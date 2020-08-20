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Антисборная 3-го тура: невезучие ростовчане и «армейцы»

вчера, 15:31
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Полоз Дмитрий
Полоз Дмитрий
Нападающий
Шомуродов Элдор
Шомуродов Элдор
Нападающий
Набабкин Кирилл
Набабкин Кирилл
Защитник
00:00 / 00:00

Не все команды, которые хорошо сыграли в 3-м туре РПЛ, остались удовлетворены результатом. «Соккер.ру» подводит итоги раунда, в котором у гостей нет побед.

Вратарь

Юрий Дюпин («Рубин»)

Дюпин не раз оказывался по другую сторону добра и зла — в символической сборной, но у каждого вратаря периодически случаются неудачные матчи. Игру против «Сочи» Юрий точно не может занести себе в актив, ведь может повесить на свою совесть два гола: в первом случае зачем-то пошел извиняться перед Мевлей, которому случайно наступил на ногу, потерял концентрацию и через секунду получил от принявшего извинения Михи гол. А когда Нобоа бил штрафной, Дюпин не поверил своей стенке, бросил вратарский угол и поплатился за это после коварного удара эквадорца. Это был не день Дюпина.

Защитники

Данил Степанов («Ротор»)

Данил играл слева в обороне, но так уж вышло, что в третьем туре правые защитники выглядели солидно, а многие левые выступили неудачно, поэтому в антисборной Степанов меняет фланг. 20-летний защитник серьезно напортачил во встрече с «Ахматом»: во-первых, привез пенальти, во-вторых, дважды не смог помешать Одисе Роши забить.

Кирилл Набабкин (ЦСКА)

Скорый приезд бразильского защитника Бруно Фукса болельщики «армейцев» ждут, словно это пришествие Мессии, ведь оборона ЦСКА срочно нуждается в усилении. Дивеев в матче с «Зенитом» тоже упускал Азмуна, но в антисборную попадает опытный Набабкин, который продержался против чемпиона всего лишь один тайм. В эпизоде с первым голом Азмуна Кирилл разве что не аплодировал Дзюбе, когда тот делал голевую скидку на иранца.

Седрик Гогуа («Ротор»)

А вот еще один защитник ЦСКА, который этот сезон проводит на правах аренды за «Ротор». По итогам матча с «Динамо» хвалили Гогуа, но против «Ахмата» африканец показал и класс, и мастерство. Так сказать, объяснил наглядно, почему получил мало шансов в ЦСКА. У Седрика порой получается благодаря неплохим индивидуальным скиллам, но отсутствие системного академического образования приводит к несуразным действиям вроде бы в хрестоматийных ситуациях. В Грозном Гогуа получил красную карточку в середине второго тайма и лишил «Ротор» даже надежды на камбек.

Максим Беляев («Арсенал»)

Пару лет назад Беляева сватали в большие клубы, но он остался в Туле. Время показало, что правильно сделал — это его потолок. В «Спартаке» или «Локомотиве» после ошибок, которые регулярно допускает в «Арсенале», изучал бы трещинки на скамейке запасных. «Краснодару» Максим не мешал чувствовать себя вольготно в атаке, а когда «быки» забивали, ведущий защитник «оружейников» самоустранялся. Был неплох на втором этаже, но соперник играл низом и быстро, а при такой игре Беляев особенно уязвим.

Брайан Идову («Химки»)

Стал символом поражения: афророссиянин неловко пропустил мяч между ног в своей штрафной, что привело к голу Чуперки, а на своем фланге Брайан выглядел тяжеловато, что стало особенно заметно во втором тайме, когда играющим в большинстве «Химкам» нужно было отыгрываться.

Полузащитники

Матиас Норманн («Ростов»)

Взошедшие в прошлом сезоне звезды «Ростова» не выдерживают испытания временем. Норманн раньше выделялся работоспособностью, сейчас стал больше красоваться и меньше работать, в матче с «Динамо» еще и пенальти привез, хотя до одиннадцатиметрового «Ростов» смотрелся предпочтительнее «бело-голубых». Матиасу пора состричь свои модно окрашенные локоны и снова начать пахать.

