнирах и всего 5 выездных побед (в 19 играх). Самый статусный соперник, которого Семак обыграл вне родного поля – «Рубин», хотя там все шло к ничьей 0:0 и хозяева сами привезли себе проблемы;

- «Краснодар» дома проигрывал в сезоне «Ахмату» и «Спартаку» (оба раза по 0:1), но даже «Байер» и «Валенсия» в гостях три очка не набирали. Впрочем, сегодня ничья «быкам» не нужна – их устроит только победа;

- в отличие от москвичей, с которыми у «Краснодара» обычно проблемы, с «Зенитом» частенько играют на равных, иногда даже переигрывают соперника. С 2015 года провели 7 матчей, 3 победы у «быков», 3 – у «Зенита», и одна ничья 0:0; 

- по количеству поражений в РПЛ соперники равны – по 5 штук (много для лидеров сезона после 23 матчей). Так что «Зенит» выше на 6 пунктов за счет 3 ничьих. Или за счет того, что переиграл «Краснодар» в первом круге 2:1. Или, например, за счет разницы в играх с «Оренбургом» - 6 пунктов против 2 у «быков»;

- в прошлый раз именно после матча фаворитов сезона Кокорин и Мамаев из Санкт-Петербурга отправились в Москву праздновать 10-летие дружбы. Хочется верить, сегодня игра принесет только положительное послевкусие; 

- 42 пункта после 23 матчей – не лучший результат «Краснодара» в истории. В сезоне 2014/15 у них было 47 очков (2 место), а лидировал тогда «Зенит» с 55 пунктами (сейчас 48). Как  видите, за четыре года лидерские показатели скатились на 5-7 очков; 

- в этом сезоне дуэль Семака и Мусаева могли увидеть еще дважды. Но Карпин и его «Ростов» сначала выбили из Кубка России «Зенит», а потом и другого фаворита – «Краснодар». Зато несовершенство лидеров РПЛ мешает сделать точный прогноз на сегодня. Игра на четыре результата (ничья бывает с голами и без них); 

- перед игрой первого круга у «Зенита» был на один забитый мяч больше, а сейчас перевес у «Краснодара». По большинству параметров, которые во всех лигах Европы выделяют лидеров по игре – от АПЛ до чемпионата Турции, именно нынешние соперники на вершине РПЛ. Встретятся те, кто чаще других доминировал, но ошибался в защите; 

- «Зенит» раньше был как «Краснодар» - работал с открытым забралом. Но теперь у «горожан» 34 мяча с игры (рекорд лиги), а у соперника лишь 20. Меньше, чем у «Арсенала» и ЦСКА. Зато после стандартов и пенальти у Семака было 16 причин радоваться голам, а у Мусаева – всего 6. Пожалуй, именно слабая игра «быков» на стандартах – одна из ключевых причин, почему они не лидируют в таблице, как по отдельным параметрам; 

- и «Зенит», и «Краснодар» - везучие команды. Первые набрали на шесть пунктов больше, чем могли согласно модели оценивания результатов матчей, исходя из опасности моментов. А у «быков» на 3 пункта больше. О чем говорит такое несоответствие? О том, что при аншлаге – «Краснодар» быстренько реализовал все 35 074 билета на игру, игра будет вестись до последней секунды компенсированного арбитром Сергеем Карасевым времени. 

Стартовые составы и тактика

Тактические козыри «Зенита» - стандарты и вертикальные контратаки. Штрафные еще нужно реализовать, а вот различные подачи могут быть опасными, поскольку никто чаще лидера не забивал после таких положений во всей РПЛ. «Краснодару» аналогичными решениями у чужих ворот не ответить – их подвиги в этом ремесле редкие. 

Зато схема у Мусаева устоялась – между их «4-3-3» и «4-2-3-1» невелика разница, а в последних матчах использовали голландскую классику. Команда много атакует, держит мяч, но все соперники начали применять персональный прессинг. И если говорить о «Локомотиве» и «Динамо» - давление работало. Но это были выезды в Москву, где «быки» сами не свои. 

