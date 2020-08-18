Травма в ванной Канисареса, гол Палопа в ворота «Шахтёра». Вратари Примеры начала XXI века

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вчера, 13:26

«Соккер.ру» рассказывает о лучших вратарях чемпионата Испании начала XXI века.

Продолжаем знакомить читателей с лучшими вратарями первой декады нашего столетия. Про голкиперов Англии и Германии вы уже читали. Отправляемся в Испанию.

Здесь тоже буде несколько глав, ибо объять всех в одной не получится. Можно перечислить, но не более того. Но хочется написать про каждую значимую фигуру. А таких в Испании было много.

Традиционное напоминание читателям. Прежде чем возмутиться по поводу отсутствия того или иного персонажа, дождитесь выхода всех частей — раз. И не поленитесь посмотреть предыдущие главы. Найдутся все.

Сантьяго Канисарес (1969). «Валенсия» 1998-2008.

«Соккер.ру» посвящал Сантьяго отдельную главу. Но упомянуть его в данном материале просто необходимо. Канисарес начинал новый век сильнейшим вратарём Ла Лиги и первым номером сборной Испании. Сантьяго прекрасно защищал ворота блестящей «Валенсии» начала десятилетия, которая дважды стала чемпионом и дважды выходила в финал Лиги чемпионов. Яркий и надёжный вратарь. Правда, ворота сборной Испании Сантьяго едва ли добровольно отдал Икеру Касильясу, получив глупейшую травму незадолго до чемпионата мира 2002. Разбил в ванной флакон с одеколоном, повредив сухожилие. Постепенно угасла та «Валенсия», да и постаревший Сантьяго сошёл со сцены. Но след оставил яркий.

Сесар Санчес (1971). «Реал» 2000-05, «Сарагоса» 2005-08, «Тоттенхэм» 2008-09, «Валенсия» 2009-11.

Аккуратный, старательный, трудолюбивый Сесар своей игрой в «Вальядолиде» заработал приглашение в «Реал», где довольно легко отодвинул в сторону юного Касильяса. Почти два года «розовая пантера» был первым номером «королевского клуба». Но в финале Лиги чемпионов-2002 он получил травму, которая стоила ему и места в «Реале», и поездки на чемпионат мира. В Мадриде пришлось отойти в сторону, а карьера в национальной команде свернулась толком не начавшись. Однако Санчес сумел через два года выйти из тени и пережить очередную молодость в «Сарагосе». Его даже позвали в «Тоттенхэм». Вскоре Сесар убедился, что отъезд в Лондон был ошибкой. Вернулся, провёл несколько сильных сезонов в «Валенсии».

Педро Контрерас (1972). «Малага» 1999-2003, «Бетис» 2003-07, «Кадис» 2007-08.

Воспитанник «Реала» не нашёл применения своим силам в родном клубе, но был хорош в «Райо Вальекано». Потом Педро позвали в «Малагу», где он провёл лучший отрезок своей биографии. Приглашался в сборную, один раз сыграл за неё, съездил на чемпионат мира вместо травмированного Канисареса. А вот переход в «Бетис» был ошибкой. Немолодой вратарь не сумел заиграть в Севилье и постепенно отошёл в сторону.

Рикардо Лопес (1971). «Вальядолид» 1998-2002, «Манчестер Юнайтед» 2002-05, «Расинг» 2003-04, «Осасуна» 2005-13.

Резервный вратарь «Атлетико» успешно заменил Сесара Санчеса в воротах «Вальядолида», дослужился и до сборной, и до «Манчестер Юнайтед». Рикардо принял приглашение Алекса Фергюсона. Возможно, напрасно, ибо в Англии он практически не играл. Но на родине этот рослый, длиннорукий голкипер снова засверкал. Особенно в «Осасуне», где возрастной уже Рикардо Лопес старался наверстать упущенное.

