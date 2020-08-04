15-летний Пиняев включен в символическую сборную 1-го тура ФНЛ

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вчера, 11:41

Футбольная национальная лига ( ФНЛ ) представила символическую сборную 1-го тура первенства.

В сборную из 11 лучших игроков попал 15-летний нападающий «Чертаново» в, который стал самым молодым дебютантом в истории ФНЛ . В матче со «Спартаком-2» Пиняев вышел на замену и через несколько секунд отметился голевой передачей.

Вратарь: Максим Бориско («Балтика»).

Защитники: Владимир Хозин («Чайка»), Кирилл Гоцук («Нижний Новгород»), Роман Локтионов («Волгарь»), Артем Макарчук («Балтика»).

Полузащитники: Рамазан Гаджимурадов (« СКА -Хабаровск»), Михаил Игнатов («Спартак-2»), Никита Дорофеев («Шинник»), Сергей Пиняев («Чертаново»).

Нападающие: Сильванус Нимели («Спартак-2»), Артем Погосов («Волгарь»).

Тренер: Магомед Адиев («Чайка»).