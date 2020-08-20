Беленов неумолим, Азмун разрывает КПД, Влашич снова тянет ЦСКА. Сборная 3-го тура РПЛ

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вчера, 21:30

Соккер.ру» раздает похвалы и букеты лучшим игрокам третьего тура РПЛ .

Вратарь

(«Уфа»)

Статистика говорит о семи сэйвах Сергея Рыжикова в матче «Тамбов» — «Химки», но многие удары были легкой добычей для ветерана, а вот Александр Беленов поработал в поте лица, чтобы отстоять ничью в матче со «Спартаком». Голкипер «Уфы» отбил очередной пенальти в РПЛ , справился с еще несколькими ударами «красно-белых» и вытащил, казалось, «мертвый» мяч, посланный в ворота собственным защитником Суховым.

Защитники

(«Зенит»)

Воспитанник ЦСКА снова выиграл у родного клуба в составе «Зенита» и снова блестяще отработал на фланге, доставив массу неприятностей Щенникову. Да за один только голевой пас Сердару Азмуну Караваева стоило бы отметить: Вячеслав показал высший класс, когда от лицевой линии зряче покатил мяч на иранского форварда во второй темп вместо банального прострела вдоль ворот.

(«Сочи»)

Центральные защитники голами поучаствовали в яркой победе «Сочи» над «Рубином»: Мевля открыл счет, а вышедший на замену Миладинович в самой концовке забил победный мяч. У своих ворот Миха тоже действовал грамотно, а когда забивал «Рубин», подвели партнеры.

(«Зенит»)

Уход Бранислава Ивановича стал вызовом для «Зенита», но когда уже в третьем туре нового чемпионата «сине-бело-голубые» остались без Ярослава Ракицкого, который получил удаление в игре с «Ростовом», стало совсем интересно. Как же выкрутится чемпион? Сергей Семак отправил в центр обороны главного универсала команды — Дугласа Сантоса. Бразильцу не помешали даже скромные для центрбека габариты: не дал развернуться Гаичу, безупречно отработал позиционно.

(«Краснодар»)

Как уже писали в антисборной, это не тур левых защитников. Зато многие правые порадовали. Роман Зобнин снова сыграл на уровне, Живоглядов отметился результативным пасом, выше отметили Караваева, а автора первого гола «Краснодара» в матче с «Арсеналом» вынужденно переводим на левый край. Сергей мастерски разбирался и обороне, и в атаке. Чувствуется, что приезд достойного конкурента Смольникова его подхлестнул.

Полузащитники

(«Сочи»)

Большой мастер безо всяких оговорок, не затерялся бы в любом клубе РПЛ даже в свои 35 лет. Чего стоит только пас метров на 60, после которого Жоаозиньо убежал на рандеву с Дюпиным в первом тайме, но переиграть вратаря не сумел, лишил Нобоа «ассиста». Впрочем, Кристиан наверстал в концовке: забил со штрафного сам и исполнил подачу на победный гол.

( ЦСКА )

Если говорить о полузащитниках, классно сыграл Газинский, снова был неудержим Кварацхелия, но будет преступлением оставить за бортом сборной Влашича, пусть он и проиграл «Зениту». Хорват не просто эпизодически делает результативные действия, он стабильно играет в футбол на уровне, который заметно превышает «средний по больнице». Николе тесно в РПЛ , он готов к большому вызову.

(«Ахмат»)

в матчах со «Спартаком» и «Ротором» выпускал Роши на замену, но в следующей игре наверняка найдет албанцу место в старте, иначе команда просто не поймет тренера. Начав игру против «Ротора» на 35-й минуте, Одисе сделал результат для «Ахмата» дублем во втором тайме.

Нападающие

(«Зенит»)

Какие тут могут быть сомнения? Лучший игрок центрального матча тура, автор дубля в ворота ЦСКА и еще один из тех редких футболистов РПЛ наравне с Влашичем и Алексеем Миранчуком, кто готов к серьезному европейскому вызову. Сердар — великолепный форвард-стервятник, у которого есть и скорость, и голевое чутье, и умение нанести четкий удар из любой ситуации. Реализация очень важна, ведь Азмун и в матче с ЦСКА включался не так часто, но реализовал свои моменты и принес победу «Зениту».

(«Динамо»)

Забив за «Динамо» уже во втором матче, Комличенко взял долгую паузу, во время которой лишь дважды отличился с пенальти. В матче с «Ростовом» Николая прорвало: и голом с игры отметился, и одиннадцатиметровый в ворота «желто-синих» заработал.

(«Краснодар»)

Кто-то до сих пор считает Маркуса Берга «деревом»? Владимир Сергеевич Быстров изменил свое мнение? Берг стал важным игроком в атаке «Краснодара», он уравновешивает легкую и стремительную кавалерию, не забывает забивать. В игре с «Арсеналом» шведский форвард поучаствовал в обоих голах: выкатил мяч на Сергея Петрова, а потом и себя порадовал.

Тренер

Андрей Талалаев («Ахмат»)