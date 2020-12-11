Победы «Сити» и «Атлетико». Что еще ставить на матчи выходных.

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вчера, 20:02

«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»:

«Горожане» явные фавориты в предстоящем дерби. Команда Гвардиолы пребывает в отличном настроении, после выхода из Лиги Чемпионов. Пеп сумел наладить игру в обороне и теперь «Сити» не пропускает в 5 матчах подряд.

Сульшер такими результатами хвастаться не может. Своей игрой его команда точно не удивит оппонента. Гвардиола очень хорошо знает своего соперника и обыграть такую команду «горожане» вполне способны. Тем более все лидеры «Сити» в строю и пребывают в хорошей форме.

С высокой долей вероятности Уле-Гуннар Сульшер покинет пост главного тренера « МЮ » после поражения в дерби. Это будет вполне разумным решением, ведь состав «красных дьяволов» позволяет команде показывать игру куда ярче.

Наш прогноз на эту игру — Победа «Манчестера Сити».

«Реал Мадрид» — «Атлетико»

Очень хороша команда Диего Симеоне на старте. Команда показывает хорошую игру и стабильно берет очки. Турнирная таблицы испанского первенства этому явное подтверждение. Сложно представить, как атака «Реала», которая далеко не лучшая в Ла Лиге, сможет отличиться в ворота Яна Облака. Ведь оборона у «матрасников» самая надёжная среди Европейских топ чемпионатов. Тем временем в атаке, «Атлетико» играет гораздо лучше.

Да, «Реал» выиграл у «Боруссии М» в Лиге Чемпионов. Да, игра у «сливочных» в тот вечер была вполне яркой и зрелищной. Но «Атлетико» — это совсем другой уровень. Бензема не сможет так легко выиграть верх у Савича, Фелипе или Эрмосо. А Луис Суарес и Жоау Феликс без проблем должны проходить сквозь «сливочных».

Наш прогноз на эту игру — победа «Атлетико» за 3.17, фора 2(0) за 2,22 или Х2 за 1,63. Оставим на ваше усмотрение.

« ПСЖ » — «Лион»

«Лион» не проигрывает с сентября. Последний проигрыш этой команды пришелся на старте Лиги 1, в матче против «Монпелье». С тех пор у «Олимпика» 6 побед и 4 ничьих.

« ПСЖ » не может хвастаться такой серией. Их серия равняется 5 матчам без поражений во всех турнирах. «Столичные» с первого места завершили групповой этап Лиги Чемпионов. Матчи плей-офф же будут сыграны в феврале-марте. Так что, «парижане» спокойно могут сконцентрироваться на Лигу 1. Тем более отрыв от ближайших преследователей не большой. Пора уже это исправлять. Неймар, Мбаппе, Ди Мария... Все лидеры кроме Икарди в строю, а аргентинца без проблем может заменить Мойзе Кин.

Поэтому предлагаем поставить на П1 за 1,63. Если же этого мало, смело можно взять и фору (-1) за 2,00.

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