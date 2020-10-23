Почеттино может возглавить «Реал»!!!

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23 октября 2020, 12:04

Игра мадридского «Реала» в новом сезоне не впечатляет. Моментами игроки Зидана не знают что делать с мячом. В игре, которую ставит Зидан нет разнообразия. Француз выбирает очень спорные решения. Поэтому такими темпами его уход кажется все более актуальным.

На наш взгляд, Почеттино является лучшим кандидатом на его замену.

Во-первых, Маурисио очень гибкий тренер. В отличие от Зидана, аргентинец тренер-тактик. Футбол который он ставит отличается своей тактической гибкостью. Также он способен подстроиться под любым соперником.

Во-вторых, бывший наставник «Тоттенхэма» отлично работает с молодежью, а сейчас в «Реале» полно молодых звезд, которых Зидан уже 2 сезона не может полностью раскрыть. Это Родриго, Йович, Мариано и даже Винисиус. Бразилец временами делает результат, но он очень нестабилен. А еще, судя по его реализации, Зидан с ним не работает. Что же касается Почеттино, то именно он раскрыл таких игроков как Харри Кейн, Эриксен, Алли...

Ну и в третьих — Маурисио мечтает возглавить «Реал». В недавнем интервью, аргентинский специалист сам признался в этом.