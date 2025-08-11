Великолепный Батраков и победный Черчесов. Символическая сборная четвёртого тура РПЛ

1754925417

сегодня, 18:16

Герои недели обыграли «Спартак» и «Зенит».

Вратарь

Сергей Песьяков («Крылья Советов») – ветеран недели

Похвалим Медведева, который отразил удар с пенальти от Голенкова, но «Ростов» в итоге победил «Пари НН». А вот Песьяков спас «Крылья Советов» от поражения против «Балтики». Соперник оказался опасным, но Сергей – один из лучших ветеранов старта сезона. А вторым успешным седовласым футболистом РПЛ , разумеется, является форвард Дзюба.

Защитники

Владислав Саусь («Балтика») – открытие старта

Теперь понятно, почему Сауся назвали лучшим молодым игроком Первой лиги. Теперь Владислав ярко ворвался в РПЛ с «Балтикой». Хотя голкипер и защитник его команды подарили гол Рахмановичу, ассист Владислава помог забить «Крыльям Советов» ответный мяч. Правый латераль провел очередной добротный и результативный поединок.

Витор Тормена («Краснодар») – ассист тура

Ни один из атакующих футболистов основы «Краснодара» не смог создать голевую атаку в матче против «Оренбурга». Центральный защитник Тормена успешно сыграл у собственных ворот и принёс чемпионам РПЛ победу. Витор выдал шикарную передачу на Кривцова: вывел напарника на голевую позицию. «Краснодар» победил благодаря пасу Тормены.

Надер Гандри («Ахмат») – лидер обороны

Можно выделить Морозова из «Локомотива», он неплохо дрался в дерби против «Спартака». Логично отметить Лукина, молодой защитник ЦСКА заменил в основе Рошу, и пока работает на уровне с Дивеевым. Сам Игорь забил «Рубину» один из голов. Но Гандри руководил менее стабильной обороной «Ахмата». Тунисец остановил форвардов «Зенита».

Мойзес ( ЦСКА ) – стабильность сезона

У многих фаворитов сезона проблемы с левыми защитниками, а вот у ЦСКА на фланге прекрасно смотрится Барбоса. Мойзес перешел из центра обороны на край поля, а его конкуренту Круговому нашли место в атаке. Оба игрока среди героев старта сезона. Бразилец остановил атакующие попытки «Рубина» и удачно передавал мяч на форварда Глебова.

Полузащитники

Данил Круговой ( ЦСКА ) – навес выходных

У Кругового против «Рубина» была интересная позиция. Данил не сыграл строго на правом фланге, он располагался ближе к центру, помогая Облякову и Кисляку атаковать. Также Круговой успешно вбегал в штрафную площадь, на его счету гол плюс пас. Универсальный солдат тренера Челестини прекрасно справляется с атакующей ролью в ЦСКА .

Мануэль Келиано («Ахмат») – разрушитель недели

Хавбек получил приз лучшему игроку матча «Ахмата» и «Зенита». Ангольцу лишь 22 года, он несколько лет провел в Португалии, а теперь решился на трансфер в «Ахмат». Правильный выбор скаутов и директоров грозненского клуба. Келиано добавил стабильности в центре поля, он может стать одним из ключевых игроков в команде Черчесова.

Иван Обляков ( ЦСКА ) – универсал тура

Обляков сыграл по всему полю. Хавбек перехватывал передачи игроков «Рубина» и отбирал мяч в борьбе. Иван постоянно бил по воротам, пускай порой мяч срезался с его левой ноги. Как и напарник по центру поля «армейцев» Кисляк, Обляков сделал ассист. Ивана можно назвать невоспетым героем ЦСКА . Отметим его вклад в разгром «Рубина».

Нападающие

Денис Макаров («Динамо») – активность недели

Правый вингер «Динамо» предсказуемо прибавил после смены тренера, ведь с Личкой футболист не дружил. Карпин доверился Денису. Макаров поселился в штрафной «Сочи» и забил после отскока мяча от штанги. Не хватило только второго победного результативного действия, но это не вина Дениса. Он работал активнее коллег и создал серию моментов.

Алексей Батраков («Локомотив») – лучший игрок тура

Батраков растет, он не заметил опеку Умярова. У 20-летнего нападающего «Локомотива» хет-трик в ворота «Спартака». Батраков технично сыграл головой на добивании, затем принял участие в атаке с голом Воробьёва. На бис Алексей принес «Локомотиву» победу – ещё раз отличился ударом головой и шикарно пробил низом точно в угол ворот Максименко.

Кирилл Глебов ( ЦСКА ) – самый смелый герой

Глебов открылся после навеса Кругового и смело пробил головой по мячу в падении. Дальше Кирилл ударился в штангу ворот, но обошлось без травмы. Нападающий ЦСКА вернулся на левый фланг, к которому начал привыкать, и забил в ворота «Рубина» ещё один мяч. «Армейцы» победили с разницей мячей 5:1, а Глебов стал одним из героев матча и тура.

Главный тренер

Станислав Черчесов («Ахмат») – возвращение тура

Десять лет Черчесова не было в РПЛ , но тренер не растерял хватку. Станислав Саламович не переоценивает победу над «Зенитом», ведь знает, что новому наставнику всегда чуть проще в стартовых поединках. Его новая команда устала проигрывать, сумела собраться против неудобного соперника. Речь о первой победе «Ахмата» над «Зенитом» после ужасной серии из девяти поражений подряд. Черчесов настроил коллектив на строгую работу без мяча против неудобного соперника. Пока «Ахмат» не показал свой максимум в атаке, но после поражений Сторожука успех с опытным наставником стал глотком свежего воздуха. Важно, что надежно сыграли в защите: голкипер Шелия совершил лишь три сейва за матч.

