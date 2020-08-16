Антисборная 2-го тура: промахи Мамаева, вялый «Краснодар» и удаления двух братьев

1597591619

16 августа 2020, 18:26

Шесть красных карточек и другие ошибки помогли «Соккер.ру» собрать состав из футбольных антигероев.

Вратарь

Егор Шамов («Арсенал»)

Список голкиперов, что сыграли прилично, более длинный. Но если искать вратаря, что мог, но не спас, то это Шамов. Голкипер «Арсенала», где высокая конкуренция среди вратарей, сначала видел момент удара-парашюта, но не прыгнул за мячом, а смешно пытался его достать мелкими шажками в угол. Позже неудачно подсел под мяч, не прочитал эпизод. А третий гол Шамов пропустил с пенальти, ведь гадал. Не провал, но мог сыграть намного лучше. Да и защитой не руководит – был бардак в обороне «Арсенала».

Защитники

Максим Ненахов («Ахмат»)

Вот зачем, имея желтую карточку, откровенно хватать рукой Айртона, проиграв позицию на фланге? На подстраховке были другие игроки «Ахмата», могли успеть к бразильцу. Но Ненахов сыграл небрежно, проиграл позицию, был бесполезен до этого – через его фланг успешно атаковали, а в атаке Максим был бесполезным. Слева Богосавац, которого нагрузили работой Зобнин и Ларссон, сыграл достойнее.

Вадим Карпов ( ЦСКА ) – потеря позиции тура

18-летие Вадима не выдает ему индульгенцию. Раз в основе, то не имеет права на результативные ошибки. «Тамбов» проигрывал ЦСКА в первом тайме, но простой навес смутил Карпова, который бросил Карапетяна, хотя изначально был ближе, позволил форварду сравнять счет. Повезло, что Шкурин отличился, выйдя на замену, но понятно, почему Ганчаренко выпустил Магнуссона вместо Карпова. Вадим может потерять место в основе ЦСКА , особенно если приедет талантливый легионер Фукс.

Ярослав Ракицкий («Зенит») – железные карточки тура

Ракицкий, конечно, в паре с Ловреном будет фестивалить чаще. Дух авантюризма с уходом Ивановича появится в защите «Зенита». Но опытный защитник, уже имея желтую карточку за захват соперника, не имеет права так безрассудно и грубо поступать. Ярослав начинает атаки, но когда доходит до позиционной игры или охоты на соперников по правилам, то думает хуже. Ракицкого заслуженно удалили, ему повезло, что «Ростов» не сравнял счет.

Михаил Меркулов («Рубин»)

По привычке сыграл за «Урал», где выступал ранее. Вышел на левом фланге, нарушил правила в центре поля – непонятный грубый подкат в ноги сопернику, а потом совершил накладку перед тем, как помощник VAR подсказал рефери, что в штрафной был фол. Судья успел показать Меркулову вторую желтую, но есть стандартный вопрос: а зачем было, имея предупреждения, так безрассудно играть? Оставил «Рубин» в меньшинстве, усложнил задачу.

Полузащитники

Роман Емельянов («Урал») – грубость тура

Если бы «Урал» остался в большинстве на весь второй тайм, то могли бы обыграть «Рубин» в гостях. Но поскольку Роман заработал желтую карточку до перерыва, а на 63-й минуте решил, что хватит, наигрался – очень жестоко и бессмысленно вдали от штрафной площади срезал соперника подкатом, то команда Слуцкого получила равные составы на полчаса и в результате не уступила «Уралу».

Юрий Газинский («Краснодар») – банальность тура

Ни одного паса под удар, ни одного заметного обострения игры, хотя чаще Юрия с мячом встретился в игре только Мартынович. Во что играл «Краснодар» в Москве? За счет чего нового и неожиданного собирался огорчить Гильерме и «Локомотив»? Индивидуальные действия Вандерсона и Кабелла засчитываем, но важно подчеркнуть, что матч «горожане» проиграли в центре поля. Уткин не был достаточно активным, Олссон потерялся, а Газинский сыграл хуже, чем Баринов, Крыховяк и Алексей Миранчук. Слабый футбол от сильного игрока в важнейшей игре дает прописку в антисборную.

Павел Мамаев («Ростов») – промахи тура

Пять ударов было у Павла, больше, чем у любого игрока матча «Ростова» и «Зенита», то есть позиции выбирал верно. А вот с исполнением проблемы. Только один раз хавбек «Ростова» попал в створ ворот. В первом тайме при счете 0:1 имел шикарный шанс – не попал, а окончательно добил ростовчан промах Мамаева после перерыва. Ни один из зрителей, ни Валерий Карпин не поняли, как Павел промахнулся из такой позиции? До ворот было метров 7-8.

Эванс Кангва («Арсенал») – брат тура

Младший брат атакующего хавбека туляков Кингс играл в основе, отдал голевую передачу, забил гол и схлопотал две желтые карточки. Но его в антисборную не включим, ведь приносил пользу и просто перестарался (хотя мог травмировать оппонента после жесткого подката). А вот Эванс вышел на замену и тоже получил две желтые, причем вторую – в дополнительное время за нелепую игру высоко поднятой ногой в центре поля.

Нападающие

Николай Комличенко («Динамо»)

Комличенко недоволен своей игрой, он прав. Новиков еще до матча знал, что Хацкевич поставит редуты. Следовательно, у центрального форварда могло быть две успешные роли. Или уводить за собой защитников, чтобы забили напарники, или закрывать навесы самому. Кроссы были, Скопинцев совершил навесов на два матча. У «Динамо» 21 удар, но лишь 1 раз пробил Комличенко. С учетом концовки прошлого сезона у Николая 5 матчей без голов, вяло играет, не обхитрил защиту новичка РПЛ .

Маркус Берг («Краснодар»)

Видно, что опытный. Видно, что играл в международных матчах. Есть хитрые открывания, была попытка обмануть арбитра, когда почувствовал протянутую руку Чорлуки, но вместо борьбы за мяч пытался уцепиться в конечность соперника. Упал красиво, но дальше что? У Маркуса за матч ни одного точного удара. Тот же Смолов сыграл так себе, но мог забить бывшему клубу, а вот у Берга нет характера Ари. «Краснодар» беззубо сыграл, всего 3 точных удара за матч с «Локомотивом», ни одного от центрфорварда.

Главный тренер

Мурад Мусаев («Краснодар»)

Талалаев выбрал тактику, но против «Спартака» его подвели игроки. Подпалый провалил работу в перерыве – «Уфа» догнала и перегнала «Арсенал». Но «горожане» проводили важнейший матч против прямого конкурента, а не показали ничего. Сыграли скучно, без точных ударов, без учета особенностей и слабостей коллектива Николича. «Ростов» давил на «Зенит» и мог сравнять счет, а «быки» надеялись, что Вандерсон и Кабелла все сделают сами. Мусаев провел плохой матч.

Антирекорд тура. Удаления братьев Кангва

Такое вообще в футболе бывало? Судья Лапочкин умеет записать имя в историю и без полиграфа, но тут вопросов к рефери не должно быть. Братья Кангва сыграли странно. Младший хотя бы пользу приносил, а старший — нет. Впрочем, вторые желтые заслужили оба футболиста. Редчайший, если не уникальный антирекорд – две красные двух братьев в одном матче, отмечаем отдельно.