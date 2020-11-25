«Наполи» — «Риека»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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25 ноября 2020, 18:02

26 ноября «Наполи» и «Риека» сыграют в Лиге Европы. Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на этот поединок.

«Наполи»

«Наполи» набрал шесть очков в трех турах Лиги Европы, показав такие результаты: АЗ (0:1), «Реал Сосьедад» (0:1) и «Риека» (2:1).

Вместе с голландским и испанским клубом «партенопеи» делят первое место в квартете F. 22 ноября подопечные Дженнаро Гаттузо провели провальный матч в чемпионате Италии, проиграв в Неаполе «Милану» (1:3). В трех прошлых домашних поединках «Наполи» проигрывал.

«Риека»

«Риека» безнадежно занимает последнее место в квартете Лиги Европы. Команда из Хорватии проиграла все три матча в турнире: «Реал Сосьедад» (0:1), АЗ (1:4) и «Риека» (1:2).

В последнем поединке хорватского чемпионата «Риека» с минимальным счетом обыграла дома «Локомотив» Загреб. Так команда прервала серию из поражений, которая длилась четыре поединка подряд.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Наполи» — 1.118

Ничья – 9.090

Победит «Риека» — 21.600

Статистика

В активе «Наполи» три победы в пяти прошлых матчах во всех турнирах.

«Риека» проиграла три из пяти предыдущих поединка в гостях.

В трех из пяти прошлых матчах «Наполи» в Неаполе прошла ставка ТБ (2,5).

Прогноз

Вероятней всего, у «Наполи» не возникнет проблем в предстоящем поединке. Команде из Неаполя нужно улучшать свое турнирное положение, поэтому хозяева должны одержать уверенную победу, ведь гости очень плохо играют в обороне.

Ставку на Ф1(-2) в букмекерской конторе Pinnacle можно разместить с коэффициентом 1.65.