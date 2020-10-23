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Почеттино может возглавить «Реал»!!!

23 октября 2020, 12:04

Игра мадридского «Реала» в новом сезоне не впечатляет. Моментами игроки Зидана не знают что делать с мячом. В игре, которую ставит Зидан нет разнообразия. Француз выбирает очень спорные решения. Поэтому такими темпами его уход кажется все более актуальным.

На наш взгляд, Почеттино является лучшим кандидатом на его замену.

Во-первых, Маурисио очень гибкий тренер. В отличие от Зидана, аргентинец тренер-тактик. Футбол который он ставит отличается своей тактической гибкостью. Также он способен подстроиться под любым соперником.

Во-вторых, бывший наставник «Тоттенхэма» отлично работает с молодежью, а сейчас в «Реале» полно молодых звезд, которых Зидан уже 2 сезона не может полностью раскрыть. Это Родриго, Йович, Мариано и даже Винисиус. Бразилец временами делает результат, но он очень нестабилен. А еще, судя по его реализации, Зидан с ним не работает. Что же касается Почеттино, то именно он раскрыл таких игроков как Харри Кейн, Эриксен, Алли...

Ну и в третьих — Маурисио мечтает возглавить «Реал». В недавнем интервью, аргентинский специалист сам признался в этом.

thetyoma17
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thetyoma17
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Источник: Soccer.Ru
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Все комментарии
dimagas2
dimagas2 ответ ТТ (раскрыть)
23 октября в 12:40
ТТХ и Эспаньол не сильно уж и крутые команды.Но он тренер не тактик ,а строитель.Реал тут ему не подходит ,Почу в Рому или в Валесию какую где ему дадут время на свою работу.
STVA 1
STVA 1
23 октября в 12:35
Наверное надо подумать сто раз прежде чем назначить.
Alex12357
Alex12357
23 октября в 12:27, ред.
Как вариант -уход Лысого из Реала и переход его в ПСЖ с собой захватив Бензему и Варана!
ТТ
ТТ
23 октября в 12:19
Во-первых, Маурисио очень гибкий тренер. В отличие от Зидана, аргентинец тренер-тактик. Футбол который он ставит отличается своей тактической гибкостью. Также он способен подстроиться под любым соперником.
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О нем так пишут, как будто он в своей карьере что то выиграл и чего то достиг используя гибкость и тактику в игре своих команд !
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