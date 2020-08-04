15-летний Пиняев включен в символическую сборную 1-го тура ФНЛ

Футбольная национальная лига (ФНЛ) представила символическую сборную 1-го тура первенства.
В сборную из 11 лучших игроков попал 15-летний нападающий «Чертаново» Сергей Пиняев, который стал самым молодым дебютантом в истории ФНЛ. В матче со «Спартаком-2» Пиняев вышел на замену и через несколько секунд отметился голевой передачей.
Вратарь: Максим Бориско («Балтика»).
Защитники: Владимир Хозин («Чайка»), Кирилл Гоцук («Нижний Новгород»), Роман Локтионов («Волгарь»), Артем Макарчук («Балтика»).
Полузащитники: Рамазан Гаджимурадов («СКА-Хабаровск»), Михаил Игнатов («Спартак-2»), Никита Дорофеев («Шинник»), Сергей Пиняев («Чертаново»).
Нападающие: Сильванус Нимели («Спартак-2»), Артем Погосов («Волгарь»).
Тренер: Магомед Адиев («Чайка»).
В символическую сборную 1-го тура Олимп-ФНЛ вошли представители восьми клубов лиги. От «Балтики», «Волгаря» и «Спартака-2» в ней по два футболиста. Что касается «Чайки», то она представлена еще и главным тренером Магомедом Адиевым. pic.twitter.com/nnmq0T2dKM— ФНЛ (@FNLeague) August 4, 2020