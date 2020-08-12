Сборная 1-го тура: добры молодцы и старый «конь»

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вчера, 21:30

В первом туре РПЛ было много странного и несправедливого, но не обошлось и без героев. «Соккер.ру» не скупится на похвалы тех, кто это заслужил.

Вратарь

Игорь Акинфеев ( ЦСКА )

Восемь голкиперов в первом туре РПЛ -2020/21 отыграли на ноль, причем семь из них защищали ворота своих команд в выездных матчах. Отметим первого «сухаря» — и по хронологии, и по статусу. Игорь Акинфеев в матчах с «Химками» вступал в игру редко, но метко, а его сэйв на 88-й минуте, не позволивший подмосковной команде вернуться в игру, получился одновременно и эффектным, и эффективным, и невероятно важным.

Защитники

Роман Зобнин («Спартак»)

Роман Зобнин — лучший правый защитник «Спартака» здесь и сейчас, хотя вице-капитан «красно-белых» вообще-то центральный хавбек, и в полузащите от него пользы больше. Но что поделать, если Рассказов не соглашается на новый контракт, а Ещенко уже слишком «Дед»? Универсальный Роман не бросил «Спартак» в беде, закрыл проблемную позицию в матче с «Сочи», где был активен на протяжении всего матча и выполнил мастерскую результативную передачу на Соболева.

Игорь Дивеев ( ЦСКА )

Одна из причин, почему у Акинфеева было не так много работы — уверенная игра Игоря Дивеева в центре защиты. Молодой центрбек отлично проявил себя и в верховой борьбе, и в активном отборе с выходом из линии, и на подстраховке партнеров, а еще Игорь был заметной фигурой при стандартах у ворот «Химок». Качественный матч 20-летнего парня, который на наших глазах превращается в лидера обороны «армейцев».

Ярослав Ракицкий («Зенит»)

Был один эпизод, в котором Ракицкий едва не навлек беду на ворота «Зенита», но в остальном украинский защитник провел практически идеальный матч, а его фирменные диагонали очень помогали «Зениту» качественно начинать атаки: 12 из 15 лонгболлов достигли адресатов. Да и в центре обороны Ярослав после ухода Ивановича главный: взял на себя часть функция Бранислава, создает максимально комфортные условия для адаптации Ловрена.

Дмитрий Скопинцев («Динамо»)

Бодрая игра Скопинцева на левом фланге обороны: атаки разгонял, поднимался высоко по флангу для участия в комбинациях, при этом не очень-то позволил разгуляться опасному Кулакову на своей бровке. Оптимистичное начало сезона в Екатеринбурге для «Динамо» в целом и для Дмитрия Скопинцева лично.

Полузащитники

Константин Кучаев ( ЦСКА )

Топ-матч Константина Кучаева, пожалуй, самый яркий из его уже 76 матчей за основу ЦСКА . Кстати, в ворота «Химок» Кучаев забил свой дебютный гол в рамках РПЛ и всего лишь второй за «армейцев», а ведь впервые отличился почти три года назад в игре против «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов. В первом туре нового сезона Константин не только забил сам, но и отметился результативной передачей на Алана Дзагоева. 2 результативных действия полузащитника, счет 2:0. Конечно, герой.

Дмитрий Рыбчинский («Локомотив»)

Молодой полузащитник вышел в группе атаки «Локомотива» на матч с «Рубином» и сумел стать самым ярким рядом с Алексеем Миранчуком, Рифатом Жемалетдиновым и Федором Смоловым. Рыбчинский поучаствовал результативными пасами в обеих голевых атаках «Локо», причем дважды очень ловко действовал в подготовительной фазе и изумительно выкатывал мяч под удары Миранчуку и Баринову.

Себастьян Дриусси («Зенит»)

В атаке у «Зенита» Азмун и Дзюба, а Дриусси ищет себе место в глубине поля. Благодаря новому лимиту аргентинец стал выходить в стартовом составе «сине-бело-голубых», и Себастьян точно делает «Зенит» сильнее. Дриусси сыграл определяющую роль в победе над «Ротором»: отобрал мяч перед голевым пасом на Дзюбу, а в концовке матча установил окончательный счет.

Нападающие

Реми Кабелья («Краснодар»)

Француз — большой мастер, и если будет здоров, еще не раз и не два восхитит болельщиков «Краснодара» своей игрой. В матче с обычно неуступчивой «Уфой» оформил дубль, блистал дриблингом и тонкой культурой паса. По техническому оснащению и изобретательности один из сильнейших футболистов нашего чемпионата. Как жаль, что прошлый сезон Кабелья почти полностью пропустил из-за разрыва крестообразных связок. Пора наверстывать упущенное!

Вандерсон («Краснодар»)

У Реми дубль из голов, а у Вандерсона — из «ассистов». Бразилец показательно разрывал стойкую оборону «Уфы», высокая скорость в сочетании с кошачьей грацией принесли плоды: футболисты «Уфы» отчаялись остановить Вандерсона, который использовал 8 из 9 попыток дриблинга. Бедолага Боян Йокич старания вингера «быков» угодил в антисборную.

Александр Соболев («Спартак»)

Символической сборной нужен форвард, и Александр Соболев — отличный кандидат. Не раз ставили в основу Артема Дзюбу, когда он забивал гол и кошмарил вражеских защитников победами в верховых единоборствах. У Соболева гол в матче с «Сочи» и 8 побед в сражениях на втором этаже. Достойная игра кандидата в сборную России.

Тренер

Мурад Мусаев («Краснодар»)

Почти все фавориты выиграли в первом туре, но «Краснодар» сделал это с особенным блеском. «Уфа» Вадима Евсеева по праву считается грозой фаворитов, но славящаяся своей обороной команда не смогла сдержать разогнавшихся «быков». Счет 3:0 — это еще подарок, «Краснодар» нанес в пять раз больше ударов по воротам, а Александр Беленов уберег «Уфу» от унизительного счета, совершив 8 сэйвов.