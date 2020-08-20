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Беленов неумолим, Азмун разрывает КПД, Влашич снова тянет ЦСКА. Сборная 3-го тура РПЛ

вчера, 21:30
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Азмун Сердар
Азмун Сердар
Нападающий
Влашич Никола
Влашич Никола
Полузащитник
Нобоа Кристиан
Нобоа Кристиан
Полузащитник
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Соккер.ру» раздает похвалы и букеты лучшим игрокам третьего тура РПЛ.

Вратарь

Александр Беленов («Уфа»)

Статистика говорит о семи сэйвах Сергея Рыжикова в матче «Тамбов» — «Химки», но многие удары были легкой добычей для ветерана, а вот Александр Беленов поработал в поте лица, чтобы отстоять ничью в матче со «Спартаком». Голкипер «Уфы» отбил очередной пенальти в РПЛ, справился с еще несколькими ударами «красно-белых» и вытащил, казалось, «мертвый» мяч, посланный в ворота собственным защитником Суховым.

Защитники

Вячеслав Караваев («Зенит»)

Воспитанник ЦСКА снова выиграл у родного клуба в составе «Зенита» и снова блестяще отработал на фланге, доставив массу неприятностей Щенникову. Да за один только голевой пас Сердару Азмуну Караваева стоило бы отметить: Вячеслав показал высший класс, когда от лицевой линии зряче покатил мяч на иранского форварда во второй темп вместо банального прострела вдоль ворот.

Миха Мевля («Сочи»)

Центральные защитники голами поучаствовали в яркой победе «Сочи» над «Рубином»: Мевля открыл счет, а вышедший на замену Миладинович в самой концовке забил победный мяч. У своих ворот Миха тоже действовал грамотно, а когда забивал «Рубин», подвели партнеры.

Дуглас Сантос («Зенит»)

Уход Бранислава Ивановича стал вызовом для «Зенита», но когда уже в третьем туре нового чемпионата «сине-бело-голубые» остались без Ярослава Ракицкого, который получил удаление в игре с «Ростовом», стало совсем интересно. Как же выкрутится чемпион? Сергей Семак отправил в центр обороны главного универсала команды — Дугласа Сантоса. Бразильцу не помешали даже скромные для центрбека габариты: не дал развернуться Гаичу, безупречно отработал позиционно.

Сергей Петров («Краснодар»)

Как уже писали в антисборной, это не тур левых защитников. Зато многие правые порадовали. Роман Зобнин снова сыграл на уровне, Живоглядов отметился результативным пасом, выше отметили Караваева, а автора первого гола «Краснодара» в матче с «Арсеналом» вынужденно переводим на левый край. Сергей мастерски разбирался и обороне, и в атаке. Чувствуется, что приезд достойного конкурента Смольникова его подхлестнул.

Полузащитники

Кристиан Нобоа («Сочи»)

Большой мастер безо всяких оговорок, не затерялся бы в любом клубе РПЛ даже в свои 35 лет. Чего стоит только пас метров на 60, после которого Жоаозиньо убежал на рандеву с Дюпиным в первом тайме, но переиграть вратаря не сумел, лишил Нобоа «ассиста». Впрочем, Кристиан наверстал в концовке: забил со штрафного сам и исполнил подачу на победный гол.

Никола Влашич (ЦСКА)

Если говорить о полузащитниках, классно сыграл Газинский, снова был неудержим Кварацхелия, но будет преступлением оставить за бортом сборной Влашича, пусть он и проиграл «Зениту». Хорват не просто эпизодически делает результативные действия, он стабильно играет в футбол на уровне, который заметно превышает «средний по больнице». Николе тесно в РПЛ, он готов к большому вызову.

Одисе Роши («Ахмат»)

Андрей Талалаев в матчах со «Спартаком» и «Ротором» выпускал Роши на замену, но в следующей игре наверняка найдет албанцу место в старте, иначе команда просто не поймет тренера. Начав игру против «Ротора» на 35-й минуте, Одисе сделал результат для «Ахмата» дублем во втором тайме.

Нападающие

Сердар Азмун («Зенит»)

Какие тут могут быть сомнения? Лучший игрок центрального матча тура, автор дубля в ворота ЦСКА и еще один из тех редких футболистов РПЛ наравне с Влашичем и Алексеем Миранчуком, кто готов к серьезному европейскому вызову. Сердар — великолепный форвард-стервятник, у которого есть и скорость, и голевое чутье, и умение нанести четкий удар из любой ситуации. Реализация очень важна, ведь Азмун и в матче с ЦСКА включался не так часто, но реализовал свои моменты и принес победу «Зениту».

Николай Комличенко («Динамо»)

Забив за «Динамо» уже во втором матче, Комличенко взял долгую паузу, во время которой лишь дважды отличился с пенальти. В матче с «Ростовом» Николая прорвало: и голом с игры отметился, и одиннадцатиметровый в ворота «желто-синих» заработал.

Маркус Берг («Краснодар»)

Кто-то до сих пор считает Маркуса Берга «деревом»? Владимир Сергеевич Быстров изменил свое мнение? Берг стал важным игроком в атаке «Краснодара», он уравновешивает легкую и стремительную кавалерию, не забывает забивать. В игре с «Арсеналом» шведский форвард поучаствовал в обоих голах: выкатил мяч на Сергея Петрова, а потом и себя порадовал.

Тренер

Андрей Талалаев («Ахмат»)

Сергей Семак переиграл ЦСКА, Матвеев и Евсеев сдержали «Локомотив» и «Спартак» соответственно, Мусаев одержал уверенную победу, а Федотов — сложную и волевую, но если оценивать вклад тренеров в результат, то мы не можем проигнорировать Андрея Талалаева, который выиграл у «Ротора» благодаря результативным заменам: Роши оформил дубль, у Ильина гол и «ассист», Иванов отметился результативным пасом. Тренер «Ахмата» не стал цепляться за первоначальный план, внес корректировки и одержал первую победу у руля грозненцев.

Беленов неумолим, Азмун разрывает КПД, Влашич снова тянет ЦСКА. Сборная 3-го тура РПЛ

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:05
все не вошли, сборная не резиновая
Бутсы
Бутсы
сегодня в 03:00
Азмуну разрывают что-то в раздевалке зенита?
Glodor
Glodor
вчера в 23:14
Спартачей нет, как посмели.
ДУХ Спартака
ДУХ Спартака
вчера в 23:07
Азмун красава. Стабильно забивает
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:36
Влашич топ!
RamonCSKA
RamonCSKA ответ Nafnafik (раскрыть)
вчера в 22:25
здесь сборная игроков
Влашич играл очень круто один из лучших был на поле среди обеих команд
vinyardrip
vinyardrip ответ Я Памятник Себе (раскрыть)
вчера в 22:07
Тоже удивлен. Вроде отрабатывает бабос бабулей
Я Памятник Себе
Я Памятник Себе
вчера в 22:05
Малкома нет. Ключевой игрок Зенита.
Lao-Dzi
Lao-Dzi
вчера в 21:47
Малком играл лучше всех в туре и его в сборную не включили.
димон 37
димон 37
вчера в 21:40
Где люба и макалей калкин?
Nafnafik
Nafnafik
вчера в 21:32
ЦСКА проиграла и в сборной ее игроки, как так?
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