Хосе Франсиско Молина (1970). «Депортиво» 2000-06, «Леванте» 2006-07.

Один из лучших вратарей Ла Лиги девяностых в 2000 году покинул утонувший «Атлетико» и перешёл в сильнейший клуб Испании. Молина уверенно играл в воротах «Депортиво» и в чемпионате, и в еврокубках, призывался в сборную и рассчитывал стать преемником Канисареса. Но подвело здоровье. У Хосе обнаружили онкологическое заболевание. К счастью, на ранней стадии. Врачи спасли жизнь вратарю, но выйти на прежний уровень он уже не смог.

Икер Касильяс (1981). «Реал» 1998-2014.

Вот и добрались мы до него. Один из сильнейших вратарей столетия появился в воротах самого титулованного клуба Европы в 18 лет. Иные в эти годы могут мечтать о попадании на лавочку. Во многом благодаря случаю. Бодо Илгнер получил очередную травму, а Альбано Бидзарри не оправдал доверия. Висенте дель Боске дал шанс юноше, с которым «Реал» выиграл Лигу чемпионов. Икер поехал на чемпионат Европы в качестве третьего вратаря. Но потом пришёл Сесар Санчес, Касильяс снова присел на лавочку. Однако травмы Сесара, а потом Канисареса, подарили Икеру шанс стать первым в клубе и в сборной. Причём на долгие года.

Лео Франко (1977). «Мальорка» 1998-2004, «Атлетико» 2004-09, «Галатасарай» 2009-10.

Аргентинец приехал в «Мальорку» и удачно заменил своего сдвинувшегося на религиозной почве соотечественника Карлоса Роа. Лео отработал пять хороших сезонов в воротах островитян, выиграл с ними Кубок, после чего перебрался в «Атлетико», где сослужил добрую службу столичному клубу. Отбил семь пенальти за эти пять лет, удачно играл в Ла Лиге и еврокубках, способствовал возрождению «матрасников». Конечно, случались у Франко ошибки, не зря ему подыскивали замену, в итоге нашли. Но всё же хороших воспоминаний Лео оставил больше, чем плохих.

Мартин Эррера (1970). «Алавес» 1999-2002, «Фулхэм» 2002-03, «Эстудиантес» 2003-06.

Ещё один аргентинец в Ла Лиге. Мартин превосходно провёл свой дебютный сезон в воротах «Алавеса», получил Самору — приз самому надёжному вратарю. В следующем сезоне «Алавес» провёл блестящую европейскую кампанию — дошёл до финала Кубка УЕФА . Эррера прекрасно провёл все встречи (кроме решающей). В искромётном финальном матче против «Ливерпуля» Мартин пропустил пять мячей, не все из которых были обязательными. Но в своём третьем сезоне в стране басков Эррера проиграл конкуренцию своему дублёру Кике Бургосу. Попытка Мартина заиграть в английском «Фулхэме» оказалась неудачной, южноамериканец вернулся в родные края.

Иньяки Лафуэнте (1976) «Атлетик» 1999-2009, «Эспаньол» 2008-09, «Спортинг» (Хихон) 2009, «Нумансия» 2009-11.

Воспитанник «Атлетика» долго шёл к своей цели — стать первым номером басков. Три года блужданий по арендам, после чего Иньяки обосновался в воротах «львов». Три года он был безупречен. Но стоило появиться сильному конкуренту в лице Даниэля Арансубии — вся уверенность Лафуэнте куда-то пропала. Иньяки присел на лавочку и не смог реализовать в полной мере свой талант.

Даниэль Арансубия (1986). «Атлетик» 2000-08, «Депортиво» 2008-13.

Баск, родившийся за пределами своей малой родины — в Логроньо, вернулся в родные края и получил футбольное образование в Бильбао. Два сезона Дани смотрел на игру Лафуэнте, а потом выиграл борьбу за пост номер один. Был основным голкипером «Атлетика», привлекался в сборную Испании и даже сыграл один матч. Но после тридцати лет Арансубия потерял былую хватку и довольно легко передал свой пост вернувшемся в родные края Горке Ираисосу.

