Антисборная 4-го тура: Чорлука «вне игры» и сказочный Васин

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вчера, 14:31

РПЛ на старте сезона не дает передышек, и далеко не все выдерживают лихой темп. В четвертом туре не обошлось без неудачников, а «Соккер.ру» называет их имена.

Вратарь

Гильерме («Локомотив»)

У Гильерме какая-то беда с игрой на выходах в матчах против «Спартака». Прошлой осенью вратарь сборной России безрассудно выбежал из ворот и получил «за шиворот» от Понсе, во вчерашнем матче тоже показал неуместный выход в первом тайме, пусть в том эпизоде тот же Понсе забрался в офсайд. Зато когда забивал Ларссон, Маринато «прилип» к линии, хотя мяч летел долго, и у голкипера были все шансы нейтрализовать момент своевременным выходом. При беглом просмотре это кажется неочевидным, но это результативная ошибка.

Правый защитник

Кирилл Боженов («Химки»)

Несколько лет назад за «Спартак» и «Томь» играл Никита Баженов, прославившийся своими красивыми и важными голами, а также невероятными промахами, а теперь в «Химках» играет почти однофамилец Кирилл Боженов, который по амплуа тоже крайний нападающий, но у Гунько действует на позиции правого защитника. Это одно из оправданий Боженова, второе — ему 19 лет. Но провал есть провал: в матче с «Ахматом» Кирилл позволил Берише раскрутить себя и сделать передачу в штрафную на победный гол, а еще заработал красную карточку.

Центральные защитники

Роман Евгеньев («Динамо»)

За один только эпизод, предшествующий первому голу «Арсенала», заслуживает попадания в антисборную. Что это было?! Косплей на плюшевого медведя? Если так — аплодируем за изумительное сходство. Луценко издевательски легко расправился с Романом. Это самый примечательный, но не единственный пример, когда Евгеньев сыграл невразумительно. Уже скучаете по Рыкову, динамовцы?

Виктор Васин ( ЦСКА )

Движения Виктора Васина перед голом Солтмурада Бакаева — основа для прекрасных мемов. Защитник просто освободил коридор сопернику, побежал опекать пустое место. Однозначно «в мемориз», если, конечно, у армейских болельщиков еще осталось место в папке с результативными ляпами Васина.

Ведран Чорлука («Локомотив»)

Две результативные атаки «Спартака» — две ошибки опытнейшего Ведрана Чорлуки. Капитан «Локомотива» в обоих случаях сломал офсайдную линию, позволив Ларссону и Соболеву оказаться в легитимном положении. Если бы хорват действовал более расчетливо, поймал бы спартаковских форвардов в ловушку.

Левый защитник

Мацей Рыбус («Локомотив»)

Вчистую проиграл свой фланг Роману Зобнину, сам о походах в атаку практически не помышлял, а уже в концовке первого тайма устроился на желтую карточку, что сократило список допустимых оборонительных вариантов для Рыбуса, хотя пару раз он ходил по краю, нарушая правила с «горчичником» в кармане.

Центральные полузащитники

Кайо («Краснодар»)

Фактически четвертый центральный защитник в антисборной — на этой позиции бразилец сейчас играет в «Краснодаре», но основное амплуа Кайо до переезда в Россию — опорный хавбек, поэтому используем его на этой позиции, ведь проигнорировать выступление этого «бычка» в Екатеринбурге нельзя. Да и разве это центральный защитник? Кайо организовывал атаки на свои ворота потерями мяча в центре поля и заработал вторую желтую карточку на чужой половине поля. «Краснодар» почти на тайм остался в меньшинстве и не сумел отыграться.

Артем Полярус («Химки»)

В середине второго тайма мог снять вопросы о победителе встречи, когда взялся исполнять пенальти при счете 1:0 в пользу «Химок». Пробил бездарно, не попал в створ ворот, а потом «Ахмат» совершил камбэк и оставил подмосковный клуб без очков. Очень дорого обошелся этот промах Поляруса с «точки».

Хорен Байрамян («Ростов»)

Во-первых, не лучшая игра полузащитника «Ростова»: был активен, но слишком много брака и потерь. Во-вторых, и это главное, нужно восстановить справедливость, о которой не позаботился Михаил Вилков: Байрамян, как и Кротов, должен был получать прямую красную карточку за безрассудный фол. Хорен, играя высоко поднятой ногой, попал шипами в голову Карпу. Очевиднейшее удаление, которое не состоялось только из-за ошибки арбитра.

Нападающие

Вячеслав Кротов («Уфа»)

Форварда «Уфы» Михаил Вилков удалил после просмотра VAR , и это правильное решение: Кротов мог нанести травму Козлову, использовал шипы как оружие. Подвел свою команду, ведь даже не доиграл первый тайм.

Эдер («Локомотив»)

«Спартак» был лучше в дерби и заслуженно победил, но у «Локомотива» были шансы выловить в мутной воде пусть не такие заслуженные, но важные очки. Напирая на ворота Гильерме, «Спартак» оставлял «Локо» шансы для встречных атак на разреженном пространстве, и «железнодорожники» создали ряд моментов, которые остались без реализации. У Эдера было два «больших шанса» в середине второго тайма при счете 1:1, но португалец безбожно их запорол.

Тренер

Марко Николич («Локомотив»)

Вынужденные замены Миранчука и Баринова повлияли на дерби, но «Локомотив» и до ухода Алексея почти не атаковал, имея на поле атакующий состав. Или это быстрый гол сломал игру «железнодорожников»? Форс-мажорные обстоятельства вмешались, но план Николича все равно остался непонятым: «Локомотив» был вялым и неинтересным, а два форварда разве что лбами не бились перед чужими воротами.

Арбитр

Михаил Вилков («Уфа» — «Ростов»)

После матча с «Ростовом» председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов выступил с заявлением относительно судейства, назвав работу Вилкова «отвратительной» и «предвзятой». В «Уфе» тоже пугают возможностью снятия с чемпионата и просят проверить арбитра на полиграфе.