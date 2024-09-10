Перешедший дорогу Помазуну. Необычный японец в воротах «Пармы»

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10 сентября 2024, 16:36

Зион Сузуки уже успел «отличиться» в Серии А.

Летом мы писали о проблемах Ильи Помазуна. Аренда Ильи в «Урале» закончилась. «Урал» покинул Премьер-Лигу, уходить вместе с ним Помазун не захотел. Вернулся в ЦСКА , с которым у вратаря контракт до 2026 года.

Армейцам Помазун, откровенно говоря, не нужен. В чемпионате ворота защищает Игорь Акинфеев, в Кубке — Владислав Тороп. В новом сезоне Илья ни разу не попал в заявку. А ведь ему 28 лет.

Гора Сион

Трансферное окно в России ещё открыто. В Турции тоже. Но в большинстве стран переходы закончились. Летом появлялась информация, что Помазуном интересовались «Атлетико» и «Парма». В первый вариант как-то не верилось. А «Парме», вернувшейся в Серию А, сильный вратарь бы не помешал. Да и Илья бы смог заиграть в воротах «крестоносцев». Но пармезанцы предпочли кандидату в сборную России 21-летнему на тот момент вратарю сборной Японии Зиону Сузуки. На счёт «Урава Ред Даймондс» были перечислены два с половиной миллиона евро.

Давайте познакомимся с этим необычным во всех отношениях японцем. Дело в габаритах — большинство жителей Страны восходящего солнца — люди невысокие. А рост Сузуки — метр девяносто два, а вес под девяносто. Имя необычное для японца — Зион. Видоизменённое Сион, в честь горы на Ближнем Востоке. Ну и внешность. Больше похож на африканского папу, только разрез глаз Зион унаследовал от японской мамы. Равно как и фамилию. Конечно, люди с тёмным цветом кожи встречаются и в Японии, межрасовыми браками в наше время никого не удивишь. Например, бывшая первая ракетка мира Наоми Осака.

Но Зион родился не в Японии, а в США , — в семье ганца и японки. Но со временем семья перебралась на родину матери в Ураву. Там он и вырос, и начал играть в футбол. Юноша унаследовал от отца не только внешность, но и, как выяснилось, рост. Он всегда был выше своих сверстников. Возвышался, как гора Сион. Поэтому его определили в ворота. Как выяснилось, не напрасно. Сузуки представлял свою страну в юношеских сборных разных возрастов. А в 18 лет Зион дебютировал в Джей-лиге во взрослой команде «Урава Ред Даймондс».

В составе «красных дьяволов» Сузуки выиграл Кубок императора и Суперкубок Японии, а потом и азиатскую Лигу чемпионов. Но имелся нюанс. Ворота «Ред Даймондз» защищал ветеран Сюсаку Нисикава. А темнокожий гигант грел лавочку и ждал своей очереди. За всё время ему сыграть всего с десяток встреч. Их могло быть и больше, если бы в одном из матчей Лиги чемпионов Зион изрядно не накосячил. Не среагировал на откидку собственного защитника, получился автогол.

В сборную Японии Нисикава давно не привлекается. Поэтому молодой голкипер получил свой шанс и дебютировал в главной команде страны. Сыграл с Вьетнамом и Ираком, пропустил по два мяча.

Покорение Бельгии

Зимой 2023 года Сузуки уехал из Японии покорять Европу. Его арендовал скромный бельгийский клуб «Сент-Трюйден». Где уже играл японский вратарь Даниэль Шмидт. Да-да, японский. Даниэль Юдзи Ябуки Шмидт — самый высокий футболист в истории сборной Японии. Родившийся в США сын немца и японки. 31-летний Шмидт, уже давно выступавший за «Синт-Трёйден», помог юному земляку освоиться в новой стране и в новом клубе. А потом добровольно уступил соотечественнику место в воротах. И не только Шмидт, в составе «канареек» играет много японцев. Пропускал Зион немало, но за эти полтора года получил и хорошую практику, и отличную прессу. И стал регулярно привлекаться в сборную Японии. Шмидт отошёл в сторону, а потом и вовсе перебрался в «Гент». А Сузуки перерос уровень девятой команды Бельгии.

Летом молодым вратарём интересовались сразу оба «Манчестера». Но и в «Сити», и в «Юнайтед» Зиону сулила в лучшем случае лавочка. А хотелось играть. Поэтому приглашение «Пармы» он принял с радостью. Да и «Урава Ред Даймондз» согласилась продать своего вратаря. Тем более что с каждого следующего трансфера японским «красным дьяволам» будут падать проценты. А «Сент-Трюйден» нашёл Зиону замену в лице другого афрояпонца — Лео Кокубо, пришедшего из «Бенфики».

Приём карате

В Серии А Сузуки дебютировал 17 августа, за четыре дня со своего 22-го дня рождения. «Парма» на своём стадионе «Эннио Тардини» завершила вничью 1:1 встречу с «Фиорентиной». Затем сенсационная домашняя победа над «Миланом» 2:1. Обе встречи Зион может смело заносить в актив. А в третьем туре пармезанцы играли в Неаполе и уступили 1:2. Правда, оба мяча были забиты в ворота гостей, когда их ворота защищал левый защитник Энрико Дель Прато. На 75-й минуте при счёте 1:0 в пользу «Пармы» Сузуки применил приём из карате против Давида Нереса. Нарушение правил произошло за пределами штрафной площадки. Сузуки получил жёлтую карточку, которая стала для него второй. А свою последнюю, пятую замену тренер гостей Фабио Пекья сделал двумя минутами раньше. Пришлось ставить в ворота полевого игрока. Вот так, сохранив свои ворота в неприкосновенности, Зион в какой-то степени подвёл команду. Кроме того, японец пропустит встречу с «Удинезе». Но пока Сузуки оправдывает надежды. Сам Зион надеется стать видной фигурой в истории пармезанцев. А «Парма» славится своими вратарями — Клаудио Таффарел, Марко Балотта, Лука Буччи и, конечно же, Джанлуиджи Буффон.

Как видим, «Парма» свою проблему решила. А Илья Помазун, увы, нет. Перешёл ему дорогу сильный соперник. Но надеемся, что в скором времени Илья найдёт свою команду и получит столь нужную ему игровую практику.