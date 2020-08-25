Редкая сборная без Роналду и Месси. Лучшие в Лиге чемпионов

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вчера, 09:30

Яркая Лига чемпионов отгремела. Теперь можно постепенно подводить итоги в различных аспектах. «Соккер.ру» предлагает собрать символическую сборную лучших.

Вратарь – Мануэль Нойер («Бавария»)

Наверное, не должно удивлять то, что значительную часть символической сборной лучших игроков Лиги чемпионов составят футболисты «Баварии», триумфально завершившей розыгрыш. Мюнхенцы под руководством Ханса-Дитера Флика преобразились и выдали нечто ошеломляющее. И в этой восхитительной игре особая роль отводилась Нойеру, которого кто-то уже успел списать. Однако Мануэль показал, что по-прежнему блестящ как в игре на реакцию, так и во время выходов. «Финал восьми» в его исполнении был шикарен.

Левый защитник – Альфонсо Дэвис («Бавария»)

И если к высочайшему уровню игры Нойера люди привыкли, то 19-летний канадец Дэвис ворвался на арену неожиданно. Он стал первым канадцем, который выиграл Лигу чемпионов. И на пути к победе вклад Дэвиса был солидным – особенно яркими получились матчи с «Барселоной» и «Челси». Альфонсо способен замучить любого игрока напротив.

Центральный защитник – Тиаго Силва ( ПСЖ )

Если бы не игра бразильского харизматичного и надежного лидера ПСЖ , то клуб из столицы Франции мог бы покинуть Лигу чемпионов гораздо раньше. И не говорил бы никто об историческом достижении – первом финале в истории команды. Силва долгие годы символизирует надежность, оплот командной игры, он главный организатор, стержневой игрок, скала. В свои 35 он не сдает позиций.

Центральный защитник – Дайотчанкуль Упамекано («Лейпциг»)

И если Силва – это знак качества, бренд, который не нуждается в представлении, то Упамекано – это новая волна, символ нового поколения. Мощный, резкий, цепкий – это непроходимая стена в центре обороны. «Лейпциг» в целом-то команда, которая не любит обороняться, поэтому на ее защитниках лежит дополнительная нагрузка. И поражает, как с ней справлялся 21-летний француз, который внес вклад в такой долгий путь «Лейпцига» в Лиге чемпионов – до полуфинала.

Правый защитник – Йозуа Киммих («Бавария»)

Фланговые защитники в современном футболе играют все более и более весомую роль. Поэтому не должно удивлять, что в символической сборной лучших на краях обороны располагаются как раз латерали чемпионов. Киммих типичный немецкий универсал, спокойный, хладнокровный, но резкий и цепкий, он способен сыграть почти на любой позиции, везде он выполнит установку от начала до конца. Кто-то хотел бы видеть в роли лучшего Трента Александера-Арнольда из «Ливерпуля». Возможно, в борьбе за звание лучшего в мире они и спорят, но в нынешней Лиге чемпионов Киммих безоговорочно выше.

Полузащитник – Уссем Ауар («Лион»)

«Лион» тоже стал автором неожиданного прорыва в этой Лиге чемпионов. Французы прошли «Ювентус» и «Манчестер Сити». А главным организатором игры «Лиона» был как раз Ауар. Ему всего 22 года, но по поведению на поле, по чтению ситуации и игры так не скажешь. Можно себе представить, какой футбол он будет выдавать, когда к своему уму и мастерству добавит опыта и мудрости.

Полузащитник – Тьяго Алькантара («Бавария»)

«Бавария» очень много владела мячом и очень много прессинговала, задирая линию прессинга крайне высоко. Одной из определяющих фигур в обоих компонентах был Алькантара, который умело создавал плотность в средней линии и находил варианты развития атак, закрывал калитку соперникам и открывал возможности партнерам. И не зря ходят слухи, что Алькантара отправится куда-то за лучшей жизнью – его контракт рассчитан еще на год, поэтому «Баварии» придется продавать или раскошелиться на большую зарплату.

Полузащитник – Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»)

Вот у кого был потенциал стать самым лучшим в этой Лиге чемпионов. Даже в провальном матче с «Лионом» бельгиец был единственным светлым пятном в составе «горожан» и показывал футбол мирового класса. То же самое было в игре с «Реалом». Да и в целом на фоне не самого успешного выступления «Сити» с его шикарным составом именно Де Брюйне выгодно выделялся. Вот лично он мог и был готов пройти дальше, чем его команда.

Крайний полузащитник – Анхель Ди Мария ( ПСЖ )

В составе парижан главными звездами являются Килиан Мбаппе и Неймар. Но лучшую игру в минувшем сезоне, пожалуй, выдал Ди Мария. ПСЖ с аргентинцем и без него – две разные команды. Возможно, с точки зрения цифр Ди Мария не так впечатляет, но его роль в самой организации атакующей игры ПСЖ колоссальна. (Хотя полуфинал с «Лейпцигом» и цифрами был хорош – гол и две голевые передачи). Матч с «Аталантой» без Ди Марии был мучительным, а с ним ПСЖ играет в разы слаженнее.

Крайний полузащитник – Серж Гнабри («Бавария»)

Удивительная история у Гнабри, который не пригодился «Арсеналу», скитался по арендам, заглядывая даже в «Вест Бромвич» и «Хоффенхайм». А теперь вот обладатель Кубка чемпионов. Причем не просто за отсидку на скамейке. В «Баварии» он играл одну из ключевых ролей на краю атаки. Его смещения с ударами – отдельная песня. Его выдающаяся игра в полуфинале с «Лионом» во многом пригвоздила французов, а четыре гола в ворота «Тоттенхэма» — отдельная история.

Нападающий – Роберт Левандовски («Бавария»)

Да, редкая символическая сборная без Криштиану Роналду, Лионеля Месси и Неймара. Но такие уж времена. И если последний был более или менее близок к ней, то португалец и аргентинец очень далеки. А главным нападающим Лиги чемпионов стал польский ветеран «Баварии». Пожалуй, это вообще лучший нападающий сезона. На счету 32-летнего форварда 15 голов в Лиге чемпионов. Блестящий результат. А еще больше впечатляет то, как он полезно играет на команду, когда не забивает и не отдает голевые передачи. К своему чутью он подключил спокойствие и мудрость, став еще более эффективным игроком.