Игорь Горбатенко («Арсенал»)

У «Краснодара» не было никаких проблем с преодолением центра поля «Арсенала», команда Мурада Мусаева слишком легко переходила к фазе контроля мяча у ворот туляков, и за это нужно спросить с полузащитников. Чаушич и Горбатенко были разгромлены Газинским, Уткиным и Олссоном, у Игоря набралось всего 12 точных передач за час игры.

Дарко Йевтич («Рубин»)

Внимательно наблюдаю за Йевтичем с момента его перехода в «Рубин» и пока не могу понять, в чем сила этого игрока. Он ведь не мальчик — 27 лет, то есть должен давать результат здесь и сейчас, но пока платит Слуцкому за доверие серенькими матчами, в которых катает мяч без особого смысла. Чем хуже тот же Подберезкин, который на днях ушел из «Рубина»? Йевтич еще и в эпизоде с победным голом Миладиновича отметился бездействием.

Нападающие

Дмитрий Полоз («Сочи»)

Согласно протоколу, провел на поле 40 минут, но обнаружил свое присутствие только во время замены на Заболотного незадолго до перерыва. Владимир Федотов после матча признался, что Полоз находится в «глубокой яме». В тренерском штабе «Сочи» надеялись, что все будет лучше, но Дмитрий совсем не сыграл.

Элдор Шомуродов («Ростов»)

Что-то сломалось в игре Шомуродова, и это уже очевидно. В последних 20 матчах за «Ростов» форвард, который так бодро начал прошлый сезон, забил только один гол, за последние полгода не отличился ни разу. Игра с «Динамо», в которой прорвало другого форварда — Комличенко, снова оказалась неудачной для Шомуродова. У Элдора просели все показатели: борьбы, качества ударов, точности передач, работы на рывках. Подозреваю, здесь тоже проблема в голове, как и у Норманна. Не пора отправить этих «звезд» на лечение в запас, Валерий Георгиевич?

Тренер

Дмитрий Гунько («Химки»)

После поражения от «Тамбова» поползли слухи об отставке Дмитрия Гунько, который совсем недавно пришел в «Химки», руководству клуба даже пришлось выступать с опровержением. «Химки» проиграли прямому конкуренту в борьбе за выживание, играя 11 на 10 на протяжении большей части матча. Гунько может оправдываться статистикой, но главное цифры на табло.

