ГлавнаяБлогиСимволические сборные

Дюпин прибил ЦСКА сэйвами, а Лесовой «Динамо» — дублем. Сборная 4-го тура РПЛ

вчера, 21:00
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Азмун Сердар
Азмун Сердар
Нападающий
Зобнин Роман
Зобнин Роман
Полузащитник
Соболев Александр
Соболев Александр
Нападающий
00:00 / 00:00

А еще Рома-машина, неудержимый Сердар и парочка джокеров в счастливой колоде «Соккер.ру» по итогам 4-го тура чемпионата России.

Вратарь

Юрий Дюпин («Рубин»)

За пять минут до победного гола Макарова результативное действие совершил вратарь казанцев Юрий Дюпин, потащивший дальний удар Бистровича и добивание Гаича. Всего у стража ворот «Рубина» 7 сэйвов в матче с ЦСКА, и конкуренцию на последнем рубеже ему может составить только Илья Помазун, который выдал классный матч против «Краснодара» в составе «Урала».

Защитники

Роман Зобнин («Спартак»)

Против Ромы нет приема, если он форме и снабжен четким тактическим заданием. И то и другое у Зобнина сейчас есть. На старте нового чемпионата один из лидеров «Спартака» закрывает позицию правого латераля, где чувствует себя превосходно. Против «Локомотива» Роман был везде: и в дриблинге, и в отборе, и в конструировании атак, и в комбинационной игре. Зобнин открыт всему новому, стремится к самосовершенствованию, это действительно впечатляет.

Владимир Рыков («Урал»)

«Динамо» списало Владимира Рыкова, и такое решение может показаться спорным, если сравнить опытного защитника с Романом Евгеньевым, который в прошедшем туре начудил в матче с «Арсеналом». Рыков добавил упругости редутам «Урала», у Владимира традиционно все хорошо с игрой на втором этаже, и его не надо лишний раз просить выбить мяч из штрафной. Просто и надежно.

Максим Осипенко («Ростов»)

Только три команды не пропустили в 4-м туре, в их число входит «Ростов». Сильный матч провел Осипенко, останавливавший «Уфу» на земле (5 отборов) и в воздухе (6 выигранных единоборств). Кроме того, Максим принимал активнейшее участие в начальных стадиях атак, о чем свидетельствуют 94 передачи за игру.

Игорь Калинин («Урал»)

Еще один защитник с динамовским прошлым, только Игорь вообще не получил шансов в Москве и отправился в «Урал», где со старта нынешнего чемпионата застолбил за собой позицию слева в обороне. Калинин был активен, поучаствовал в голевой атаке и постоянно был нацелен на передачи в штрафную, которые то и дело получались острыми.

Полузащитники

Артем Тимофеев («Ахмат»)

Тимофеев мог похоронить «Ахмат», когда при счете 1:0 в пользу «Химок» неаккуратно сыграл в своей штрафной площади против Трошечкина, но Полярус не попал в ворота с «точки», а Артем написал исключительную историю о преодолении и из потенциального неудачника превратился в героя: сначала заработал пенальти, с которого «Ахмат» сравнял счет, а через пару минут забил победный мяч.

Дуглас Сантос («Зенит»)

Трансфер Сантоса — стопроцентное попадание «Зенита», шикарный игрок приехал в Санкт-Петербург прошлым летом. В прошлом туре номинальный левый защитник безошибочно сыграл в центре обороны против ЦСКА, а теперь был выдвинут в опорную зону, чтобы снова стать лучшим в составе «Зенита». На этот раз Дуглас еще и забил красивым обводящим ударом с левой ноги. Мастер!

Даниил Лесовой («Арсенал»)

Даниил не только с издевательской легкостью оставлял в дураках защитников «Динамо» (8 раз успешно шел в дриблинг), но и сделал результат, оформив дубль. Первый голевой эпизод для Лесового заботливо подготовил Луценко, который тоже провел сильный матч против бывшей команды, а второй мяч Даниил забил с пенальти.

Нападающие

Джордан Ларссон («Спартак»)

Как и Артем Тимофеев, Джордан Ларссон вынужден был исправлять собственную ошибку по ходу матча с «Локомотивом»: в первом тайме у шведа был почти идеальный момент, но он запустил мяч в небеса, зато вскоре после перерыва зацепился за линию офсайда и сравнял счет после передачи Наиля Умярова. Впрочем, Джордан в «Спартаке» — это не только удары и голы, но и много игры в пас, постоянный поиск партнеров и зон, много движения.

Никита Бурмистров («Сочи»)

Бурмистрову уже 31 год, он поиграл в РПЛ за ЦСКА, «Луч», «Амкар», «Анжи», «Краснодар», «Урал» и «Арсенал», но никогда Никита не делал дубль в матчах Премьер-Лиги. В матче с «Ротором» ему это удалось, «Сочи» одержал победу и высоко забрался в таблице.

