РБ «Лейпциг» — «Фрайбург»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 17:43

В поединке 26-го тура немецкой Бундеслиги РБ «Лейпциг» на стадионе «Ред Булл Арена» сыграет против «Фрайбурга». Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle для этого матча.

РБ «Лейпциг»

Уходящая неделя стала исторической для коллектива из одноименного города, который впервые в своей истории пробился в четвертьфинал Лиги Чемпионов. После минимальной победы над «Тоттенхэмом» в Лондоне, подопечные Юлиана Нагельсмана разгромили оппонента в родных стенах (3:0), выбив команду Жозе Моуриньо из турнира.

Теперь «Быкам» следует сосредоточиться на улучшении позиций в Бундеслиге, где они уже опустились на третью строчку. В двух предыдущих турах РБ набрал два очка, сыграв вничью с «Байером» (1:1) и «Вольфсбургом» (0:0).

«Фрайбург»

«Черно-белые» ударно начали текущий сезон Бундеслиги, но затем заметно сбавили обороты. Пере стартом 26-го тура «Фрайбург» занимает восьмую позицию в рейтинге, отставая от первой шестерки на один зачетный пункт.

На прошлых выходных подопечные Кристиана Штрайха прервали серию без побед, одолев дома берлинский «Унион» (3:1). Перед этим «Фрайбург» поочередно уступил дортмундской «Боруссии» (0:1) и Фортуне (0:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит РБ «Лейпциг» — 1.236

Ничья – 5.950

Победит «Фрайбург» — 13.600

Статистика

РБ «Лейпциг» проиграл только 1 домашний матч в текущем сезоне Бундеслиги – 7 побед и 4 ничьи.

«Фрайбург» не побеждал в 3 последних гостевых поединках чемпионата Германии – 2 поражения и 1 ничья.

РБ «Лейпциг» выиграл 3 последних домашних поединка против «Фрайбурга».

В 8 предыдущих очных встречах соперников забивалось минимум 3 гола.

Прогноз

«Лейпциг» вполне логично идет явным фаворитом предстоящего поединка. Команда Юлиана Нагельсмана успешно решила свои задачи в ЛЧ и теперь попытается догнать прямых конкурентов в борьбе за чемпионство.