Дюпин прибил ЦСКА сэйвами, а Лесовой «Динамо» — дублем. Сборная 4-го тура РПЛ

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вчера, 21:00

А еще Рома-машина, неудержимый Сердар и парочка джокеров в счастливой колоде «Соккер.ру» по итогам 4-го тура чемпионата России.

Вратарь

Юрий Дюпин («Рубин»)

За пять минут до победного гола Макарова результативное действие совершил вратарь казанцев Юрий Дюпин, потащивший дальний удар Бистровича и добивание Гаича. Всего у стража ворот «Рубина» 7 сэйвов в матче с ЦСКА , и конкуренцию на последнем рубеже ему может составить только Илья Помазун, который выдал классный матч против «Краснодара» в составе «Урала».

Защитники

Роман Зобнин («Спартак»)

Против Ромы нет приема, если он форме и снабжен четким тактическим заданием. И то и другое у Зобнина сейчас есть. На старте нового чемпионата один из лидеров «Спартака» закрывает позицию правого латераля, где чувствует себя превосходно. Против «Локомотива» Роман был везде: и в дриблинге, и в отборе, и в конструировании атак, и в комбинационной игре. Зобнин открыт всему новому, стремится к самосовершенствованию, это действительно впечатляет.

Владимир Рыков («Урал»)

«Динамо» списало Владимира Рыкова, и такое решение может показаться спорным, если сравнить опытного защитника с Романом Евгеньевым, который в прошедшем туре начудил в матче с «Арсеналом». Рыков добавил упругости редутам «Урала», у Владимира традиционно все хорошо с игрой на втором этаже, и его не надо лишний раз просить выбить мяч из штрафной. Просто и надежно.

Максим Осипенко («Ростов»)

Только три команды не пропустили в 4-м туре, в их число входит «Ростов». Сильный матч провел Осипенко, останавливавший «Уфу» на земле (5 отборов) и в воздухе (6 выигранных единоборств). Кроме того, Максим принимал активнейшее участие в начальных стадиях атак, о чем свидетельствуют 94 передачи за игру.

Игорь Калинин («Урал»)

Еще один защитник с динамовским прошлым, только Игорь вообще не получил шансов в Москве и отправился в «Урал», где со старта нынешнего чемпионата застолбил за собой позицию слева в обороне. Калинин был активен, поучаствовал в голевой атаке и постоянно был нацелен на передачи в штрафную, которые то и дело получались острыми.

Полузащитники

Артем Тимофеев («Ахмат»)

Тимофеев мог похоронить «Ахмат», когда при счете 1:0 в пользу «Химок» неаккуратно сыграл в своей штрафной площади против Трошечкина, но Полярус не попал в ворота с «точки», а Артем написал исключительную историю о преодолении и из потенциального неудачника превратился в героя: сначала заработал пенальти, с которого «Ахмат» сравнял счет, а через пару минут забил победный мяч.

Дуглас Сантос («Зенит»)

Трансфер Сантоса — стопроцентное попадание «Зенита», шикарный игрок приехал в Санкт-Петербург прошлым летом. В прошлом туре номинальный левый защитник безошибочно сыграл в центре обороны против ЦСКА , а теперь был выдвинут в опорную зону, чтобы снова стать лучшим в составе «Зенита». На этот раз Дуглас еще и забил красивым обводящим ударом с левой ноги. Мастер!

Даниил Лесовой («Арсенал»)

Даниил не только с издевательской легкостью оставлял в дураках защитников «Динамо» (8 раз успешно шел в дриблинг), но и сделал результат, оформив дубль. Первый голевой эпизод для Лесового заботливо подготовил Луценко, который тоже провел сильный матч против бывшей команды, а второй мяч Даниил забил с пенальти.

Нападающие

Джордан Ларссон («Спартак»)

Как и Артем Тимофеев, Джордан Ларссон вынужден был исправлять собственную ошибку по ходу матча с «Локомотивом»: в первом тайме у шведа был почти идеальный момент, но он запустил мяч в небеса, зато вскоре после перерыва зацепился за линию офсайда и сравнял счет после передачи Наиля Умярова. Впрочем, Джордан в «Спартаке» — это не только удары и голы, но и много игры в пас, постоянный поиск партнеров и зон, много движения.

Никита Бурмистров («Сочи»)

Бурмистрову уже 31 год, он поиграл в РПЛ за ЦСКА , «Луч», «Амкар», «Анжи», «Краснодар», «Урал» и «Арсенал», но никогда Никита не делал дубль в матчах Премьер-Лиги. В матче с «Ротором» ему это удалось, «Сочи» одержал победу и высоко забрался в таблице.

Сердар Азмун («Зенит»)

Азмун не забил в стартовом туре «Ротору», но после этого не уходит с поля без гола: отгрузил «Ростову», оформил дубль в игре с ЦСКА , а против «Тамбова» у Сердара и забитый мяч, и результативная передача. Иранец выиграл бомбардирскую гонку РПЛ в прошлом сезоне и теперь снова возглавляет список самых результативных футболистов чемпионата.

Тренер

Доменико Тедеско («Спартак»)

Возможно, это был лучший «Спартак» при Доменико Тедеско, ведь против «Локомотива» команда стремительно прогрессирующего в изучении русского языка тренера показала игру первым номером и давление, а победный мяч забил форвард, которого немец приберег до поры на скамейке запасных. Качественная игра, волевая победа в принципиальном матче и искренние эмоции вернувшегося на мостик после победы Доменико заставляют сделать выбор в его пользу, хотя и другие тренеры-победители в этом бескомпромиссном туре отработали классно.

Джокеры

Александр Соболев («Спартак») и Денис Макаров («Рубин»)

Победные голы в двух центральных матчах 4-го тура забили футболисты, не попавшие в стартовый состав. Денис Макаров, который в прошлом году мог перейти в ЦСКА , в самой концовке матча забил победный гол в ворота «армейцев», а Александр Соболев, который когда-то приезжал на просмотр в «Локомотив», вышел со скамейки, чтобы принести «Спартаку» эмоциональную викторию в московском дерби.

Гол тура. Кенто Хашимото («Ростов»)