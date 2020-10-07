Италия – Молдова: прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 09:46

Товарищеский матч между сборными Италии и Молдовы состоится 7 октября 2020 года. Вашему вниманию прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на этот поединок.

Италия

Команда Роберто Манчини после затяжной паузы сыграла два матча в Лиге Наций УЕФА . Итальянцы стартовали с сенсационной ничьи против Боснии и Герцеговины, не сумел обыграть соперника в родных стенах (1:1).

Но уже в следующем поединке сборная сполна реабилитировалась, когда обыграла в гостях прямого конкурента в лице национальной команды Нидерландов (1:0). Победный гол на свой счет записал Николо Барелла.

Молдова

В официальных матчах сборная Молдовы не побеждала больше года. В июле 2019 года эта команда минимально обыграла дома Андорру (1:0) в поединке Лиги Наций УЕФА , после чего, потерпела девять поражений и один раз сыграла вничью.

В новом сезоне подопечные Энгина Фырата разделили очки со сборной Косово (1:1), а также минимально уступили в гостях словенцам (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит Италия – 1.08

Ничья – 34.00

Победит Молдова – 51.00

Статистика

В 4 очных встречах команд побеждала Италия.

Молдова проиграла 8 последних гостевых матча во всех турнирах.

Италия не проигрывала в 20 предыдущих домашних поединках во всех соревнованиях.

Прогноз на матч

Учитывая уровень соперника, Роберто Манчини наверняка задействует в этом матче ближайший резерв. Но даже уровня не основных футболистов сборной Италии достаточно для того, чтобы разгромить Молдову в родных стенах.

В букмекерской конторе Pinnacle ставку на Ф1(-3) можно разместить с привлекательным коэффициентом 1.719.