Антисборная 3-го тура: невезучие ростовчане и «армейцы»

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вчера, 15:31

Не все команды, которые хорошо сыграли в 3-м туре РПЛ , остались удовлетворены результатом. «Соккер.ру» подводит итоги раунда, в котором у гостей нет побед.

Вратарь

Юрий Дюпин («Рубин»)

Дюпин не раз оказывался по другую сторону добра и зла — в символической сборной, но у каждого вратаря периодически случаются неудачные матчи. Игру против «Сочи» Юрий точно не может занести себе в актив, ведь может повесить на свою совесть два гола: в первом случае зачем-то пошел извиняться перед Мевлей, которому случайно наступил на ногу, потерял концентрацию и через секунду получил от принявшего извинения Михи гол. А когда Нобоа бил штрафной, Дюпин не поверил своей стенке, бросил вратарский угол и поплатился за это после коварного удара эквадорца. Это был не день Дюпина.

Защитники

Данил Степанов («Ротор»)

Данил играл слева в обороне, но так уж вышло, что в третьем туре правые защитники выглядели солидно, а многие левые выступили неудачно, поэтому в антисборной Степанов меняет фланг. 20-летний защитник серьезно напортачил во встрече с «Ахматом»: во-первых, привез пенальти, во-вторых, дважды не смог помешать Одисе Роши забить.

Кирилл Набабкин ( ЦСКА )

Скорый приезд бразильского защитника Бруно Фукса болельщики «армейцев» ждут, словно это пришествие Мессии, ведь оборона ЦСКА срочно нуждается в усилении. Дивеев в матче с «Зенитом» тоже упускал Азмуна, но в антисборную попадает опытный Набабкин, который продержался против чемпиона всего лишь один тайм. В эпизоде с первым голом Азмуна Кирилл разве что не аплодировал Дзюбе, когда тот делал голевую скидку на иранца.

Седрик Гогуа («Ротор»)

А вот еще один защитник ЦСКА , который этот сезон проводит на правах аренды за «Ротор». По итогам матча с «Динамо» хвалили Гогуа, но против «Ахмата» африканец показал и класс, и мастерство. Так сказать, объяснил наглядно, почему получил мало шансов в ЦСКА . У Седрика порой получается благодаря неплохим индивидуальным скиллам, но отсутствие системного академического образования приводит к несуразным действиям вроде бы в хрестоматийных ситуациях. В Грозном Гогуа получил красную карточку в середине второго тайма и лишил «Ротор» даже надежды на камбек.

Максим Беляев («Арсенал»)

Пару лет назад Беляева сватали в большие клубы, но он остался в Туле. Время показало, что правильно сделал — это его потолок. В «Спартаке» или «Локомотиве» после ошибок, которые регулярно допускает в «Арсенале», изучал бы трещинки на скамейке запасных. «Краснодару» Максим не мешал чувствовать себя вольготно в атаке, а когда «быки» забивали, ведущий защитник «оружейников» самоустранялся. Был неплох на втором этаже, но соперник играл низом и быстро, а при такой игре Беляев особенно уязвим.

Брайан Идову («Химки»)

Стал символом поражения: афророссиянин неловко пропустил мяч между ног в своей штрафной, что привело к голу Чуперки, а на своем фланге Брайан выглядел тяжеловато, что стало особенно заметно во втором тайме, когда играющим в большинстве «Химкам» нужно было отыгрываться.

Полузащитники

Матиас Норманн («Ростов»)

Взошедшие в прошлом сезоне звезды «Ростова» не выдерживают испытания временем. Норманн раньше выделялся работоспособностью, сейчас стал больше красоваться и меньше работать, в матче с «Динамо» еще и пенальти привез, хотя до одиннадцатиметрового «Ростов» смотрелся предпочтительнее «бело-голубых». Матиасу пора состричь свои модно окрашенные локоны и снова начать пахать.

Игорь Горбатенко («Арсенал»)

У «Краснодара» не было никаких проблем с преодолением центра поля «Арсенала», команда Мурада Мусаева слишком легко переходила к фазе контроля мяча у ворот туляков, и за это нужно спросить с полузащитников. Чаушич и Горбатенко были разгромлены Газинским, Уткиным и Олссоном, у Игоря набралось всего 12 точных передач за час игры.

Дарко Йевтич («Рубин»)

Внимательно наблюдаю за Йевтичем с момента его перехода в «Рубин» и пока не могу понять, в чем сила этого игрока. Он ведь не мальчик — 27 лет, то есть должен давать результат здесь и сейчас, но пока платит Слуцкому за доверие серенькими матчами, в которых катает мяч без особого смысла. Чем хуже тот же Подберезкин, который на днях ушел из «Рубина»? Йевтич еще и в эпизоде с победным голом Миладиновича отметился бездействием.

Нападающие

Дмитрий Полоз («Сочи»)

Согласно протоколу, провел на поле 40 минут, но обнаружил свое присутствие только во время замены на Заболотного незадолго до перерыва. Владимир Федотов после матча признался, что Полоз находится в «глубокой яме». В тренерском штабе «Сочи» надеялись, что все будет лучше, но Дмитрий совсем не сыграл.

Элдор Шомуродов («Ростов»)

Что-то сломалось в игре Шомуродова, и это уже очевидно. В последних 20 матчах за «Ростов» форвард, который так бодро начал прошлый сезон, забил только один гол, за последние полгода не отличился ни разу. Игра с «Динамо», в которой прорвало другого форварда — Комличенко, снова оказалась неудачной для Шомуродова. У Элдора просели все показатели: борьбы, качества ударов, точности передач, работы на рывках. Подозреваю, здесь тоже проблема в голове, как и у Норманна. Не пора отправить этих «звезд» на лечение в запас, Валерий Георгиевич?

Тренер

Дмитрий Гунько («Химки»)

После поражения от «Тамбова» поползли слухи об отставке Дмитрия Гунько, который совсем недавно пришел в «Химки», руководству клуба даже пришлось выступать с опровержением. «Химки» проиграли прямому конкуренту в борьбе за выживание, играя 11 на 10 на протяжении большей части матча. Гунько может оправдываться статистикой, но главное цифры на табло.