Камамбер и «Спартак»

вчера, 17:38

В межсезонье российские клубы не сильно радуют новостями. Конечно же, приходится цепляться за каждую веточку, брошенную нашими футболистами. НО!!! Хорошо, что у нас есть «Спартак», и даже мелкие новости не дадут скучать болельщику любого клуба.



Очередную новость нам принес Гус на своем хвосте. В интервью Тиль с радостью рассказывал о том, как проходят тренировки в Абу-Даби, и насколько хорошо проводить время в теплой стране, а не в промозглой Москве. Но одну реплику мы просто не смогли пропустить. В приступе словоблудия Тиль рассказал, как прошла одна тренировка на физику. Далее лучше процитировать:



«Была тренировка на физику, после неё Жиго снял ботинки и выжал свои носки практически мне на голову. Они воняли ужасно — как камамбер, ха-ха. Вот я так его и назвал»



Тим-билдинг «по-спартаковски». Лучшая формула единения футболистов «красно-белых» - выжать потные носки на голову партнера.

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Приходишь в «Спартак», бросая перспективу еврокубков, наслушавшись о невероятном «спартаковском» духе

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Едешь в Абу-Даби на сборы

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Жиго выжимает свои грязные носки на голову

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Ощущаешь запах КАМАМБЕРА вместо «спартаковского» духа

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Плачешь в углу, вспоминая Нидерланды.



И тут понимаешь, что атмосферу в команде портил совсем не Глушаков. Запах камамбера помог сплавить и Карреру, и Кононова, и даже кажется что Джано, будучи истинным грузином, любящим твердые сыры, не смог перенести запах Нормандии на/в Тарасовке.