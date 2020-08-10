Кандидат Пирло. Символическая сборная тренеров-чемпионов мира

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сегодня, 18:52

Андреа Пирло возглавил «Ювентус» и стал очередным чемпионом мира на тренерской работе. «Соккер.ру» называет победителей мундиалей, добившихся успехов в новой роли.

Вратарь

Дино Дзофф (Италия-1982)

Один из лучших итальянских голкиперов в истории на протяжении полутора десятилетий защищал ворота «Скуадры Адзурры», выиграл не только ЧМ -1982 на закате карьеры, но и Евро-1968 в расцвете лет. Первым большим вызовом для Дзоффа стало приглашение в «Ювентус», с которым он выиграл Кубок Италии и Кубок УЕФА , потом было несколько заходов в «Лацио» и, наконец, сборная, в которой Дино отработал цикл Евро-2000, где «Скуадре» совсем немного не хватило для победы в финале.

Защитники

Карлос Алберто (Бразилия-1970)

Защитник сборной Бразилии на победном мундиале в Мексике попал в список ФИФА 100, который составлял Пеле и не затерялся в складках истории после окончания футбольной карьеры. Карлос Алберто стал видным тренером на родине: выиграл два чемпионских титула с «Фламенго» и «Флуминенсе», а «Ботафого» привел к международному трофею — Кубку КОНМЕБОЛ .

Лоран Блан (Франция-1998)

Автор памятных поцелуев в лысину Фабьена Бартеза выиграл с Францией «золото» на домашнем чемпионате мира 1998 года и Евро-2000. Повесив бутсы на гвоздь, Блан пошел тренировать и посвятил этому ремеслу десять лет, за которые выиграл титулы в Лиге 1 с «Бордо» и ПСЖ , два года поработал со сборной Франции. А потом Лорану как-то резко надоело, и вот уже четыре года он без работы, хотя есть титулы и задатки серьезного тренера.

Франц Беккенбауэр (Германия-1974)

Все, к чему прикасается Кайзер Франц, превращается в драгоценный металл. Один из величайших футболистов в истории выиграл с «Баварией» и сборной ФРГ кучу титулов на поле, а когда пересел на тренерскую скамейку, то продолжил добиваться успехов. У тренера Беккенбауэра есть победы в чемпионатах Германии и Франции с «Баварией» и «Марселем», Кубок УЕФА , а главное — первое место на ЧМ -1990 с родной сборной.

Берти Фогтс (Германия-1974)

Еще один защитник из золотого состава сборной ФРГ 1974 года, которому удалось принести своей стране большой титул в качестве наставника. Берти Фогтс возглавил Бундесманшафт после Франца Беккенбауэра, до этого отработав больше десяти лет с молодежной сборной Германии. Фогтс привел немцев к победе на Евро-1996.

Полузащитники

Дидье Дешам (Франция-1998)

Дидье Дешам выиграл с французами чемпионат мира и первенство Европы как футболист, а потом ближе всех в истории подобрался к тому, чтобы покорить престижнейшие трофеи в качестве тренера. С мундиалем срослось — Франция одержала победу в России, а вот домашний Евро за два года до этого был проигран Португалии в финале. Впрочем, у Дидье будут еще шансы — он никуда не собирается уходить из сборной Франции.

Дженнаро Гаттузо (Италия-2006)

Гаттузо в этом году выиграл первый трофей в тренерской карьере — Кубок Италии с «Наполи», он ворвался в основной состав тренеров-чемпионов. Стиль игры Дженнаро создал ему обманчивую репутацию, долгое время общественное мнение считало Гаттузо тренером-мотиватором с недостатком идей и «мозгов». На наших глазах Рино беспощадно крушит этот миф (как ноги соперников в опорной зоне «Милана» и сборной Италии еще недавно).

Зинедин Зидан (Франция-1998)

Уникальный Зизу чуть больше четырех лет на тренерской работе, но за это время добился того, о чем многие коллеги могут только мечтать: 11 титулов с «Реалом», три кряду победы в Лиге чемпионов. Зидан — один из успешнейших клубных тренеров современного футбола, что в очередной раз доказал в этом году победами в Суперкубке Испании и Ла Лиге.

Нападающие

Юпп Хайнкес (Германия-1974)

Хайнкес был ловким и вполне успешным нападающим, но его сорокалетняя тренерская карьера, пожалуй, затмевает подвиги на футбольном поле. Юпп приводил «Баварию» к чемпионствам и выиграл первый за 32 года Кубок чемпионов для мадридского «Реала». А на финише карьеры сотворил «Золотой требл» с мюнхенцами и ушел чемпионом, правда, потом ненадолго вернулся, когда «Баварии» потребовалась помощь после отставки Анчелотти. Хайнкес — один из лучших тренеров своей эпохи.

Марио Загалло (Бразилия-1958 и 1962)

Золотой Марио внес вклад в четыре победы сборной Бразилии на чемпионатах мира: в 1958-м и 1962-м он был на поле и забил по голу на каждом из победных мундиалей, в 1970-м привел «селесао» к первому месту как тренер, а в 1994-м был координатором сборной и ее счастливым талисманом. У Загалло долгий пестрый путь в футболе: несколько раз заходил в сборную Бразилии, работал с клубами, заработал хорошие деньги на Ближнем Востоке задолго до того, как это стало мейнстримом.

Руди Феллер (Германия-1990)

Форвард по прозвищу «Старушка Кэт» забил три гола в пяти играх на победном ЧМ -1990, три года спустя дополнил чемпионский набор триумфом в Лиге чемпионов с «Марселем», а сразу после окончания карьеры пошел работать спортивным директором в «Байер». После четырех лет в этой должности получил предложение стать тренером сборной Германии, которую довел до финала ЧМ -2002, где немцев обыграл Роналдо.

Кандидаты в основной состав

Выше — успешные примеры больших и успешных футболистов, выбравших тренерское поприще, однако на каждого Зидана и Хайнкеса найдутся свои Марадона и Маттеус, полагавшиеся на магию имени и выставлявшие себя на посмешище. Каким путем пойдут вот эти талантливые мужчины? Добьются ли успеха?

Андреа Пирло (Италия-2006) — новый главный тренер «Ювентуса».

Хави (Испания-2010) — главный тренер катарского «Аль-Садда», однажды получит шанс в «Барселоне».

Хаби Алонсо (Испания-2010) — возглавляет резервную команду «Реала Сосьедад» и получает положительные отзывы. Недолго осталось ждать Хаби на высшем уровне.

Мирослав Клозе (Германия-2014) — входит в тренерский штаб Ханси Флика в «Баварии». Готовится стать самостоятельным тренером в будущем.

Андреа Барцальи (Италия-2006) — был в штабе Маурицио Сарри, но в мае покинул «Ювентус». Сейчас может вернуться, чтобы принять молодежную команду.