Дома «Краснодар» играет иначе. Плохо для Мусаева, что гостей сегодня устроит ничья, но хорошо, что 7 побед в 12 играх напоминают – на крутой арене зажечь огромное табло в свою пользу «быки» умеют. Тем более, если на кону Лига чемпионов. С другой стороны, выездная модель «Зенита» в Краснодаре нередко работает.

В 5 последних матчах на юге у команды Семака всего одно поражение – знаменитое после гола бисиклетой. Но там судьи проморгали офсайд в атаке. С повтором могли повергнуть стадион в шок, что ощутили в Манчестере на днях. В РПЛ системы VAR пока нет, а Карасеву лучше не ошибаться, ведь и так в матче «Локомотива» и «Краснодара», хотя первые играли резвее, чем вторые, победный мяч москвичам подарили. 

Впрочем, путь «Зенита» к титулу не только из подачек конкурентов состоит. Семак пожинает плоды зимней селекции – Барриос улучшил опорную зону, Ракицкий на ошибки в защите отвечает идеальными передачами и ударами в атаке, а Азмун – лучший игрок нового года в команде. «Зенит» не мертвый, «Краснодар» - живой, но уставший. Жаль, что Каборе пропустит матч из-за дисквалификации, и чтобы там ни говорили – последнего паса Мамаева «быкам» часто не хватает…

А у Семака свои потери. Маркизио – мастер паса, хоть и не заиграл в «Зените». Кузяев и Ерохин – игроки основы. А Кокорин, учитывая, что Дзюба перешел в разряд форвардов без голов, мог бы помочь выходом на замену. Пусть у Семака сформировалась новая схема – «4-4-2», где впереди Дзюба и Азмун, на флангах – два аргентинца, в опорной зоне рядом с Барриосом обычно Оздоев, и четверка защитников понятная, по-хорошему ни «Спартак», ни «Локомотив» серьезно их не проверили, струсили. 

У «Краснодара» один из последних шансов сезона сыграть против лидера смело и успешно, а состав для этого у них набирается подходящий. Одни повороты сюжета от автора Сулейманова чего стоят!  

Ориентировочные составы

«Краснодар» (4-3-3): Сафонов – Петров, Мартынович, Спайич, Скопинцев (Стоцкий) – Газинский, Уткин (Стоцкий), Перейра – Классон, Вандерсон – Игнатьев. 
 
«Зенит» (4-4-2): Лунев – Смольников, Иванович, Ракицкий, Жирков – Ригони, Барриос, Оздоев, Дриусси – Дзюба, Азмун. 

Команде Мусаева хватит характера для победы? 

«Краснодар» прекрасен в солнечные для них дни, а в пасмурные не хватает энергии и дикости. Например, кто смотрел полностью матч против «Динамо», у кого пальцы не повернутся напечатать, что у «быков» отобрали три пункта. Судья не поставил пенальти за попадание мяча в руку, но «Краснодар» отскочил после грубейших ошибок в защите и отыгрался! 

Также фиксируем неприятное совпадение – арбитры в последнее время принимали не всегда объяснимые решения в матчах всех лидеров, которые гонятся за «Зенитом». То помогут «Локомотиву» взять шесть пунктов, то сделают все, чтобы ЦСКА, «Краснодар», или даже «Спартак» в Ростове-на-Дону не получили аналогичные подарки. 

Хочется, чтобы сегодня игра не подарила разговор о судействе, а команды выдали матч уровня плей-офф ЛЧ! Ведь полезно вытащить «Зенит» из теплой ванны – «Анжи» и «Оренбург» плохо боролись, а Кононов и Сёмин струсили. Тогда как «Вильярреал», который вылетел от соперника «Краснодара» из ЛЕ, показал, что можно Семака обыгрывать. Очередь «быков», причем домашней их вариации. 

