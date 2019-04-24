Потеряли гордость. «Манчестер Юнайтед» может сдать дерби?

24 апреля 2019, 16:00

«Соккер.ру» готовится к ключевому матчу АПЛ для МС и «Ливерпуля». Увидим попытку футбольного реванша от МЮ после позорного разгрома.

Клопп правильно сделал, что подколол МЮ . Не видит серьезных причин, чтобы «дьяволы» смогли помочь извечному сопернику в борьбе за долгожданный титул и забрать очки у соседей. Немец прав, «Манчестер Сити» на голову сильнее – в таблице разница отражена четко, 22 очка. А отдельные показатели можно не сравнивать, чтобы не позорить великий красный клуб.

Но Гвардиола не случайно напомнил о гордости соперника. После поражения 4:0 от «Эвертона» Сульшер делал все, чтобы привести футболистов в чувство. Однако основная стратегия норвежца – отсылки к величию клуба и невозможности играть безвольно, не работает. Не только Погба разочаровался в перспективах проекта Вудворда. Не только Де Хеа думает, а не рвануть ли в «Ювентус» к Роналду или в ПСЖ к Мбаппе?

А из «Манчестер Сити» хотят уйти разве что люди без достаточной для их амбиций игровой практики – Марез или Сане. Поэтому если смотреть на дерби манкунианцев прагматично, а также напомнить о вылете «горожан» из ЛЧ , то скорее поставите на разгром хозяев. Вот только «Олд Траффорд» - место особое. Здесь даже команда с настолько бездарной игрой, как у МЮ в последних сложных матчах, не имеет права сдавать игру.

Хотя немалая часть местных фанатов клуба согласна на поражение – чтобы насолить «Ливерпулю». Уникальная ситуация, тест на наличие гордости и самоуважения.

Тактика и кадровый потенциал

Сульшер играет в Мойеса. И если влет 4:0 от «Эвертона» в гостях не является причиной, чтобы костьми ложиться и отбирать очки у «Манчестер Сити» дома в дерби, то Оле-Гуннару надо подавать в отставку – состав мотивировать не умеет. Пусть и получит летом гору денег на новичков, обновленная версия тоже не будет успешной при таком отношении к матчам.

Похоже, что МЮ морально сломался. У них есть неплохие мастера, есть проблемы в защите – не в травме Байи дело, а в том, что никто из четверки с Эриком, Джонсом, Линделефом и Смоллингом не входит в список элитных защитников. Как Янг не является лучшим правым латералем АПЛ или, тем более, планеты. Вместе с Шоу не создают столько шансов, как парочка с флангов Клоппа.

А в обороне не такие аккуратные как Зинченко – удивительно, по оценкам оказался одним из лучших игроков в топ-5, как и Гюндоган. Сегодня слева ждут Менди? Не факт, хотя перемены в составах возможны. Гвардиоле проще, структуру игры даже травма Де Брюйне не ломает. Два Силвы и Фернандиньо готовы к дерби. В атаке есть Сане и Стерлинг к Агуэро, а Марез на подмене. В обороне Уокер, Стоунз и Ляпорт защитят Эдерсона, а Зинченко, Менди или Делф соперничают за место слева в защите, сыграть может любой.

У «Манчестер Юнайтед» вопросы по центру поля. Эррера набирает кондиции, может сыграть с Матичем и Погба, хотя этих ребят и Фреда с «Эвертоном» заставляет хорошенько подумать, как именно остановить МС , если полуфиналист ЛЧ «Тоттенхэм» дважды подряд не смог отвоевать у фаворита очки? Перейра или МакТоминей не решают проблемы. Лингард или Рэшфорд не обеспечат результат сами, Лукаку или Санчес не играют так, чтобы не было слухов об их летнем уходе.

Все печально, но может быть хуже, если сегодня МЮ влетит с неприличным счетом на «Олд Траффорд». Когда говорят, что фанаты рады бы сдать матч, лишь бы не увидеть чемпионский кубок в руках у Салаха и ван Дейка, то забывают одну важную деталь. Если сегодня МЮ не наберет очки – дадут шанс «Арсеналу» и «Челси» оторваться в борьбе за четвертое место. Команда Сульшера и так аутсайдер в этой борьбе, пусть и потратили при прежних тренерах на трансферы почти 600 миллионов фунтов!

Ориентировочные составы

«Манчестер Юнайтед» (4-3-1-2): Де Хеа – Янг, Линделеф, Смоллинг, Шоу – Эррера (Фред), Матич, Погба – Лингард – Лукаку (Санчес), Рэшфорд.

