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Антисборная 4-го тура: Чорлука «вне игры» и сказочный Васин

вчера, 14:31
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Гильерме
Гильерме
Вратарь
Чорлука Ведран
Чорлука Ведран
Защитник
Васин Виктор
Васин Виктор
Защитник
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РПЛ на старте сезона не дает передышек, и далеко не все выдерживают лихой темп. В четвертом туре не обошлось без неудачников, а «Соккер.ру» называет их имена.

Вратарь

Гильерме («Локомотив»)

У Гильерме какая-то беда с игрой на выходах в матчах против «Спартака». Прошлой осенью вратарь сборной России безрассудно выбежал из ворот и получил «за шиворот» от Понсе, во вчерашнем матче тоже показал неуместный выход в первом тайме, пусть в том эпизоде тот же Понсе забрался в офсайд. Зато когда забивал Ларссон, Маринато «прилип» к линии, хотя мяч летел долго, и у голкипера были все шансы нейтрализовать момент своевременным выходом. При беглом просмотре это кажется неочевидным, но это результативная ошибка.

Правый защитник

Кирилл Боженов («Химки»)

Несколько лет назад за «Спартак» и «Томь» играл Никита Баженов, прославившийся своими красивыми и важными голами, а также невероятными промахами, а теперь в «Химках» играет почти однофамилец Кирилл Боженов, который по амплуа тоже крайний нападающий, но у Гунько действует на позиции правого защитника. Это одно из оправданий Боженова, второе — ему 19 лет. Но провал есть провал: в матче с «Ахматом» Кирилл позволил Берише раскрутить себя и сделать передачу в штрафную на победный гол, а еще заработал красную карточку.

Центральные защитники

Роман Евгеньев («Динамо»)

За один только эпизод, предшествующий первому голу «Арсенала», заслуживает попадания в антисборную. Что это было?! Косплей на плюшевого медведя? Если так — аплодируем за изумительное сходство. Луценко издевательски легко расправился с Романом. Это самый примечательный, но не единственный пример, когда Евгеньев сыграл невразумительно. Уже скучаете по Рыкову, динамовцы?

Виктор Васин (ЦСКА)

Движения Виктора Васина перед голом Солтмурада Бакаева — основа для прекрасных мемов. Защитник просто освободил коридор сопернику, побежал опекать пустое место. Однозначно «в мемориз», если, конечно, у армейских болельщиков еще осталось место в папке с результативными ляпами Васина.

Ведран Чорлука («Локомотив»)

Две результативные атаки «Спартака» — две ошибки опытнейшего Ведрана Чорлуки. Капитан «Локомотива» в обоих случаях сломал офсайдную линию, позволив Ларссону и Соболеву оказаться в легитимном положении. Если бы хорват действовал более расчетливо, поймал бы спартаковских форвардов в ловушку.

Левый защитник

Мацей Рыбус («Локомотив»)

Вчистую проиграл свой фланг Роману Зобнину, сам о походах в атаку практически не помышлял, а уже в концовке первого тайма устроился на желтую карточку, что сократило список допустимых оборонительных вариантов для Рыбуса, хотя пару раз он ходил по краю, нарушая правила с «горчичником» в кармане.

Центральные полузащитники

Кайо («Краснодар»)

Фактически четвертый центральный защитник в антисборной — на этой позиции бразилец сейчас играет в «Краснодаре», но основное амплуа Кайо до переезда в Россию — опорный хавбек, поэтому используем его на этой позиции, ведь проигнорировать выступление этого «бычка» в Екатеринбурге нельзя. Да и разве это центральный защитник? Кайо организовывал атаки на свои ворота потерями мяча в центре поля и заработал вторую желтую карточку на чужой половине поля. «Краснодар» почти на тайм остался в меньшинстве и не сумел отыграться.

Артем Полярус («Химки»)

В середине второго тайма мог снять вопросы о победителе встречи, когда взялся исполнять пенальти при счете 1:0 в пользу «Химок». Пробил бездарно, не попал в створ ворот, а потом «Ахмат» совершил камбэк и оставил подмосковный клуб без очков. Очень дорого обошелся этот промах Поляруса с «точки».