Против «Динамо» в гостях были ужасными – только невезучесть соперника выручила. Но дома обычно оживают, а «Зенит» наоборот вне дома меняется до неузнаваемости – у Семака 1 победа в 10 последних выездных матчах при 6 поражениях. Вот вам и причина, почему отрыв в 6 пунктов, когда у лидера выезды в Краснодар, Грозный и Ростов-на-Дону, нельзя называть чемпионским. 

У «Зенита» стартует разделенное домашними матчами «южное турне», и если не изменят подход к выездным поединкам – вы знаете, у кого появится шанс на чемпионство («Краснодара» или «Локомотива»). Сегодня первый матч серии, но уже решающий – если морально не надломить команду Семака, останется лишь борьба за второе и третье места. 

Прогноз «Соккер.ру»: всегда интересно увидеть настоящую чемпионскую бойню, а для этого нужна победа «Краснодара». Но «Зенит» достаточно упрямый и перестроенный весной, чтобы драться и отхватить на обычно удобном выезде против терпимого соперника один пункт и ничью с голами – ставим на нее. 

Впрочем, все зависит от «быков». Если хотят показать всей России, что статистика не врет, и именно они – лидеры РПЛ по игре, то сегодня – идеальный шанс. Выходите, рубитесь, забивайте больше, как сделал тот же «Арсенал». У «Зенита» 10 гостевых поражений в сезоне, так что у «Краснодара» есть зацепки, чтобы переписать историю. 

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Все комментарии
Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ ответил Димoн
   541 / 986
вчера в 11:55
у быков приступ ярости только на красное)
Если конечно по факту,то на красное реагируют только коровы (точнее на махание тряпкой у них перед мордой)...
а краснодар не коровы,они волы..
нарисовать на символике клуба быка и автоматом такими стать- не не прокатит..
Maikl322
Maikl322
   891 / 986
вчера в 10:07
горин ты просто НИ О ЧЕМ!
Эд Горов
Эд Горов
   898 / 986
21 апреля в 23:40
Ну как, писаки, на счет бездарности!?
Димoн
Димoн ответил blitz
   67 / 986
21 апреля в 09:15
А статью читать надо было, а не только заглавие статьи. В статье черным по белому написано - у «Зенита» 10 гостевых поражений в сезоне во всех турнирах и всего 5 выездных побед (в 19 играх).
кто оказался прав я, ты, или Горин? вопрос риторический)))
lotsman
lotsman
   529 / 986
21 апреля в 09:14
Бездарная статья.
legendsofsails
legendsofsails ответил 112910415
   493 / 986
21 апреля в 08:18
придавить надобно лазурненьких!
руки коротки!
Zlatan35
Zlatan35
   5 / 986
21 апреля в 03:32
Автор, отредактируйте название статьи)
Нури Нуриев
Нури Нуриев
   359 / 986
21 апреля в 01:06
Поздравляю вас победой зенита в лучшей игре этого сезона , утритесь ))))))
Нури Нуриев
Нури Нуриев
   359 / 986
21 апреля в 01:04
И замкадовский тухлячек , тут же кормой вилять , Стыдно должно быть быдлобЭнду
глушаЕщенке , слили человека , сделавшего вас чемпионами .
Нури Нуриев
Нури Нуриев
   359 / 986
21 апреля в 01:00
Бездарный ты сам ! про мАсковский писака , наклепавший эту статейку )
killerman77
killerman77
   640 / 986
20 апреля в 23:02
всунули горину трёшечку...
atur72
atur72
   713 / 986
20 апреля в 17:16
Горин с Мусаевым сейчас всеми силами настраивают Краснодар поговаривая - Зенит нестрашен , Зенит не страшен ..
Горин может и дальше унижать Зенит . Всё равно Зенит разгромит Краснодар потому что Зенит последних 2 недель - это совсем другой Зенит !
112910415
112910415
   107 / 986
20 апреля в 15:43
придавить надобно лазурненьких!
parallels
parallels ответил Димoн
   1 / 986
20 апреля в 13:22
у быков приступ ярости только на красное)
😂
Димoн
Димoн
   67 / 986
20 апреля в 12:28
у быков приступ ярости только на красное)
Исмет
Исмет
   709 / 986
20 апреля в 11:53
дзюба позор Российского Футбола 👎
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил FILL3286
   16 / 986
20 апреля в 11:40
А у вас не одно и тоже? Если Спартак победил,то судьи зарешали или так же купили,а если проиграли не купили,все тоже самое
Так побеждайте.......
Без пенальти на 6-й минуте......
Играйте вничью - без отменённых голов Ивановича.....

