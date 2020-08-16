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Сборная 2-го тура: шедевр Миранчука, настырный «Спартак» и мастера навесов

16 августа 2020, 13:33
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Миранчук Алексей
Миранчук Алексей
Полузащитник
Зобнин Роман
Зобнин Роман
Полузащитник
Малком
Малком
Нападающий
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Темы тура – фланговые подачи и обводки, отличительная черта – удачный арбитраж. «Соккер.ру» хвалит футбольных героев в РПЛ.

Вратарь

Матвей Сафонов («Краснодар»)

Песьяков неплохо сыграл, Максименко сделал три сэйва, Дюпин – четыре. У Акинфеева двойное спасение. Но в этом туре ни один другой вратарь, даже Беленов, что пять раз отбивал мячи, не вступал в игру чаще, чем Сафонов. Голкипер «Краснодара» против «Локомотива» отразил восемь ударов. Прощаем «привоз» на последних минутах – исправился после паса на соперника. Зато до этого без сэйвов Матвея могли получить более уверенную победу «Локомотива». Как минимум Смолов точно претендовал на гол.

Защитники

Роман Зобнин («Спартак»)

Стянул на себя все фланговые передачи, поскольку был с мячом намного чаще, чем Айртон. Играя на нелюбимой позиции – видно, что Роман хавбек, а не латераль, российский футболист приносит пользу. Во-первых, на его счету 11 кроссов за матч – очень много, отражает характер игры, где «Спартак» постоянно давил «Ахмат». После передачи Романа назначили пенальти, его пас привел к голевой скидке Соболева на Понсе. В этом туре Зобнин сыграл продуктивно.

Седрик Гогуа («Ротор») – возвращение тура

Ловрен забил красивый гол, но «Ростов» неплохо сыграл против «Зенита», а Деян не был в центре внимания постоянно. Тогда как «Динамо» предсказуемо сыграло первым номером против «Ротора» — счет по ударам 21:3, поэтому у Гогуа и его напарников хватало работы. Седрик во втором туре подряд работает круто. Не знаем, почему не получилось в ЦСКА – были травмы, не подошел Ганчаренко, но в «Роторе» 5 перехватов и 5 выносов мяча от ворот за матч – круто.

Самуэль Жиго («Спартак»)

К сильной игре Жиго давно привыкли, но поскольку у «Спартака» есть Маслов, что иногда допускает ошибки, и есть Джикия с аналогичным грешком, то именно от надежности Самуэля часто зависит конечный результат. Конечно же, Максименко заставили работать против «Ахмата», но редко. А потом Жиго пошел в чужую штрафную, где ему на плечо положил руку соперник. Арбитр указал на «точку» — «Спартак» додавил «Ахмат». Впрочем, Самуэль важен и на другом краю поля, отдал девять десятков передач с браком всего 10%.

Дмитрий Скопинцев («Динамо») – кроссы тура

В матче «Динамо» и «Ротора», поскольку гости выбрали закрытую схему, москвичам осталась лишь игра в атаке. Скопинцев заслужил звание игрока матча, поскольку создал три момента, целых шесть раз обыграл оппонентов – крутой показатель, отбирал мяч и совершал перехваты. Дмитрий не помог дожать «Ротор», но когда приедет Моро и Филипп будет в форме – пасы левого латераля могут стать голевыми. Шутка ли, 14 кроссов на счету, еще больше, чем у Зобнина.

Полузащитники

Малком («Зенит») – дриблер тура

Без Дзюбы «Зенит» не сыграл ужасно, но если бы Малком не забрал функции организатора ключевых атак, все могло завершиться не так весело для петербуржцев. Без техничных действий Малкома, его ударов, постоянных обводок – шесть за матч, это половина от командных и больше, чем у всех игроков Карпина, и навесов впечатления от действий чемпионов были бы другими. Также именно вингер удачно сыграл в чужой штрафной перед пенальти в ворота «Ростова».

Кристиан Нобоа («Сочи»)

Тут мог быть Трошечкин из «Химок», что забил в ворота «Сочи», однако в концовке матча именно хавбек оказался рядом с Заикой, но не помешал тому прострелить с фланга на Нобоа. Кристиан сравнял счет в матче, который «Химки» по игре сопернику не проиграли. Могли даже победить, если бы у Федотова не остался в заявке человек, что может нанести 4 удара, создать 2 момента для напарников и 2 раза перехватить мяч.

Константин Кучаев (ЦСКА)

Кучаев не забивал в РПЛ, а тут сразу 2 тура – 2 гола, и оба оказались очень важными. Кучаев разогнал первую голевую атаку, получил пас от Сигурдссона и прекрасно пробил в угол – даже опытный Рыжиков не смог выручить «Тамбов». Потом победу «армейцам» принес Шкурин, вышедший на замену, но именно Константина можно отметить в этом матче. ЦСКА начал чемпионат с двух побед.

