Италия – Молдова: прогноз и ставки БК Pinnacle

Товарищеский матч между сборными Италии и Молдовы состоится 7 октября 2020 года. Вашему вниманию прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на этот поединок.
Италия
Команда Роберто Манчини после затяжной паузы сыграла два матча в Лиге Наций УЕФА. Итальянцы стартовали с сенсационной ничьи против Боснии и Герцеговины, не сумел обыграть соперника в родных стенах (1:1).
Но уже в следующем поединке сборная сполна реабилитировалась, когда обыграла в гостях прямого конкурента в лице национальной команды Нидерландов (1:0). Победный гол на свой счет записал Николо Барелла.
Молдова
В официальных матчах сборная Молдовы не побеждала больше года. В июле 2019 года эта команда минимально обыграла дома Андорру (1:0) в поединке Лиги Наций УЕФА, после чего, потерпела девять поражений и один раз сыграла вничью.
В новом сезоне подопечные Энгина Фырата разделили очки со сборной Косово (1:1), а также минимально уступили в гостях словенцам (0:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит Италия – 1.08
- Ничья – 34.00
- Победит Молдова – 51.00
Статистика
- В 4 очных встречах команд побеждала Италия.
- Молдова проиграла 8 последних гостевых матча во всех турнирах.
- Италия не проигрывала в 20 предыдущих домашних поединках во всех соревнованиях.
Прогноз на матч
Учитывая уровень соперника, Роберто Манчини наверняка задействует в этом матче ближайший резерв. Но даже уровня не основных футболистов сборной Италии достаточно для того, чтобы разгромить Молдову в родных стенах.
В букмекерской конторе Pinnacle ставку на Ф1(-3) можно разместить с привлекательным коэффициентом 1.719.