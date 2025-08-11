Великолепный Батраков и победный Черчесов. Символическая сборная четвёртого тура РПЛ

Герои недели обыграли «Спартак» и «Зенит».
Вратарь
Сергей Песьяков («Крылья Советов») – ветеран недели
Похвалим Медведева, который отразил удар с пенальти от Голенкова, но «Ростов» в итоге победил «Пари НН». А вот Песьяков спас «Крылья Советов» от поражения против «Балтики». Соперник оказался опасным, но Сергей – один из лучших ветеранов старта сезона. А вторым успешным седовласым футболистом РПЛ, разумеется, является форвард Дзюба.
Защитники
Владислав Саусь («Балтика») – открытие старта
Теперь понятно, почему Сауся назвали лучшим молодым игроком Первой лиги. Теперь Владислав ярко ворвался в РПЛ с «Балтикой». Хотя голкипер и защитник его команды подарили гол Рахмановичу, ассист Владислава помог забить «Крыльям Советов» ответный мяч. Правый латераль провел очередной добротный и результативный поединок.
Витор Тормена («Краснодар») – ассист тура
Ни один из атакующих футболистов основы «Краснодара» не смог создать голевую атаку в матче против «Оренбурга». Центральный защитник Тормена успешно сыграл у собственных ворот и принёс чемпионам РПЛ победу. Витор выдал шикарную передачу на Кривцова: вывел напарника на голевую позицию. «Краснодар» победил благодаря пасу Тормены.
Надер Гандри («Ахмат») – лидер обороны
Можно выделить Морозова из «Локомотива», он неплохо дрался в дерби против «Спартака». Логично отметить Лукина, молодой защитник ЦСКА заменил в основе Рошу, и пока работает на уровне с Дивеевым. Сам Игорь забил «Рубину» один из голов. Но Гандри руководил менее стабильной обороной «Ахмата». Тунисец остановил форвардов «Зенита».
Мойзес (ЦСКА) – стабильность сезона
У многих фаворитов сезона проблемы с левыми защитниками, а вот у ЦСКА на фланге прекрасно смотрится Барбоса. Мойзес перешел из центра обороны на край поля, а его конкуренту Круговому нашли место в атаке. Оба игрока среди героев старта сезона. Бразилец остановил атакующие попытки «Рубина» и удачно передавал мяч на форварда Глебова.
Полузащитники
Данил Круговой (ЦСКА) – навес выходных
У Кругового против «Рубина» была интересная позиция. Данил не сыграл строго на правом фланге, он располагался ближе к центру, помогая Облякову и Кисляку атаковать. Также Круговой успешно вбегал в штрафную площадь, на его счету гол плюс пас. Универсальный солдат тренера Челестини прекрасно справляется с атакующей ролью в ЦСКА.
Мануэль Келиано («Ахмат») – разрушитель недели
Хавбек получил приз лучшему игроку матча «Ахмата» и «Зенита». Ангольцу лишь 22 года, он несколько лет провел в Португалии, а теперь решился на трансфер в «Ахмат». Правильный выбор скаутов и директоров грозненского клуба. Келиано добавил стабильности в центре поля, он может стать одним из ключевых игроков в команде Черчесова.
Иван Обляков (ЦСКА) – универсал тура
Обляков сыграл по всему полю. Хавбек перехватывал передачи игроков «Рубина» и отбирал мяч в борьбе. Иван постоянно бил по воротам, пускай порой мяч срезался с его левой ноги. Как и напарник по центру поля «армейцев» Кисляк, Обляков сделал ассист. Ивана можно назвать невоспетым героем ЦСКА. Отметим его вклад в разгром «Рубина».
Нападающие
Денис Макаров («Динамо») – активность недели
Правый вингер «Динамо» предсказуемо прибавил после смены тренера, ведь с Личкой футболист не дружил. Карпин доверился Денису. Макаров поселился в штрафной «Сочи» и забил после отскока мяча от штанги. Не хватило только второго победного результативного действия, но это не вина Дениса. Он работал активнее коллег и создал серию моментов.
Алексей Батраков («Локомотив») – лучший игрок тура
Батраков растет, он не заметил опеку Умярова. У 20-летнего нападающего «Локомотива» хет-трик в ворота «Спартака». Батраков технично сыграл головой на добивании, затем принял участие в атаке с голом Воробьёва. На бис Алексей принес «Локомотиву» победу – ещё раз отличился ударом головой и шикарно пробил низом точно в угол ворот Максименко.
Кирилл Глебов (ЦСКА) – самый смелый герой
Глебов открылся после навеса Кругового и смело пробил головой по мячу в падении. Дальше Кирилл ударился в штангу ворот, но обошлось без травмы. Нападающий ЦСКА вернулся на левый фланг, к которому начал привыкать, и забил в ворота «Рубина» ещё один мяч. «Армейцы» победили с разницей мячей 5:1, а Глебов стал одним из героев матча и тура.
Главный тренер
Станислав Черчесов («Ахмат») – возвращение тура
Десять лет Черчесова не было в РПЛ, но тренер не растерял хватку. Станислав Саламович не переоценивает победу над «Зенитом», ведь знает, что новому наставнику всегда чуть проще в стартовых поединках. Его новая команда устала проигрывать, сумела собраться против неудобного соперника. Речь о первой победе «Ахмата» над «Зенитом» после ужасной серии из девяти поражений подряд. Черчесов настроил коллектив на строгую работу без мяча против неудобного соперника. Пока «Ахмат» не показал свой максимум в атаке, но после поражений Сторожука успех с опытным наставником стал глотком свежего воздуха. Важно, что надежно сыграли в защите: голкипер Шелия совершил лишь три сейва за матч.
Тренд недели. Соперники не боятся друг друга
Середняки потеряли страх перед лидерами РПЛ. У чемпионов из Краснодара были большие проблемы в игре с «Оренбургом», невзирая на победу. «Локомотив» и «Спартак» устроили обмен ударами, в котором успешнее всех оказался Батраков. «Ахмат», невзирая на черную серию с «Зенитом», обыграл бывших чемпионов в домашнем поединке. У клуба тренера Семака худший старт за 17 лет. А «Сочи» после серии поражений умудрился набрать первый пункт в таблице в матче против «Динамо». Даже когда очевидна направленность игры, соперники друг друга не боятся. Хотя это выгодно зрителям, порой отсутствие страха влияет на результаты приличных коллективов. Рахимов кивает на статистику своей команды в игре с ЦСКА, но «Рубин» настолько не боялся «армейцев», что пропустил пять мячей. Думали сыграть на равных, а пропустили четыре гола до перерыва.