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Vadik
Vadik
сегодня в 05:52
Я понял почему Гогуа на красную наиграл. В следующем туре ему против убийцы манекенов играть.... Испугался!!!)))))))
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 22:53
Лучше бы он успел , а после гола можно хоть запинаться. Набабкин уже много лет подменяет защитников. А кто должен был выйти вместо него ??? Огласи весь список???
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 22:40
ты видел как Магнусон пнул мяч после гола,понял что виноват,что не успел вернуться? Но Набаба почти в каждом матче касячит
КАМЮ
КАМЮ
вчера в 22:23
К Набабкину могут быть претензии. Но ставить ему в вину одну "ошибку" и пихать в антисборную - глупо, по меньшей мере.
Да и заголовок туповатый - "армейцы". И много ли их автор смог воткнуть в свой рейтинг?
FROBI
FROBI ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 21:54
Любоваться глупостью? В этом абсолютно противоположны, занятый ты наш )
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ FROBI (раскрыть)
вчера в 21:49
Вот тут наши мнения абсолютно противоположны .
ВСе, не мешай "любоваться" Черданцевым.
FROBI
FROBI ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 21:24
Ну вообще-то бери выше. Это всего лишь последствия банкротства Ленорыча.
Но вроде бы ВЭБ начал чехлиться не по-детски, и есть шанс сделать нормальный костяк по позициям.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ FROBI (раскрыть)
вчера в 21:20
Два Вити - это главные беды ЦСКА.
FROBI
FROBI ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 21:07
Так я тоже сказки не люблю. По факту включи матч с Лейпцигом, и полюбуйся как его скушал атлетичный и быстрый негритос, не выше его, и где бессильный Дзюба смог только ответить ему на желую карточку.
И второй факт. Все знают, что напы-столбы в Европе пользуются спросом. При условии, если стоят того. Однако, кроме бла-бла, ни до каких реальных предложений не доходило! В Европе слепые чо ли? Да, для колхозного уровня его можно считать хорошим. Не боле.
Твои же разглагольствования про ЦСКА вообще некстати, Ганчаренко зачастую в полном нервяке, когда НИКТО из защитников не демонстрирует стабильности. Ему твои "бы"... он уже упарился гадать, кто не накосячит.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ FROBI (раскрыть)
вчера в 20:55
Эти сказки я не люблю. Дзюба прекрасно показал себя и в ЧР и на ЧМ. Про позицию правильно , но будь на месте Набабкина Магнуссон, он бы дотянулся до мяча.
И давай на этом закончим.
Я не поклонник Дзюбы , а скорее наоборот, а в человеческом смысле , так вообще к нему неважнецки отношусь. Но игрок он хороший и тащит Зенит - это факт.
FROBI
FROBI ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 20:44
Я тебе говорю не про "могут", а про выбор из 2-х зол. Непонятно что ли, почему Карпова спрятали на лавку, прыгай он хоть на 3 метра? Набабкин у них остался единственный мужик-разрушитель. Васин - это русская рулетка с полным барабаном )
ПыСы: Вот поедет Дзюбиньо в ЕК, увидишь, как его уделают менее рослые, но тамошние атлетичные ребята. И не на словах )
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ FROBI (раскрыть)
вчера в 20:32
Это на словах легко. Дзюбу и опытные перепрыгнуть не всегда могут.
FROBI
FROBI ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 20:17
Опыт хотя бы позволяет правильно занять позицию и оставляет хоть какие-то шансы, в отличие от молодняка, у которых голова и ноги бегут в разные стороны...
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ FROBI (раскрыть)
вчера в 20:12
Опыт до Дзюбы допрыгнуть не поможет, коли ростом не вышел.
FROBI
FROBI ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 19:47
Набабкин старше и опытнее детей, поэтому его пихают в непривычный центр. Не от хорошей жизни.
denmig
denmig ответ vinyardrip (раскрыть)
вчера в 19:47
Наверное конские сосиски тоже бывают! Мы обычно коней бьем, а сбг их доедают ! Как то так!
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 19:19
Мне одно непонятно, почему Набабкин играл с Дзюбой , когда тот делал скидку на Азмуна??? А в это время Магнуссон только вбегал трусцой в штрафную. Магнуссон вообще частенько увлекается атакой : то в обводку идет , когда вся команда в штрафной и теряет мяч, обрезая всю команду, то в отбор лезет на чужой половине поля и часто безуспешно.
С его то ростом он должен был Дэюбу караулить , а не Набабкин.
shlomo
shlomo ответ nubom (раскрыть)
вчера в 19:09
Да...как сказать...в двух словах и не выскажешь суть происходящего....:))))
nubom
nubom ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 19:07
Ой! А что это такое?
shlomo
shlomo ответ nubom (раскрыть)
вчера в 19:04
Дурное дело не хитрое...:))))...зайдите на свою страницу...у Вас новая лига появилась...:)))
nubom
nubom
вчера в 19:01
Как-то быстро Шомуродов деклассировался...(
Ablom
Ablom
вчера в 18:03
Спартак должен здесь присутствовать половиной состава.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:59
Набабкин стал часто косячить
112910415
112910415
вчера в 17:26
всегда есть неудачники
vinyardrip
vinyardrip ответ denmig (раскрыть)
вчера в 17:07
Так сосисочный жыж нет?
denmig
denmig
вчера в 16:41
Все по делу! Только вот С Химками все пока понятно, а "картофельный папа" должен возглавить табличку в тренерАх!
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:27
Гунько лучший! Я надеюсь он досрочно выиграет первое место с конца турнирной таблицы и отправит Химки туда, где им и место!!!
ДУХ Спартака
ДУХ Спартака
вчера в 16:17
А где игроки Спартака? Такие мазилы, что по воротам не попасть было. Фарм клуб УФА всё для этого сделал. А они 25 раз мимо ворот били)))
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:34
Вот уж точно невезучие)
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