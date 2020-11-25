«Наполи» — «Риека»: прогноз и ставки БК Pinnacle

26 ноября «Наполи» и «Риека» сыграют в Лиге Европы. Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на этот поединок.
«Наполи»
«Наполи» набрал шесть очков в трех турах Лиги Европы, показав такие результаты: АЗ (0:1), «Реал Сосьедад» (0:1) и «Риека» (2:1).
Вместе с голландским и испанским клубом «партенопеи» делят первое место в квартете F. 22 ноября подопечные Дженнаро Гаттузо провели провальный матч в чемпионате Италии, проиграв в Неаполе «Милану» (1:3). В трех прошлых домашних поединках «Наполи» проигрывал.
«Риека»
«Риека» безнадежно занимает последнее место в квартете Лиги Европы. Команда из Хорватии проиграла все три матча в турнире: «Реал Сосьедад» (0:1), АЗ (1:4) и «Риека» (1:2).
В последнем поединке хорватского чемпионата «Риека» с минимальным счетом обыграла дома «Локомотив» Загреб. Так команда прервала серию из поражений, которая длилась четыре поединка подряд.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Наполи» — 1.118
- Ничья – 9.090
- Победит «Риека» — 21.600
Статистика
- В активе «Наполи» три победы в пяти прошлых матчах во всех турнирах.
- «Риека» проиграла три из пяти предыдущих поединка в гостях.
- В трех из пяти прошлых матчах «Наполи» в Неаполе прошла ставка ТБ(2,5).
Прогноз
Вероятней всего, у «Наполи» не возникнет проблем в предстоящем поединке. Команде из Неаполя нужно улучшать свое турнирное положение, поэтому хозяева должны одержать уверенную победу, ведь гости очень плохо играют в обороне.
Ставку на Ф1(-2) в букмекерской конторе Pinnacle можно разместить с коэффициентом 1.65.