Алексей Миранчук («Локомотив») – гол тура

Добрался до такого уровня, что может играть не очень активно, оба точных удара нанести до перерыва, но обеспечить «Локомотиву» победу над другим участником Лиги чемпионов – «Краснодаром». Пас от Живоглядова был неудачным, но Миранчук умудрился одновременно принять сложную передачу, развернуться к воротам, подстроиться под отскок и нанести удар мимо Сафонова, который остальные выстрелы вытащил. Брат Алексей – красавец.

Нападающие

Ловро Бизяк («Уфа») – замена тура

Вышел усилить игру «Уфы», которая провела не лучший первый тайм, и стал тем, кто сначала отдал голевую передачу на Голубева, а потом закрепил преимущество гостей голом с пенальти. Надо отметить, что «Уфа» снова показала дикую эффективность впереди – реализовали 3 удара из 4. «Арсенал» создал 18 выстрелов (7 были точными), но забили лишь дважды. А вот Бизяк – пример эффективности. Также желаем Ловро здоровья, ведь сломал в матче ребро.

Джордан Ларссон («Спартак») – настырность тура

Заслужил гол с пенальти и звание «Игрок матча», поскольку активно отработал в тройке атаки. Тедеско убрал из основы Бакаева, готовится к появлению Кокорина после травмы. Ларссон появился с оттяжкой на фланг, но так играл еще на родине, поэтому с задачами справился. Джордан полезно отбегал, увеличивал скорость атак «Спартака». И хотя «Ахмат» плотно закрылся, в итоге удалось огорчить гостей двумя голами. Также у Ларссона мог быть дубль, если бы мяч не коснулся его локтя в голевой атаке, но если касание было – гол отменен по делу.

Сборная 2-го тура: шедевр Миранчука, настырный «Спартак» и мастера навесов

Главный тренер

Вадим Евсеев («Уфа»)

Николич чисто отработал против «Краснодара», но «горожане» были настолько предсказуемыми, что вряд ли стоит перехваливать наставника «Локомотива» за то, что просто приказал игрокам действовать осторожно, но доводить атаки до ударов. А вот Евсееву пришлось сложнее, поскольку «Арсенал» отыграл первый тайм намного лучше. Гол Кротова в раздевалку после классной подачи Неделчару упростил задачу «Уфы», но сыграла замена – Бизяк выручил Евсеева, гости вырвали волевую победу 2:3, тренер нашел правильные слова в перерыве.

Чудо тура. Арбитры отработали без скандалов

Миф, что все дело в уровне рефери из РПЛ, разбивает работа Турбина, Левникова, Кукуяна, Москалева, Карасева, Лапочкина и Сухого (при поддержке Матюнина с повторами) во втором туре. Конечно, тот же Турбин оценивал «красно-белых» без придирок, так чаще судят «Зенит» и «Локомотив» в РПЛ. Например, рефери мог заставить Ларссона перебить пенальти, ведь Жиго вбежал в штрафную до удара, но не стал.

Матч выиграл сам «Спартак», не арбитр, а именно этого и требуют — правосудия. У рефери разных игр был ряд непростых эпизодов, но во втором туре ни протокол VAR не мешал ходить смотреть повторы, ни у помощников не было проблем со зрением. И даже современные правила знают. Например, если от ноги Ловрена и был рикошет в голевой атаке «Ростова», то офсайд Ионова считается – нужна «умышленная игра в мяч», чтобы «вне игры» у Алексея не зафиксировали.

Также по делу назначили пенальти в ворота команды Карпина. Эксперт, который заявил об игре плечом и касании рукава, не в курсе, где заканчивается «линия подмышки». И не учел, что выставленная в сторону рука Чернова перекрывала прострел (влияла на эпизод), увеличила площадь тела и была поднята слишком высоко, чтобы рассказывать о естественном положении. Обидный момент для «Ростова» — случайность, но это фол и пенальти.

И Левников разобрался в непростом эпизоде с падением Берга после касания Чорлуки, и Лапочкин не вывел из себя тренеров в Туле, хотя были удаления и много разных эпизодов. Как только последовала отмашка РФС отработать тур без громких скандалов – справились все арбитры. Вот так еще двадцать восемь раз подряд – одной проблемой в РПЛ будет меньше.

