«Динамо», Хвича и форварды «Спартака». Очарования старта сезона РПЛ

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вчера, 18:26

«Соккер.ру» понимает, что за темпом футбольной лиги не поспеть. Помогаем не пропустить важное.

Сегодня шесть матчей за день, до этого было 24 поединка РПЛ за двадцать дней. Накладки, параллельные игры. Дополнительно — плей-офф еврокубков. Фанаты чисто физически не могли бросить семью и важные дела, чтобы посмотреть так много матчей РПЛ на выходных и среди недели, выбирали еврокубки.

Так что разговор о героях стартовых туров важен, поможет составить целостную картину. И насыщенность календаря подливает масла в огонь, герои нашего рассказа должны показывать себя дважды в неделю. Точно нужен ликбез по самым важным личным и командным свершениям старта.

«Динамо» Новикова

Можно лучше и следовать громким заявлениям Степашина о чемпионстве? Генерал-полковники в футболе не разбираются, если обратить внимание на судьбу клуба под их руководством, а сыграй бы «Динамо» еще успешнее – были бы на первом месте рядом с «Зенитом». А сейчас, как и «Локомотив» из ЛЧ , набрали семь пунктов в трех турах. А могли бы девять, поскольку «Ротор» допустил 21 удар по воротам Довбни. У Новикова бегущая команда, которая имеет козыри в запасе – Моро очень серьезный новичок. Но Скопинцев уже в ударе, Ордец и Евгеньев – защитники со вкусом на грамотные решения, Шунин – опытный, Шиманьски с тремя ассистами (лучший на старте РПЛ ), Каборе в хорошей форме. Комличенко после голевой паузы проснулся – оказывается, была пневмония, о которой умолчали, а Филипп напомнил о себе. Неплохо вошли в сезон, что отдельно радует перед еврокубками – «Динамо» не помешает удачное выступление в Европе, мотивирует серьезных игроков выбирать команду Новикова. Дальше будут осечки, как у всех, но старт бодрый.

Хвича Кварацхелия

В одном из матчей хороший комментатор сказал глупую фразу: «Если Кварацхелия будет всегда падать в штрафной, то заслужит плохую репутацию у арбитров РПЛ ». Во-первых, это у рефери плохая репутация, а чтобы стала лучше – пусть смотрят повторы, когда есть спорные падения Хвичи. Во-вторых, Семин был прав, когда негодовал после потери Кварацхелии. К сожалению, российские футбольные школы не делали упор на технику, поэтому таких ребят, как грузин, попросту нет. Хвича очень крут в дриблинге – 20 удачных обводок, в полтора раза больше, чем у Вандерсона, в два раза – чем у Малкома. Брак есть, ведь грузину всего 19 лет, но талант большой. Удачи ему во всех фазах игры, ярчайших парень.

Кристиан Нобоа

У Кристиана бывают плохие отрезки, но никогда не посещали сомнения в его уровне. Эквадорец – футболист международного класса с богатым опытом на самом высоком уровне. Следовательно, в «Сочи» является однозначным лидером после ухода Кокорина. Кристиан тащит мяч, отбирает его, постоянно бьет по воротам – потому и собрал три гола, что помогли южному клубу начать с двух ничьих, а на закуску получили победу над «Рубином» — бывшим клубом Нобоа. Конечно, мировая со «Спартаком» скандальная из-за действий арбитра, а против «Химок» немного повезло – соперник играл классно. Но к Кристиану вопросов нет, очаровал на старте, 3 гола, 1 ассист, 11 ударов. Крыховяк нового сезона – хавбек, что начал часто забивать.

Форварды «Спартака»

К команде были вопросы, но не к тройке нападающих. Начали с голами, не нужно искать мотивацию. Все же в курсе, какое горе в семье у Соболева? Даже Казарцев извинился, когда показал нападающему желтую карточку после празднования гола с посвящением ушедшей из жизни маме. Форвард «Спартака» настроился – является рекордсменом старта сезона по выстрелам (14 штук) и вторым в лиге под удар (10). А его шведский коллега Ларссон неплохо смотрится в роли ложного нападающего с формальной оттяжкой к флангу. Тедеско и Хинкель отказались от «3-5-2», смена схемы пошла на пользу Джордану. Сын нового тренера «Барселоны» отличился дважды, как и его напарник Понсе. У всех форвардов «Спартака» есть голы, потому-то были близки к трем победам, если бы не вмешивались ошибки рефери. У москвичей 41 удар из пределов штрафной – рекорд старта сезона.

