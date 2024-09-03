Сын легенды «Антверпена». Потомственный вратарь помог «Роме» выстоять в Турине

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03 сентября 2024, 19:17

А ведь год назад Миле сидел на лавочке.

В одном из центральных матчей третьего тура Серии А «Ювентус» принимал «Рому». Игра завершилась со счётом 0:0. Римляне добились ничьей на поле соперника во многом благодаря вратарю Миле Свилару.

Выбор Де Росси

В январе Даниэле Де Росси сменил Жозе Моуриньо на посту главного тренера «Ромы». И одним из первых шагов, который сделал новый наставник, стала замена вратаря. Вместо возрастного Руя Патрисиу в воротах появился Миле Свилар.

Моуриньо полностью доверял своему земляку и нечасто прибегал к услугам Свилара. Португалец играл в чемпионате и Кубке Италии, а серб – в Лиге Европы. В Серии А Миле появился только в последнем матче Жозе – с «Миланом». «Рома» проиграла 1:3, после чего и пришёл Де Росси. Новый тренер сначала тоже ставил Патрисиу, но после домашнего проигрыша «Интеру» 2:4 кредит доверия к португальцу иссяк. В оставшихся матчах сезона ворота защищал Свилар.

Прошлой весной было модно писать, как похорошела «Рома» при Де Росси. Отмечали и то, как новый тренер угадал с вратарём. Выяснилось, что засидевшийся на лавочке Миле вовсе не растерял своего мастерства. А превосходная игра Свилара ногами и его умение быстро вводить мяч заметно усилили игру римлян. Де Росси нужен был пасующий голкипер, и он его получил.

Имеется некий спорный момент. Руй Патрисиу пропустил в 23 матчах 27 мячей и имеет коэффициент непробиваемости 1,17. Показатели Свилара — 19 пропущенных голов в 15 встречах и, соответственно, 1,26. Но не забудем, что Миле провёл один неудачный матч при Моуриньо. Кроме того, с приходом Де Росси игра римлян изменилась. А у этих перемен была издержка — прибавилось работы у вратаря. И били по воротам Свилара чаще. Поэтому и выручать ему приходилось больше. И выяснилось, что Миле отразил 77 % ударов по его воротам, а Руй только 66%. Ну и точность передач – 87% против 78%.

Поэтому не стоит удивляться, что в новом сезоне Миле Свилар стал основным вратарём «Ромы». Руй Патрисиу отправился в Бергамо, где будет соперничать с Марко Карнесекки за место в воротах «Аталанты». А Миле сыграл «на ноль» в двух матчах из трёх. В игре с «Ювентусом» он был лучшим в составе «джаллоросси».

Как пал рекорд Касильяса

Так Миле Свилар вышел из небытия. Вы, наверное, уже забыли, как осенью 2017 года в матче Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «Манчестер Юнайтед» в воротах португальского клуба с первых минут появился рослый темноволосый юноша. Именно ему суждено было превзойти достижение Икера Касильяса, продержавшееся 18 лет. Испанцу на момент дебюта в Лиге чемпионов было 18 лет и 118 дней. Новый вратарь «Бенфики» сыграл в главном клубном турнире Европы в 18 лет 52 дня.

Миле сыграл небезупречно, но вполне пристойно для новичка. Пару раз выручил. Проиграл воздух Ромелу Лукаку – мышечной массы не хватило. Гол пропустил обидный – зашёл с мячом за линию ворот. Правда, и удар Маркуса Рэшфорда был хорош. Мяч засчитали как автогол. Молодой вратарь очень расстроился, его потом утешал Лукаку. Как оказалось, будущий товарищ по «Роме». Об этом чуть позже.

Свилар – известная фамилия в мире футбола. Любители этого вида спорта, особенно спартаковские болельщики, возможно, помнят его отца – Ратко Свилара. Забудешь тут полуфиналы Кубка Кубков 1993 года, когда «красно-белых» убивал португальский судья Корраду. Одним из вратарей того самого «Антверпена» был Ратко Свилар. Правда, со «Спартаком» играл не он, а другой югослав – Стеван Стоянович. А Свилар, которому на тот момент было уже 43 года, сидел на лавочке. Ратко потом отыграл ещё три года и стал тренером всё того же «Антверпена».

До приезда в Бельгию Свилар-старший был видным голкипером ещё в единой и мирной Югославии. Выступал за «Войводину», уезжал ненадолго в США . Входил в состав югославской сборной на чемпионате мира 1982 года, но не сыграл там ни минуты. В середине 80-х Ратко уехал в Бельгию, где и пустил корни. Как уже было сказано, играл аж до 46 лет. Миле папиных вратарских подвигов видеть не мог, ибо он появился на свет, когда Ратко уже наигрался. На момент рождения сына Свилару-старшему было 48 лет. Отец долгое время готовил вратарей в «Антверпене», не самом медийном клубе Бельгии. В последний раз Ратко Свилар напомнил о себе лет пятнадцать назад, когда во время семейного праздника опрокинул на себя мангал. Чуть не сгорел, долго потом лечился в ожоговом центре.

Бельгия или Сербия

Но вернёмся к сыну, тем более что рекорд Касильяса перечеркнул Миле, а не Ратко. В ворота встал, едва научившись ходить – папина заслуга. От мамы-волейболистки Миле унаследовал прыгучесть. Кумиром Миле был не только и не столько отец, сколько Икер Касильяс. Воспитывался в «Антверпене», потом был приглашён в «Андерлехт», где получил хорошее футбольное образование. И не только футбольное. Миле закончил школу с отличными оценками. Играл за разные сборные Бельгии – детские, юношеские и далее по списку, но во взрослых командах на поле не выходил. Летом 2017-го был приглашён в «Бенфику», селекционерам которой он чем-то напомнил... Нет, не Ратко Свилара, а Мишеля Прюдомма, легендарного голкипера сборной Бельгии и лиссабонских «орлов». А тем болельщикам, что в силу возраста не видели Прюдомма, – мексиканца Гильермо Очоа.

Но ранний дебют не дал Свилару ровным счётом ничего. За четыре года в «Бенфике» Миле сыграл всего 23 матча в основе. В основном это были кубковые встречи. Он играл за вторую команду. Провёл один матч в воротах сборной Сербии – товарищеский с командой Катара. В 2022 году Свилар пришёл в «Рому» на должность второго вратаря. И стал первым только при Даниэле Де Росси. Даже вошёл в команду прошлого сезона Лиги Европы от УЕФА .

Миле Свилар родился в Бельгии и имеет два паспорта – бельгийский и сербский. Но на приглашение тренера сербской сборной Драгана Стойковича сыграть на чемпионате Европы Миле ответил отказом. Свилар сделал выбор в пользу сборной Бельгии и ждёт приглашения от Доменико Тедеско. С учётом опалы Тибо Куртуа такой вариант развития событий вполне реален.