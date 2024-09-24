Дерзкая молодёжь и нестареющие ветераны. «Барселона» срочно ищет вратаря

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24 сентября 2024, 22:24

Познакомимся с потенциальными спасателями.

В воскресенье в матче с «Вильярреалом» получил травму колена вратарь и капитан «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген. В конце первого тайма немец столкнулся в борьбе за мяч с Йереми Пиной и не смог продолжить игру. Да что там игру, Марк покидал поле на электрокаре. У всех, кто это видел, сразу мелькнула мысль – «кресты». Если бы этот диагноз подтвердился, то «Барселона» могла бы забыть про своего голкипера до конца сезона.

В понедельник утром тер Штегену был поставлен окончательный диагноз. Тот самый, неутешительный. В этом сезоне Марк уже не сыграет. Поэтому нужно привыкать и жить без него. Кто же заменит первого номера в воротах «сине-гранатовых». Сначала посмотрим, кто ещё входит в бригаду

Снова Пенья

Вторым вратарём считается 25-летний воспитанник клуба Игнасио Пенья. В прошлом сезоне он подменял Марка, когда тот перенёс операцию на спине. Тер Штеген получил травму зимой, незадолго до открытия январского трансферного окна. Можно было усилить вратарскую линию, но Хави Эрнандес не стал на этом настаивать. Почти два месяца ворота «Барсы» защищал Пенья. Всякое было. В том числе 2:4 от «Жироны» и 3:5 от «Вильярреала». Нельзя сказать, что «Барселона» проиграла чемпионат Испании из-за второго вратаря, да и уход Хави был вызван иными причинами. Но разницу, как говорится, почувствовали. Сейчас Иньяки придётся стать основным голкипером как минимум до января. И если он будет играть столь же нестабильно, как в прошлом сезоне, то «Барселона» может испортить сезон, который начался так блестяще. И новому тренеру Ханси Флику будет крайне обидно, если его планы рухнут из-за ошибок на последнем рубеже.

Слово пацанам

Андеру Астралаге 20 лет. Он ещё ни разу не играл за первый состав в официальных матчах, но прекрасно выступает за резервистов. У Андера отличные данные. И некоторые болельщики «Барсы» советуют Флику сделать ставку именно на молодого каталонца. Но товарняки и резерв это одно, а рутинная работа в основе – совсем иное. Никто не даст гарантии, что Андер станет вторым Икером Касильясом. Или применительно к «Барселоне» – Виктором Вальдесом. Испанский тренер, может быть, и рискнул бы, а Флик – вряд ли.

Четвёртому вратарю – американцу Диего Кочену, всего 18. Говорят, он очень способен. Но не задрожит ли в Лиге чемпионов или в Ла Лиге? То же самое можно сказать про его ровесника Арона Якобашвили (несмотря на еврейское имя и грузинскую фамилию, он венгр). То, конечно, вряд ли стоит ждать на последнем рубеже 16-летнего Икера Родригеса.

Из чужого лагеря

А что если взять вратаря со стороны? Но условия таковы, что это может быть либо свободный агент, либо недавно завершивший карьеру футболист. Имеются три кандидата. И первым, кто выразил желание сыграть за каталонский клуб, стал бывший вратарь «Реала», а ныне безработный Кейлор Навас. Костариканцу 38 лет. Его последним клубом был «Ноттингем Форест», за который он играл в сезоне 2022/23. Мог отправиться в Саудовскую Аравию, но не захотел. В последний раз выходил на поле в апреле в матче за национальную команду. У Кейлора два недостатка. В последние полтора года он практически не играл, и непонятно, в каком состоянии ныне пребывает. А второй – это пять сезонов в мадридском «Реале». И если Навас не видит в этом ничего страшного, то у болельщиков «Барсы» может быть иное мнение. А через месяц с небольшим двум самым титулованным клубам предстоит сыграть на «Сантьяно Бернабеу». На вратаря-ветерана ляжет двойная моральная нагрузка. С одной стороны, болельщики «Реала» вряд ли будут рады видеть Кейлора по ту сторону футбольного фронта, а с другой – у поклонников «Барселоны» появится козёл отпущения на случай проигрыша.

Шанс для Войцеха

Вариант номер два – недавно и внезапно завершивший карьеру Войцех Щесны. Поляку всего 34 года, можно ещё играть и играть. Он знает, как выступать за солидные клубы. При этом не имеет никакого отношения к «Реалу». Опять же, есть кому словечко замолвить – Роберт Левандовски. Перерыв в карьере относительно невелик, можно быстро привести себя в порядок. Войцех вполне может доиграть весь сезон, да так, что никто не заметит потери тер Штегена. Всё зависит от Ханси Флика. И от самого Щесного. Вдруг окажется, что Войцех испытывает к «Барсе» такую неприязнь, что аж кушать не может.

Постскриптум в карьере

Но самой красивой историей было бы возвращение, пусть не на «Камп Ноу» (знаменитый стадион на реконструкции), но в Барселону, Клаудио Браво. Чилийцу 41 год, он завершил карьеру практически в одно время со Щесным, он превосходно отработал за национальную команду в последнем Кубке Америки. Но главное, Браво в середине прошлого десятилетия превосходно играл в воротах «Барселоны», пока его не «принесли в жертву» купленному у мёнхенгладбахской «Боруссии» Марку-Андре тер Штегену. Вернуться после восьмилетней паузы было бы прекрасным эпилогом в карьере чилийца. И болельщики бы приняли с радостью. В социальных сетях уже начали писать – «ждём тебя, Клаудио», но сам Браво пока взял паузу.