Тони Пратс (1971). «Бетис» 1996-2005, «Мальорка» 2005-07, «Эркулес» 2007-08.

Уроженец Мальорки был видной фигурой и в девяностые годы, но расцвет карьеры островитянина пришёлся на первую половину нулевых, тогда Тони играл за «Бетис». Много выручал, вытаскивал самые немыслимые мячи. Иногда бил штрафные, причём успешно. Но почему-то в Севилье пренебрегли поговоркой «от добра — добра не ищут» и пригласили Контрераса. Конкуренция мешала двумя вратарям. Кончилось тем, что пришёл Тони Доблас и вытеснил обоих.

Антонио Нотарио (1972). «Севилья» 2000-06, «Мурсия» 2006-08, «Сельта» 2008-09, «Альбасете» 2009-10.

Как там пел профессор Преображенский — «От Севильи до Гренады». Нотарио проделал обратный путь, помог «Севилье» вернуться в Ла Лигу, освоиться ей там. Причём до выхода андалусийцев в Ла Лигу Антонио играл только в низших дивизионах. Но в элите возрастной вратарь не растерялся и провёл несколько сильных сезонов. После чего спокойно отошёл в сторону, уступив пост номер один нашему следующему герою.

Андрес Палоп (1973). «Валенсия» 1997-2005, «Севилья» 2005-13.

Андрес долго сидел в тени Канисареса в «Валенсии», уходил на год в «Вильярреал». Не самый удачный для «подводников» и Андреса сезон. Но в 2005 году перезрелый голкипер появился на «Рамон Санчес Писхуан», где провёл восемь замечательных лет. Два Кубка УЕФА , два Кубка короля, один Суперкубок Испании. Плюс звание чемпиона Европы. Но если в сборной Палоп был на вторых-третьих ролях, то победы «Севильи» были бы немыслимы без него. Помните, как он в матче с «Шахтёром» пошёл вперёд на последних минутах и сравнял счёт? А как он потащил три пенальти в финале Кубка УЕФА с «Эспаньолом»?

Сандер Вестервелд (1974). «Ливерпуль» 1999-2001. «Реал Сосьедад» 2001-2006, «Мальорка» 2004-05, «Портсмут» 2005-06, «Эвертон» 2006, «Альмерия» 2006-07, «Спарта» (Роттердам) 2007-08, «Монца» 2008-11.

Выиграв в течение года с «Ливерпулем» пять Кубков — два международных и три домашних, голландец вдруг оказался не нужен «красным». Пришлось уехать в Испанию, где Вестервелд был востребован «Сосьедадом». Особенно удался Сандеру сезон 2002-03, в котором его команда вела борьбу за чемпионский титул и едва не завоевала его. Но тот чемпионат оказался пиком в биографии Вестервелда, после чего карьера пошла на спад. Бесконечные аренды и уход на пенсию, который почти никто не заметил.

Пабло Кавальеро (1974). «Сельта» 2000-04, «Леванте» 2005-07, «Пеньяроль» 2007-09.

У себя на родине Пабло был дублёром Хосе Луиса Чилаверта в «Велес Сарсфилд». Провёл год в «Унионе», после чего приехал в Испанию, где сразу стал видной фигурой. Такой видной, что вратаря «Сельты» заметили тренеры сборной Аргентины и стали регулярно вызывать в национальную команду. Кабальеро участвовал в двух чемпионатах мира и одной Олимпиаде. Но всё же лучшие годы провёл в Виго.

На сегодня, пожалуй, хватит. Пусть вас не смущает отсутствие вратарей «Барселоны», Виктор Вальдес будет во второй части. Там же будут Пепе Рейна, Карлос Камени, Горка Ираисос и многие другие.