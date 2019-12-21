«Манчестер Юнайтед» - «Ньюкасл»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 11:02

«Манчестер Юнайтед»

«Красные дьяволы» постепенно вышли из затяжного кризиса и приблизились к первой четверке в турнирной таблице АПЛ . Команда Сушльшера обыграла «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити», тем самым порадовав своих болельщиков викториями над принципиальными соперниками.

Во многом успех команды будет зависеть от того, как она проведет Boxing Day. В лазарете остается защитник Маркос Рохо. Также ожидается появление в составе Поля Погба.

«Ньюкасл»

«Сороки» после неуверенного старта в текущем сезоне, смогли преодолеть трудности и стабилизировать игру. Сейчас «Ньюкасл» идет в середине общего командного зачета, но за зону еврокубков команда вряд ли сможет претендовать.

Среди последних удач «Сорок» стоит отметить гостевую победу над «Шеффилдом» и домашнюю викторию у «Саутгемптона». Существенный недобор исполнителей у гостей в средней линии. Травмированы полузащитник Джонжо Шелфи, Мэтт Ричи, Мигель Алмирон и Сон-Ен Ки.

Котировки БК Pinnacle

Победит « МЮ » - 1.37

» - 1.37 Ничья – 5.25

Победит «Ньюкасл» - 9.70

Интересные факты

В первом матче текущего сезона АПЛ «Ньюкасл» обыграл дома « МЮ » (1:0).

«Ньюкасл» обыграл дома « » (1:0). «Красные дьяволы» побеждали «Сорок» в 3 из 4 последних домашних матчах.

« МЮ » забивал 3 и больше голов в 3 из 4 последних домашних матчах с «Ньюкаслом».

Прогноз

«Манчестер Юнайтед» набрал ход и недолжен его сбавлять Постепенно лазарет команды покинули ключевые игроки, которые существенно усилят состав Сульшера.

Кроме того, «Красные дьяволы» должны быть мотивированы на реванш после поражения в первом круге от «Сорок». Поэтому в этой встрече мы отдаем предпочтение ставке на Ф1(-1,5) с коэффициентом 2.10 от БК Pinnacle.