Хорен Байрамян («Ростов»)

Во-первых, не лучшая игра полузащитника «Ростова»: был активен, но слишком много брака и потерь. Во-вторых, и это главное, нужно восстановить справедливость, о которой не позаботился Михаил Вилков: Байрамян, как и Кротов, должен был получать прямую красную карточку за безрассудный фол. Хорен, играя высоко поднятой ногой, попал шипами в голову Карпу. Очевиднейшее удаление, которое не состоялось только из-за ошибки арбитра.

Нападающие

Вячеслав Кротов («Уфа»)

Форварда «Уфы» Михаил Вилков удалил после просмотра VAR, и это правильное решение: Кротов мог нанести травму Козлову, использовал шипы как оружие. Подвел свою команду, ведь даже не доиграл первый тайм.

Эдер («Локомотив»)

«Спартак» был лучше в дерби и заслуженно победил, но у «Локомотива» были шансы выловить в мутной воде пусть не такие заслуженные, но важные очки. Напирая на ворота Гильерме, «Спартак» оставлял «Локо» шансы для встречных атак на разреженном пространстве, и «железнодорожники» создали ряд моментов, которые остались без реализации. У Эдера было два «больших шанса» в середине второго тайма при счете 1:1, но португалец безбожно их запорол.

Тренер

Марко Николич («Локомотив»)

Вынужденные замены Миранчука и Баринова повлияли на дерби, но «Локомотив» и до ухода Алексея почти не атаковал, имея на поле атакующий состав. Или это быстрый гол сломал игру «железнодорожников»? Форс-мажорные обстоятельства вмешались, но план Николича все равно остался непонятым: «Локомотив» был вялым и неинтересным, а два форварда разве что лбами не бились перед чужими воротами.

Арбитр

Михаил Вилков («Уфа» — «Ростов»)

После матча с «Ростовом» председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов выступил с заявлением относительно судейства, назвав работу Вилкова «отвратительной» и «предвзятой». В «Уфе» тоже пугают возможностью снятия с чемпионата и просят проверить арбитра на полиграфе.

Это какая-то странная и бессмысленная практика, Вилкова нужно проверять не на детекторе лжи, а собирать комиссию, которая оценит каждое его решение в матче «Уфа» — «Ростов». Там много интересного, не только эпизод с Байрамяном. В случае с Вилковым давно не нужно искать заговоры и доказывать его предвзятость, достаточно провести внятный разбор судейства, посчитать ошибки и прийти к выводу, что судья с таким шлейфом в РПЛ не нужен.