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Вася Васин 6
Вася Васин 6 ответ Иван Тасминский (раскрыть)
17 августа в 19:31, ред.
Так всё-таки "Вы" или "ты"? Поработайте над принятием решений. У меня - всё четко. Результат зависит от уровня собеседника.
Иван Тасминский
Иван Тасминский ответ Вася Васин 6 (раскрыть)
17 августа в 18:16
Вам надо поработать над своей способностью логического выстраивания предложения, я практически ничего не понял из того, что ты мне написал.

Команды были Ростов, Краснодар и Зенит, однако Ростов и Краснодар убрал поскольку их новости мне не интересны.
Вася Васин 6
Вася Васин 6 ответ FROBI (раскрыть)
17 августа в 07:21
Главная задача - тащить бомжей. А над спамом ещё поглумятся. Нельзя же подряд два тура. Подозрительно, пробовали уже.
Вася Васин 6
Вася Васин 6 ответ Иван Тасминский (раскрыть)
17 августа в 07:19
Да и ваще мало немытых в сборной, да?
А любимую команду давно поменяли? По итогам турнира? Помнится, другая была. Не напомните?
nubom
nubom ответ Lu4nik (раскрыть)
17 августа в 07:17
Он чихает на Ростов...
Вася Васин 6
Вася Васин 6
17 августа в 07:14
А шо такое?! Хде кони с бомжами?
ABir
ABir
17 августа в 01:33
Спартаковцы по делу среди лучших игроков тура!
Lu4nik
Lu4nik
17 августа в 00:08
кстати, если принять во внимание, что МОГЛИ сотворить судейки, исходя из 1 тура, то да, можно сказать, что отработали без скандалов
Lu4nik
Lu4nik ответ nubom (раскрыть)
17 августа в 00:06
опаньки.. а куда это Темка девался?
mortid
mortid
16 августа в 21:13
И не одного болотного ))))))))))))))))
Fierce snake
Fierce snake ответ nubom (раскрыть)
16 августа в 20:49
Посмотрите, кто написал "аналитический обзор", и все станет понятно.
nubom
nubom
16 августа в 18:30
Как-то прошло незамеченным, что Семак, в отсутствие Дзюбы, кардинально изменил стиль игры Зенита, практически исключив навесные подачи в штрафную (исключение - второй гол).
Ваша совесть
Ваша совесть ответ Спагетти (раскрыть)
16 августа в 18:25
Если бы он так задумал в тот момент, то да - техника! Но видно же было, что Миранчук сам опешил от того, что получилось так остановить мяч 😉
Спагетти
Спагетти ответ Ваша совесть (раскрыть)
16 августа в 18:21
Это называется техника, а не выброс ноги на удачу;)
pomor 445
pomor 445 ответ Рыжая Борода (раскрыть)
16 августа в 15:26
У спартачей даже отсутствие вопросов к судейству вызывает вопросы. Погрязли в сутяжничестве.
Рыжая Борода
Рыжая Борода
16 августа в 15:19
По судейству нет вопросов, но по факту Зенит опять выигрывает с пенальти, а Спартаку отменяют взятия)))
Иван Тасминский
Иван Тасминский
16 августа в 15:19, ред.
Сафонов, серьёзно? Это же сборная, а не антисборная, что за абсурд. Он весь матч привозил, да, спасал, но у чувака привозов больше, чем у всех вратарей за эти два тура. Что за бред?
FROBI
FROBI
16 августа в 15:13
Чудо тура не в том, что арбитры отработали без скандалов. Просто в этом туре не попали на Федуна ) Вот это чудо.
Ваша совесть
Ваша совесть
16 августа в 15:07
Шедевр Миранчука 😂 не смешите. Выбросил вверх ногу на удачу, мяч отскочил удачно от ноги в сторону ворот. Молодец он только в том, что реакция не подвела и забил! Обычный гол на фарте с отскока, не более того.
shlomo
shlomo ответ -CaНиTaр_Лeсa-_5 (раскрыть)
16 августа в 14:32
А я бы выделил Диму Скопинцова....для своих лет он здорово играет, поле видит, техничен ну и физика на высшем уровне....и не даром он признан лучшим игроком матча...ну а про кроссы и обводку уже написали без меня...:)))....загляни на свою страничку....ничего нового не появилось?
112910415
112910415
16 августа в 14:31
Спартак возвращается, это радует !
makkie
makkie
16 августа в 13:42, ред.
Ларссон очень круто сыграл, причём успевал и в центре поля, и в атаке.
Если так продолжит, то станет настоящим лидером Спартака.
Тем более Бакаев пока в себя не пришёл.
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
16 августа в 13:36
Мастера обвесов, чо
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us
16 августа в 13:36
Сафонов сделал 2 привоза-вы серьезно его суете в сборную????
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