Зидан все еще мечтает о Погба. Трансфер Поля возможен в зимнее трансферное окно?!

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вчера, 18:17

Не для кого не секрет, что Поль Погба является одним из любимых футболистов главного тренера «Реала», Зинидена Зидана. Француз уже который раз пытается осуществить переход своего соотечественника в стан «сливочных», но пока что эти попытки ничем не закончились. Погба тоже признавался, что мечтает играть за «Реал». По его словам, любой футболист желает выступать за эту команду. Зидан является кумиром Погба и играть под его руководством — еще одно исполнение мечты.

Совсем недавно, агент игрока, Мино Райола заявил: «Могу сказать, что для Поля в „Манчестер Юнайтед“ все закончено». Разумеется после этих слов СМИ активно заговорили о возможных переходах. Кроме «Мадрида» на 26-летнего француза претендует и «Ювентус».

Руководство «Реала» рассмотрит эту сделку, если сам игрок понизит свои требования по зарплате. А вот с « МЮ » у «королевского» клуба не должны возникнуть сложности по переговорам, ведь у игрока скоро кончается контракт. Поэтому платить за когда то самого дорогого игрока планеты придется гораздо меньше, чем требовалось в 2019 году. Тогда «манкунианцы» требовали за своего футболиста 180 млн евро.

Результаты «Реала» в первом круге сезоне не близкие к идеалу. Поэтому руководство наверняка попробует усилить свой состав в зимнее трансферное окно. А учитывая плотность графика, в следствие которого игроки чаще стали травмироваться, переход Погба вполне возможен.

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