Сердар Азмун («Зенит»)

Азмун не забил в стартовом туре «Ротору», но после этого не уходит с поля без гола: отгрузил «Ростову», оформил дубль в игре с ЦСКА, а против «Тамбова» у Сердара и забитый мяч, и результативная передача. Иранец выиграл бомбардирскую гонку РПЛ в прошлом сезоне и теперь снова возглавляет список самых результативных футболистов чемпионата.

Тренер

Доменико Тедеско («Спартак»)

Возможно, это был лучший «Спартак» при Доменико Тедеско, ведь против «Локомотива» команда стремительно прогрессирующего в изучении русского языка тренера показала игру первым номером и давление, а победный мяч забил форвард, которого немец приберег до поры на скамейке запасных. Качественная игра, волевая победа в принципиальном матче и искренние эмоции вернувшегося на мостик после победы Доменико заставляют сделать выбор в его пользу, хотя и другие тренеры-победители в этом бескомпромиссном туре отработали классно.

Джокеры

Александр Соболев («Спартак») и Денис Макаров («Рубин»)

Победные голы в двух центральных матчах 4-го тура забили футболисты, не попавшие в стартовый состав. Денис Макаров, который в прошлом году мог перейти в ЦСКА, в самой концовке матча забил победный гол в ворота «армейцев», а Александр Соболев, который когда-то приезжал на просмотр в «Локомотив», вышел со скамейки, чтобы принести «Спартаку» эмоциональную викторию в московском дерби.

Гол тура. Кенто Хашимото («Ростов»)

Выбираем не самый важный и не самый красивый (хотя Кенто забил симпатично, прыгнув «рыбкой») гол, а наиболее необычный. Полузащитник «Ростова» Кенто Хашимото стал всего лишь третьим японцем, которому удалось забить гол в РПЛ, причем до него футболисты из Страны восходящего солнца отличались исключительно в составе ЦСКА — Кейсуке Хонда и Такума Нисимура. Гол Кенто принес «Ростову» победу над «Уфой», причем Хашимото потребовалось всего лишь 115 минут, чтобы впервые забить в Премьер-Лиге.

Дюпин прибил ЦСКА сэйвами, а Лесовой «Динамо» — дублем. Сборная 4-го тура РПЛ

Испытание для сильных. Российские футболисты, рвавшие «кресты»
Сегодня, 11:30Александр Чистяков в блоге Символические антисборныеКомментарии4
Редкая сборная без Роналду и Месси. Лучшие в Лиге чемпионов
Сегодня, 09:30Сергей Иванов в блоге Символические сборныеКомментарии8
Антисборная 4-го тура: Чорлука «вне игры» и сказочный Васин
Вчера, 14:31Александр Чистяков в блоге Символические антисборныеКомментарии28
«Динамо», Хвича и форварды «Спартака». Очарования старта сезона РПЛ
22 августаСтанислав Горин в блоге "Соккер" ТопКомментарии6
Беленов неумолим, Азмун разрывает КПД, Влашич снова тянет ЦСКА. Сборная 3-го тура РПЛ
20 августаАлександр Чистяков в блоге Символические сборныеКомментарии13
УЕФА представил команду недели в Лиге чемпионов
20 августа ФотоКомментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
pomor 445
pomor 445 ответ d_fincher (раскрыть)
сегодня в 12:45
    Lu4nik
    Lu4nik ответ denmig (раскрыть)
    сегодня в 08:36
    да в кои то веки, блин...
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ d_fincher (раскрыть)
    сегодня в 07:08
    А это уже тревожный звоночек!
    d_fincher
    d_fincher
    сегодня в 05:12
    Ничего не могу с собой поделать: как только вижу Азмуна - сразу вспоминаю раздевалку и его позу с Дзюбой. На автомате. Сделайте что-нибудь!
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответ makkie (раскрыть)
    сегодня в 02:08
    Зобнин уже несколько матчей подряд в Спартаке лучший.
    Дмитрий Калашников
    Дмитрий Калашников ответ makkie (раскрыть)
    вчера в 22:32
    Вообще-то он бился против Рыбуся!
    Аpбитр
    Аpбитр ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 22:23
    Пойди знай :) Как и Роман Зобнин крайнего защитника :)
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Аpбитр (раскрыть)
    вчера в 22:21
    Должен быть)
    Аpбитр
    Аpбитр ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 22:19
    Айртон?:)
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 22:02
    Слева Айртон
    makkie
    makkie
    вчера в 21:47
    Зобнин просто машина - отпахал от звонка до звонка, вчистую съел Игнатьева.
    Еще бы сам забил - цены бы не было!
    Если так и продолжит, скоро в Европу уедет.
    denmig
    denmig
    вчера в 21:34
    Всё в принципе по делу! С какого Х только Рома оказался защитник!?
    Ну и судью тура однозначно надо ставить Карася! Матч выдал на 5+ ! Вообще без нареканий!
    Gahi
    Gahi
    вчера в 21:27
    Объективно, исчерпывающий комментарий для каждой позиции и вклад игрока в 4 туре.
    112910415
    112910415
    вчера в 21:09
    быть по сему !
    Брулин
    Брулин
    вчера в 21:06
    Нормальная сборная получилась!
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100