«Манчестер Сити» (4-3-3): Эдерсон – Уокер, Стоунз, Ляпорт, Зинченко (Менди) – Б. Силва, Фернандиньо, Д. Сильва – Стерлинг, Агуэро, Сане.

Важные замечания накануне большого дерби

- год назад – в начале апреля, Моуриньо обыграл Гвардиолу в гостях со счетом 2:3. Также на выезде в 2017 году была ничья 0:0. И дома тоже гостей обыгрывали 2:0. Не такой уж удобный соперник, в 6 последних дерби 2 победы МС и три – МЮ ;

- сегодня 160-й матч чемпионата между соседями. У «красных дьяволов» 62 победы, у их соперника – 46. Еще 51 матч завершился вничью, то есть в 70 % случаев случался результат, за который сегодня болеет «Ливерпуль»;

- МС в последнее время побеждает на «Олд Траффорд» не реже, чем «Барселона» на «Сантьяго Бернабеу» - 1 поражение при 5 победах в последних 7 матчах АПЛ . Серию начал погром 1:6, поэтому и оценивают букмекеры ставку на гостей так низко;

- кто верит в суеверия – дополнительная статистика. Дерби Манчестера редко играли не на выходных – в АПЛ всего 6 раз, МЮ выиграл всего 1 такой матч, в далеком 1994 году, а дальше почти всегда уступали;

- в АПЛ только у двух команд есть по шесть побед на «Олд Траффорд» - у «Челси» и «Манчестер Сити». Если сегодня фаворит поединка получит три очка, то станет рекордсменом по покорению великой арены;

- команда Сульшера ужасно смотрится в матчах с конкурентами. Набрали всего 6 пунктов, а дома ни одного оппонента из топ-6 пока не обыграли. При этом помним – мечты о четвертом месте не бросили, теоретически шанс на ЛЧ не потерян;

- одновременно МЮ не проигрывал дома в чемпионате на протяжении 14 матчей – 9 побед и 5 поражений. Сульшер в гостях ужасен – 5 поражений подряд в разных турнирах, а дома держатся, особенно в АПЛ ;

- «Манчестер Сити» может побить собственный рекорд 2014 года – 156 забитых мячей во всех турнирах. Уже 155 голов – причина для Де Хеа и его защитников выходить на поле, мысленно проигрывая в один мяч;

- Серхио Агуэро – специалист по голам в ворота МЮ в АПЛ . У аргентинца 8 мячей, и это лучший показатель дерби в рамках чемпионата (столько же голов у Руни). «Красным дьяволам» в лиге чаще забивал только Ширер;

- Погба в гостях и дома – разные футболисты. Поль на «Олд Траффорд» создал 9 голов в 8 последних матчах АПЛ , забил 8 раз и однажды ассистировал напарникам. Но его усилий может не хватить, ведь команда у МС мощнее;

- одновременно не забывайте, что у «Ливерпуля» в АПЛ поражение одно – от МС , а у их соперника уже четыре. Обыграть «горожан» можно, но для этого МЮ надо быть искуснее, чем в матче против «Эвертона». И настрой нужен совсем другой, ведь «горожане» выиграл 10 последних матчей АПЛ подряд, а в 7 из 9 ушли с поля без пропущенных мячей;

- сегодня за «Манчестер Юнайтед» будут болеть все фанаты «Ливерпуля» на планете – уникальная ситуация, учитывая вражду клубов и отсутствие пересечения турнирных интересов. Клопп впервые так близок к чемпионству, но и Гвардиола знает – ему сегодня нужна только победа для защиты титула;

- еще более уникальный случай – часть фанатов МЮ , в том числе с абонементами на все матчи и со стажем в 60 лет посещения «Олд Траффорд», судя по опросу британских СМИ , между титулом МС и «Ливерпуля» выбирают «меньшее из двух зол».

Вот такой парадокс – команда Сульшера упала на колени в городе Ливерпуле с «ирисками», а сегодня дерби, в котором часть собственных фанатов готовы увидеть поражение, лишь бы Клопп не взял титул. Ненависть сильнее гордости? Фанаты точно уверены, что такими методами можно вернуть МЮ величие?

Прогноз «Соккер.ру»: большинство ставит на МС , но большинство иногда ошибается. Эмоционально команда Гвардиолы выложилась со «шпорами», у «дьяволов» на поле профессионалы, а не любители.

Предположим победу «горожан», но не такую легкую, как многие прогнозируют – на грани ничьей. Это большой матч с огромными ставками, «Манчестер Юнайтед» нельзя сдаваться, невзирая на последние поражения.