Седрик Гогуа

Старт сезона – время определения ролей. «Ротор», судя по всему, будет командой, что пытается отбиться. С учетом, что Хацкевич замыкает таблицу, похвастаться пока нечем, а вот если говорить о персональных открытиях и очарованиях, то заново напоминаем, как может играть Гогуа. Человек, что помог «Тамбову» удачно стартовать в прошлом сезоне, а сам получил приглашение в ЦСКА , в Москве затерялся. А вот в Волгограде игрок агента Селюка снова зажигает. Один из самых ярких защитников старта сезона. И когда к нему добавят Кверквелию, а потом парочку новичков в атаку – у аутсайдера появится шанс на первую победу в высшем обществе после многолетней паузы.

Константин Кучаев

Хотя Кучаев не очень грамотно сыграл против «Зенита», именно его голы помогли одержать победы над «Химками» и «Тамбовом». Также примечательно, что для Константина, которого в ЦСКА ставили даже левым латералем до того, как травма Влашича натолкнула на мысль использовать ближе к линии атаки, голы в РПЛ стали дебютными. А ведь начал уже пятый сезон. Сложно в это поверить, но переживший непростую травму 22-летний Константин отличился в РПЛ лишь в 51-й игре. Лишнее подтверждение главного минуса и одновременно плюса команды Ганчаренко – там реально много юных игроков, к перепадам формы надо привыкнуть. Но автор первого гола нового чемпионата – один из тех, кому удался дебютный отрезок нового чемпионата по сумме всех матчей.

Алексей Миранчук и Азмун

Внимательный зритель РПЛ знает, почему хавбек «Локомотива» и форвард «Зенита» в одной упряжке. Потому что оба не играют круто, если оценивать все события на поле и полные матчи. Но очаровали эффективностью. На счету Миранчука 9 из последних 13 голов «железнодорожников», поэтому на руках предложение от «Аталанты». И Азмун голами привлекает западных покупателей. У Сердара 7 ударов по воротам в стартовых турах, даже у Деспотовича из «Рубина» больше попыток. Но иранец забил три мяча, стал причиной победы над ЦСКА и позволил «Зениту» стартовать с трех побед. А без Миранчука «Локомотив» мог стабильно терять очки, ведь Алексей забил оба победных гола команды Николича в этом сезоне.

Беленов, Акинфеев, Сафонов

На старте сезона вратарей хорошо размяли. Помазун включился в четвертом и третьем турах. У Довбни, Джанаева и Кержакова, как и Дюпина, хватало работы – у всех минимум по десять сэйвов. Но отметить хочется другую тройку. Сафонов провел невероятно продуктивный матч против «Локомотива», когда его активность спасла от более результативного поражения от самой нацеленной на точные удары команды в РПЛ на старте. Акинфеев спас честь ЦСКА в игре против «Тамбова» — грешно, имея деньги на усиление и амбиции, уступать дома середняку. А вот против «Зенита» у Игоря не было шансов. Как у Беленова против «Краснодара» в первом туре – пропустил трижды, что с ним бывает крайне редко. Но дальше лучший вратарь прошлого сезона идет к первому сухарю – пропустил дважды от «Арсенала» и лишь раз от «Спартака». Причем взял пенальти, суммарно сделал 5 сэйвов.

Дриусси, Малком и Дуглас

«Зенит» стартовал с трех побед, но сложно назвать игру всей команды очарованием. Против «Ротора» помешало странное решение бокового арбитра – забыл зафиксировать вне игры у Дзюбы, помог Дриусси создать гол сразу после этого. Против «Ростова» петербуржцам снова повезло – пенальти по правилам, но в нужный момент. Да и Мамаев мазал знатно. В третьем туре обыграли ЦСКА , но снова речь о дикой реализации моментов – Азмун постарался. Так что не «Зенит» герой, а самые важные игроки старта сезона в его составе. А именно Дриусси – нестабильный, но важный для прессинга человек. Малком – самый техничный в команде. И Дуглас Сантос – универсал, что играл слева, в середине поля и даже в центре обороны. Причем является первым в команде по передачам под удар – всюду успел. К ним также можно добавить Барриоса, но лишь когда соперники заставят оборону Кержакова попотеть. Пока все оппоненты, кроме Влашича в одной атаке, прощали «Зенит».