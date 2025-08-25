Новый герой «Краснодара» и триллер в матче «Локомотива». Символическая сборная 6-го тура РПЛ

1756104962

сегодня, 09:56

Результативная и дикая неделя.

Вратарь

Гиорги Шелия («Ахмат») – лев недели

Опытный голкипер «Ахмата» защищал волевую ничью своей команды. В конце матча подопечные Черчесова отбивались от «Оренбурга» вдевятером. Большой перевес привел к ряду выстрелов по воротам Шелии, но Гиорги справлялся блестяще, отражая мячи, которые летели в разные углы его ворот. Вратарь остановил «Оренбург».

Защитники

Хуан Касерес («Динамо») – незаметный герой

Вингер «Динамо» Макаров заставил соперника забить в свои ворота и был активным, но правый защитник Касерес тоже повлиял на игру команды. Хуан создал момент для Фомина, когда Даниил попал мячом в перекладину. Касерес отдал пас на Макарова перед голом, а в конце матча записал на счет чистый ассист.

Николас Маричаль («Динамо») – аккуратист

Касерес помог Маричалю добить «Пари НН», а до этого Николас сыграл невероятно аккуратно во всех фазах игры. У защитника столько ударов в створ, сколько у двух форвардов соперника. Маричаль забраковал лишь четыре передачи, выиграл сто процентов дуэлей на втором этаже и часто читал чужую игру, срывая атаки «Пари НН».

Натан Гассама («Балтика») – прыжки тура

Одна из причин высокого места «Балтики» – новичок РПЛ на четвертой строчке – является классная игра центральных защитников. Хвалили Андраде и Варатынова, а против «Сочи» зажег француз Гассама. Натан поучаствовал в атаке, в которой «Балтика» заработала пенальти, а потом с центра поля головой сделал ассист на Илью Петрова.

Юрий Горшков («Зенит») – возвращение недели

Знаем, знаем, терял мяч. После трансфера аргентинца Веги российский защитник оказался третьим выбором после новичка и Сантоса. Но когда Семак доверился Горшкову, то Юрий заблокировал опасный удар по воротам Адамова, а потом забил один из мячей в ворота «Динамо» из Махачкалы. С Горшковым в основе «Зенит» добился разгрома.

Полузащитники

Кристофер Мартинс («Спартак») – бильярдист

У «Спартака» хорошо сыграли Барко и Жедсон, но их напарник по комбинациям Мартинс тоже запомнился. Кристофер традиционно смещался на правый фланг, но в голевой атаке оказался перед штрафной площадью по центру и красивым бильярдным ударом отправил мяч низом в угол. «Спартак» в гостях уверенно победил «Рубин».

Эдуард Сперцян («Краснодар») – игрок года

Ни участник символической сборной, ни описание не меняется. Сперцян сделал три результативные передачи против «Крыльев Советов», а также заработал и реализовал пенальти. Капитан «Краснодара» в чудесной форме. Его команда победила с разницей 0:6 в гостях, а у Эдуарда все получалось, он доминировал на поле.

Алексей Батраков («Локомотив») – король воздуха

Парень ростом 171 сантиметр, почти как у Месси, снова забил головой. Батраков отличился благодаря классному выбору позиции. Также на счету Алексея ассист на Воробьева в драматичном матче против «Ростова». Только три футболиста РПЛ собирали больше мячей в стартовых шести матчах сезона в XXI веке, у Батракова 7 голов и 1 ассист.

Нападающие

Гаэтан Перрен («Краснодар») – яркий новичок

Француз появился с первых минут и создал первый гол в ворота «Крыльев Советов». Перрен отобрал мяч, открылся и забил. Дальше Гаэтан на привычном правом фланге обыграл соперника и создал гол Кордобы. Тренер Мусаев выдал Перрену 69 минут на поле, иначе француз принял бы участие в избиении соперника в концовке.

Джон Кордоба («Краснодар») – стихия тура

Хвалим чилийца Томпсона за дубль против «Ахмата», но колумбиец Кордоба сыграл не хуже. Нападающий «Краснодара» дважды забил «Крыльям Советов». Джон радовался первому голу, ведь в новом сезоне реализация его подводила. Второй мяч стал бонусом за старания. У Кордобы три гола, и он после шести туров наравне с Артёмом Дзюбой.

Кирилл Глебов ( ЦСКА ) – ураган недели

К двадцатой минуте матча против «Акрона» у Глебова был ассист на Алвеса и гол в чужие ворота. У Кирилла три мяча в шести турах, как у центрального форварда «Краснодара» Кордобы. Глебов закрепился на левом фланге атаки ЦСКА , молодой нападающий из Челябинска убедил главного тренера Челестини, что достоин играть в основе.

Главный тренер

Мурад Мусаев («Краснодар») – месть тура

«Краснодар» накидал пять мячей «Сочи», а теперь Мусаев увидел шесть голов против «Крыльев Советов». Учитывая поражение «горожан» от самарцев в недавнем кубковом матче, это была месть. «Краснодар» в составе, усиленном новичком Перреном, камня на камне не оставил от защиты «Крыльев Советов». При желании Кордоба, Перрен и Сперцян могли организовать больше голов в ворота ветерана Песьякова. Уверенный разгром подчеркнул готовность команды Мусаева и самого тренера. Тактически и физически «Краснодар» был готов на сто процентов, и замены себя тоже оправдали.

Статистика сезона. Ударное «Динамо»

Команда Карпина нанесла 103 удара в шести турах. Против «Краснодара» было три выстрела, а 100 продуктивных атак выдумали в остальных пяти поединках. Три тура подряд собирают свыше 20 выстрелов. Реализация по-прежнему хромает, защита «Пари НН» могла пропустить от «Динамо» больше мячей. Но хватило трех голов для того, чтобы подняться в первую восьмерку.

Триллер недели. «Локомотив» – «Ростов»

На последних секундах матча Роналдо сравнял счет после неудачной попытки защитника «Локомотива» выбить мяч. Итоговый результат перестрелки – шесть голов. Идут разговоры о двух моментах, когда арбитр Чебан с помощниками мог навредить фавориту. «Локомотив» нарывался на удаление Рамиреса, но судья показал защитнику желтую карточку, назначив пенальти. Также Батраков нарушил правила в своей штрафной, но судьи момент проигнорировали. Вместо легкой победы «Локомотив» получил ничью 3:3.

Событие тура. В таблице новый лидер