Никто не против...)))
Nikola45
Nikola45 ответил FILL3286
   17 / 986
20 апреля в 11:35
А у вас не одно и тоже? Если Спартак победил,то судьи зарешали или так же купили,а если проиграли не купили,все тоже самое
Как практика показывает все судейские скандалы с участием Тарасятника ))
Димoн
Димoн ответил blitz
   67 / 986
20 апреля в 11:35
А статью читать надо было, а не только заглавие статьи. В статье черным по белому написано - у «Зенита» 10 гостевых поражений в сезоне во всех турнирах и всего 5 выездных побед (в 19 играх).
какое отношение имеют матчи Зенита во всех турнирах к матчу РПЛ с Краснодаром))) если речь идёт о матче РПЛ Краснодар-Зенит автор пусть даёт информацию о игре Зенита на выезде в этом турнире. У себя дома Локомотив, Спартак не смогли обыграть бездарный Зенит на выезде))) это два последних матча Зенита на выезде. уверен с точностью на 100% что бездарный Зенит на выезде не проиграет Краснодару на выезде)
в своём анализе автор СМЕШАЛ БОЖИЙ ДАР С ЯИЧНИЦЕЙ)))
Nikola45
Nikola45
   17 / 986
20 апреля в 11:34
Костя Генич опять о Зените!
Константин мы знаем о Вашей любви к Зениту!
Знаем что любой проигрыш Зенита Вам как бальзам на раны И не только Вам но и всего Трарасятника!
Но не Ваше дело писать о Зените! ))
FILL3286
FILL3286 ответил Jeck Denielse
   7 / 986
20 апреля в 11:33
Обычные отмазки серединотабличников.....))) Если Зенит выиграл - значит купил.... Если проиграл - значит не купил.... Всё время по себе судите....
А у вас не одно и тоже?
Если Спартак победил,то судьи зарешали или так же купили,а если проиграли не купили,все тоже самое
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Димoн
   19 / 986
20 апреля в 11:17
такие статьи и заголовки порядком надоели,качества ноль. Согласен с тобой,что нельзя мешать в кучу весенний и осенний Зенит ,это бездарно
Штиль
Штиль
   133 / 986
20 апреля в 11:15
Вперёд Зенит! Нужно побеждать что бы снять все вопросы о чемпионстве!
25процентный клоун
25процентный клоун
   19 / 986
20 апреля в 11:14
Краснодар победит недоразумение Семака
Самедов Агил
Самедов Агил
   115 / 986
20 апреля в 11:14
Краснадару и локомотиву победы сегодня! Хочется борьбу увидеть
Литейный 4
Литейный 4
   2 / 986
20 апреля в 10:47
Интересный забойчик ожидается. Гыгыгы
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Морозовский
   16 / 986
20 апреля в 10:47
"Зенит" бездарен, но у бездарей всегда есть бабло победить свою бездарность чудодейственным средством бабла!
Обычные отмазки серединотабличников.....)))
Если Зенит выиграл - значит купил....
Если проиграл - значит не купил....

Всё время по себе судите....
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил FILL3286
   16 / 986
20 апреля в 10:42
не бездарен,а БЕСПОЛЕЗЕН Стыдно за зенит
Зенит на выезде меньше проиграл чем Вы дома...))))
FILL3286
FILL3286
   7 / 986
20 апреля в 10:40
не бездарен,а БЕСПОЛЕЗЕН
Стыдно за зенит
parallels
parallels
   1 / 986
20 апреля в 10:38
главное - чтобы после этого тура всей стране было стыдно за спартак!
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