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Все комментарии
Иван Тасминский
Иван Тасминский
вчера в 22:18
васин поставил единичку)))
makkie
makkie
вчера в 21:44
Игроки то ладно - накосячили и в сборную.
Вопрос, когда уже Вилкова кара настигнет? Профан каких поискать!
denmig
denmig
вчера в 20:43
Коллективчик как в фильме гараж!
SHMEL
SHMEL
вчера в 19:53
Все по делу в этом коллективе.
Лунный Волк
Лунный Волк ответ RomzesRZN (раскрыть)
вчера в 19:48
    valt134
    valt134
    вчера в 18:59
    Насчёт Вилкова полностью согласен. Гнать пинками и взашей!
    JirkoFF
    JirkoFF
    вчера в 18:37, ред.
    Модератор, это что тут происходит? Я написал комментарий - "Васина нужно оседлать на Гончара.......", смотрю, стоит мой НИК, хотел подправить, а мне говорят что не могу его изменить. Потом обновил страничку, смотрю, а там стоит этот НИК "mujuq4ttqmj3" и ещё какая-та маска внизу. Это что за дела такие???😳
    mujuq4ttqmj3
    mujuq4ttqmj3
    вчера в 18:23, ред.
      kolpino08
      kolpino08 ответ Александр Чистяков (раскрыть)
      вчера в 18:20
      "я сделаю все, что бы Карасев больше не судил" (с) Федун
      :)
      112910415
      112910415
      вчера в 18:12
      нет возражений, все достойны
      Prichal
      Prichal
      вчера в 17:38
      Локомотив весь нужно было включить в такую сборную.
      pomor 445
      pomor 445 ответ Я Памятник Себе (раскрыть)
      вчера в 17:19
      Так это ещё можно будет самим попробовать с обоими. Тогда и рассудим.
      pomor 445
      pomor 445 ответ Байкал-38. (раскрыть)
      вчера в 17:15
      Поляка словно по полю размазало. Видно, что-то его точит. Может на выход собрался?
      Legend 6
      Legend 6
      вчера в 16:09
      Васин капитан этой сборной.
      Владимир_Спартак
      Владимир_Спартак
      вчера в 16:02
      Вилкова еще Рамзан Кадыров раскусил два года назад и дал ему козлинное погоняло. Теперь дело за компентентными органами.
      димон 37
      димон 37 ответ RomzesRZN (раскрыть)
      вчера в 16:00
      СерГея забыл
      zenit_forever2014
      zenit_forever2014 ответ RomzesRZN (раскрыть)
      вчера в 15:40
      Да не нужен он нам. Он не ставит чистые пенальти в ворота соперников, не удаляет соперников, когда-то требуют правила, ставит левые пенки в наши ворота...вообщем он нам НЕ НУЖЕН.
      Байкал-38
      Байкал-38 ответ yasukuni (раскрыть)
      вчера в 15:33
      У Вас скорее всего неправильная постановка вопроса. Все судьи, которые обслуживают матчи РПЛ имеют лицензию, категорию, запись в трудовой и значит они считаются профессионалами, а вот какого качества они, а вот это правильный вопрос.
      Александр Чистяков
      Александр Чистяков ответ yasukuni (раскрыть)
      вчера в 15:31
      Карасев, например. Но соответствующих уровню здесь и сейчас действительно меньшинство. А главное - нет условий и стимула для прогресса. Нужен рейтинг арбитров или иная прозрачная система (пусть и закрытая извне), а не хаос при разнарядке и оценке работы.
      Байкал-38
      Байкал-38 ответ Александр Чистяков (раскрыть)
      вчера в 15:29
      Это ещё связку Вилков-Мешков в последнее время разъединили, вопрос надолго ли?
      А кому они нужны? Надо просто посмотреть на какую команду их чаще назначают и в чью они пользу ошибки делают, вся страна знает, все возмущены, но их опять упорно назначают.
      ...Послушайте!
      Ведь, если звезды
      зажигают —
      значит — это кому-нибудь нужно?
      Значит — это необходимо...
      Владимир Маяковский
      RomzesRZN
      RomzesRZN
      вчера в 15:26
      Вилкова надо ставить только на матчи Зенита, тогда он будет постоянным капитаном сборной тура. Настоящая легенда клуба наравне с Бруну «трешка от Твенте» Алвешем, Дзюбиньо, Булановым, Сашей «бей-воробьев» Кержаковым, 40-миллионным Абелардо, Зе Болотным и, конечно духовным носителем цветов питерской формы Молло.
      Дмитрий Климович 3
      Дмитрий Климович 3
      вчера в 15:26
      Сказочный Васин,лучше и не скажешь!
      yasukuni
      yasukuni ответ Александр Чистяков (раскрыть)
      вчера в 15:23
      Вопрос конечно интересный. Вы можете назвать ХОТЬ ОДНОГО профессионального судью в РПЛ?!
      Александр Чистяков
      Александр Чистяков ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      вчера в 15:15, ред.
      Чтобы доказать предвзятость, нужны юридические улики (запись переговоров, факт получения взятки и т.д.) А чтобы отстранить Вилкова прямо сейчас, достаточно взвесить критическую массу его ошибок. Мысль в этом. Есть очевидный повод в виде систематической некомпетентности, чтобы выпилить Вилкова из футбола. Другое дело, что раз этого не происходит - значит, он кому-то нужен.
      Я Памятник Себе
      Я Памятник Себе
      вчера в 15:01, ред.
      Локо было не узнать. Это надо ещё постараться, чтобы
      проиграть такому Спартаку.
      Beekeeper
      Beekeeper
      вчера в 14:54
      мне иногда кажется что Ганчар специально ставит Васина, что бы руководство увидело это чудо и раскошелилось на нормального защитника )))
      Байкал-38.
      Байкал-38.
      вчера в 14:54
      Гиля, Рыбус, Чорлука, конечно "заслужили" место в такой сборной. С Эдером Локо изначально выходит в меньшинстве играть. Но больше всех меня Крыховяк разочаровывает, это жалкое подобие того Крыховяка, которого мы видели последние два сезона.
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV
      вчера в 14:45
      Сколько уже можно писать об "ошибках" Вилкова? Никаких ошибок нет. Налицо предвзятость и этот тип должен присесть навсегда рядом с Казарцевым, Москалевым.
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