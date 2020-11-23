«Атлетико» — «Локомотив»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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23 ноября 2020, 18:21

25 ноября в Мадриде состоится поединок Лиги Чемпионов. «Атлетико» Мадрид сыграет против московского «Локомотива». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на этот матч.

«Атлетико»

В активе «Атлетико» четыре очка и вторая позиция в группе А. Команда в стартовом туре уступила в Мюнхене «Баварии» (0:4), после чего, обыграла «Зальцбург» (3:2) и сыграла вничью с «Локомотивом» в Москве (1:1).

В Ла Лиге подопечные Диего Симеоне показывают очень хорошие результаты. В их активе шесть побед и две ничьи, а в последнем поединке была переиграна «Барселона» (1:0).

«Локомотив»

«Локомотив» в Лиге Чемпионов проиграл дома «Баварии» (1:2), а также разделил очки с «Атлетико» (1:1) и «Зальцбургом» (2:2). Благодаря двум баллам московская команда идет на третьем месте в квартете.

В последнем матче РПЛ команда Марко Николича с минимальным счетом обыграла дома тульский «Арсенал». Так «Локомотив» прервал серию без побед, которая длилась шесть поединков кряду.

Котировки БК Pinnacle

Победа «Атлетико» — 1.210

Ничья – 6.460

Победа «Локомотив» — 14.620

Статистика

«Атлетико» выиграл оба матча дома у «Локомотива» — 2:0 и 3:0.

В четырех из пяти прошлых домашних поединках «Атлетико» не пропускал голы.

«Локомотив» не побеждал в четырех из пяти последних гостевых матчах во всех турнирах.

Прогноз

«Атлетико» находится в очень хорошей форме. В Москве мадридский клуб вчистую переиграл «Локомотив», но из-за слабой реализации не смог добиться максимального результата.

Дома команда Диего Симеоне пропускает очень мало, поэтому есть смысл заиграть ставку на «сухую» победу хозяев. Такой исход в БК Pinnacle можно взять с котировкой 1.876.