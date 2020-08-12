Антисборная 1-го тура РПЛ: арбитры затмили футболистов

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вчера, 17:00

Казарцев, Иванов, Еськов, Волошин и Турбин — амбассадоры первой антисборной нового сезона! И футболистов, у которых не очень получилось, пожурим на «Соккер.ру».

Вершители судеб и их начальники (эпитеты по вкусу)

Обычно пунктик об арбитрах в антисборной отправляется в конец статьи, но сегодня мы меняем устоявшиеся традиции, потому что судейский беспредел уже в первом туре нового сезона затмевает ошибки футболистов. Сколько раз уже нам казалось, что российское судейство достигло дна и хуже уже не будет? И каждый раз снизу стучали, каждый следующий скандал оказывался мощнее предыдущего.

Пользуясь этим опытом, не будем отказывать нашим арбитрам в изобретательности и прибегать к категоричным суждениям: это ведь только первый тур, наверняка подопечные Кашшаи пока просто «разогревают» публику. Лучшие развлечения, конечно, впереди! Но отдаем должное ярчайшему выступлению в стартовом туре РПЛ -2020/21. Отчасти эффект неожиданности помог: к такому первому туру жизнь нас не готовила!

Главные роли сыграли арбитры матча «Спартак» — «Сочи» Василий Казарцев (в поле) и Алексей Еськов ( VAR ). Первый назначил, а второй не отменил два пенальти в ворота «Спартака». Причем если по первому пенальти споры продолжаются, то второй одиннадцатиметровый, назначенный на 88-й минуте матча и лишивший «красно-белых» победы, единогласно признали ошибочным даже члены экспертно-судейской комиссии РФС .

«Спартак» пригрозил выходом из состава участников РПЛ , но продолжит играть в чемпионате, где ему уже никто не вернет потерянные из-за судейской ошибки очки. Как не вернут и «Рубину» возможность переиграть матч против «Локомотива» с середины второго тайма, когда было принято потенциальное и судьбоносное решение. Сергей Иванов не назначил пенальти на Иване Игнатьеве, VAR -помощник Волошин тоже не увидел нарушений со стороны Рыбуса и Гильерме, хотя Леонид Слуцкий небезосновательно подчеркивает, что фолили оба игрока «Локомотива».

Единственное, чего добился тренер «Рубина» — красной карточки для себя, а еще Слуцкому наверняка впаяют длительную дисквалификацию, учитывая, что он не стеснялся в оценках судейства, при этом нужно подчеркнуть, что Леонид Викторович высказался конструктивно и в предельно корректной форме.

Еще один важный эпизод произошел в матче «Ротор» — «Зенит», где в первой голевой атаке «сине-бело-голубых» был очень жирный намек на офсайд. Претензии не к арбитру в поле и лайнсмену, а к судье на VAR – Евгению Турбину, который то ли не заметил офсайд у Дзюбы, то ли заметил и промолчал. За этим арбитром водится нерешительность: в матче «Локомотив» — ЦСКА он работал в поле и не заметил ни одного из двух пенальти, а в кубковой игре «Зенит» — «Спартак» сидел у монитора и проигнорировал все заслуживающие внимания моменты в штрафной петербуржцев.

Вместе с этой пятеркой славных арбитров передаем привет их руководителям — Виктору Кашшаи и Леониду Калошину. Глава департамента судейства РФС спрятался и уже сам запутался в трактовках эпизодов. Например, со слов Леонида Слуцкого, венгр в частной беседе многозначительно оценил момент в матче «Рубин» — «Локомотив»: «Я не знаю». Ответственный за VAR в России Леонид Калошин в понедельник пришел в эфир федерального телеканала и наговорил столько пустых слов, и так запутал телезрителей, что простому обывателю футбольное судейство теперь кажется наукой сродни алхимии — без четких законов, смысла и практической значимости.

Доблестные мужчины, вы все — основа антисборной первого тура РПЛ -2020/21. С этим не поздравляют, этим не гордятся. Думайте, работайте, исправляйтесь. А теперь — пару слов о футболистах, отличившихся со знаком «минус».

Вратарь

Александр Довбня («Ротор»)

До 79-й минуты «Ротор» проигрывал чемпиону 0:1, и тут вратарь подарил «Зениту» второй гол, убив интригу в игре.

Защитники

Антон Пискунов («Ротор»)

Судьи судьями, но терять мяч в своей штрафной недопустимо. Первый мяч «Ротор» пропустил тоже после грубой индивидуальной ошибки: Пискунов подарил мяч Дриусси и спустя пару секунд увидел его в воротах.

Алексей Никитин («Уфа»)

«Быки» разметали оборону «Уфы», защитники башкирского клуба продержались первый тайм, но вторую половину провели в растрепанных чувствах и позициях.

Миха Мевля («Сочи»)

Проиграл Соболеву верховую борьбу в эпизоде с первым голом, допустил позиционную ошибку, когда Ларссон по центру убежал один на один за вторым голом «Спартака».

Боян Йокич («Уфа»)

Два гола «Краснодара» пришли с его фланга, в нескольких эпизодах опытный защитник просто останавливался и превращался в зрителя, гадая забьют «быки» на этот раз или нет.

Полузащитники

Андрей Егорычев («Урал»)

Не сумел сдержать «Динамо» в центре поля. «Бело-голубые» очень легко «опрокинули» полузащиту «Урала» на лопатки.

Александр Трошечкин («Химки»)

У «Химок» тоже гуляли сквозняки в средней линии. Трошечкин не справился с резвыми «армейцами», мимо него безнаказанно шастали по своим делам не только Дзагоев с Кучаевым, но и Обляков с Марадишвили.

Артем Голубев («Уфа»)

Карп и Безденежных тоже провалились, но представителем средней линии «Уфы» назначаем воспитанника «Краснодара», который очень хотел себя проявить против бывшей команды, но выглядел беспомощно.

Солтмурад Бакаев («Рубин»)

Потерялся на правом фланге атаки «Рубина». Один из тех, о чьем включении в стартовый состав Слуцкий наверняка пожалел (второй — Самошников).

Нападающие

Владимир Ильин («Ахмат»)

0 ударов, 0 побед в верховых единоборствах и 2 точные передачи за час с хвостиком на поле. Нужны еще аргументы?

Сердар Азмун («Зенит»)

На редкость серый и безынициативный матч для форварда-стервятника. Азмуну точно еще интересно в РПЛ ? За 70 минут в Волгограде иранец даже ни разу не пробил по воротам. Полный провал.

Тренер

Вадим Евсеев («Уфа»)

«Уфа» безнадежно проиграла «Краснодару» — 5 ударов против 24 у «быков». Вадим Евсеев не придумал работающий механизм сдерживания, его команду попросту «распяли».