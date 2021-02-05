Тедеско уходит. Но этого может и не случиться!

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сегодня, 09:20

Ранее немецкий специалист заявил, что точно покинет свой пост после окончания нынешнего сезона. Однако так ли все однозначно?

Очевидно, что подавляющее большинство спартаковских болельщиков выступает за то, чтобы Тедеско продолжил работать в красно-белом клубе. В перспективе — длительное время. Сам немец признается, что из-за карантинных ограничений очень скучает по своей семье. В «Спартаке» его почти все устраивает, но не видеть родных на протяжении долгого времени очень тяжело. Тренера можно понять, учитывая эмоциональный характер и склонность к экспансивным всплескам. Достаточно вспомнить о количестве желтых карточек и дисквалификаций, которые он получил только на бровке! Это говорит о неравнодушии немца, за своих игроков он стоит горой. Но и о семье забывать нельзя...

Со своей стороны, руководство красно-белых поддерживает Тедеско, готово хоть сейчас заключить новый долгосрочный контракт, купило так необходимого чистого опорника, голландца Йоррита Хендрикса, и это, скорее всего, еще далеко не все. Достаточно вспомнить об активных разговорах, что вернется Квинси Промес! Этот шаг будет воспринят всеми на «ура». Осталось только встроить игроков в существующую схему. По Промесу вопросов не возникает — при своих лучших кондициях он способен играть в любой расстановке. Хендрикс же рассматривается на данный момент, как кот в мешке. Впрочем, время покажет. Полузащитник подавал большие надежды и сейчас находится в самом расцвете сил. Просто так вдруг разучиться играть он не мог. Сумму за него заплатили вообще, на удивление, вполне адекватную. Хендрикс даже способен стать открытием чемпионата, для этого у него есть все данные. Остается только показать свои лучшие качества.

Получается, что Тедеско получил полный карт-бланш. Его руки развязаны, так как немедленного чемпионства никто сейчас не требует. Твори по своему разумению, слова плохого не последует. Немец по характеру максималист и очевидно, что первое место в первенстве у него в приоритете. Состав подобран что надо. Конкуренция в нападении и полузащите обещает быть жесточайшей. Достаточно сказать, что ухода Александра Кокорина, не в обиду ему будет сказано, практически никто не заметил. Поблагодарили, пожелали успехов в Италии, ну а нам надо двигаться вперед! Такие вот нотки превалируют в высказываниях специалистов и болельщиков.

Единственное что вызывает вопросы — это оборона. Но и здесь собраны очень добротные по российским меркам игроки. Джикия, Жиго, Маслов, Айртон, Мозес, Кутепов... Они не отличаются стабильностью, вот здесь Тедеско еще предстоит много поработать. Без надежной защиты на чемпионство рассчитывать нельзя. Вратарь Максименко еще молод, но в его квалификации никто не сомневается. Остается сделать так, чтобы его не бросали на произвол судьбы, что частенько случалось даже в рядовых матчах чемпионата. Пора уже.

На первом зимнем сборе, как всегда, основной упор был сделан на физподготовку. Работали все на пределе, на износ. Игроки не жалуются, они понимают — это фундамент на оставшиеся матчи первенства. Это главное, ведь шансы на очередной титул далеко не потеряны. Какую схему выберет Тедеско на заключительные игры чемпионата и Кубок, пока неясно. Возможно, будут вариации, ведь ротацию также никто не отменял. Вариантов же — на выбор! Время определиться тоже есть.

Тедеско никто не обвинит, если он не займет первое место при достойной игре, с характером. Ни у кого не повернется язык и сказать что-то плохое, если немец изменит свое решение и все-таки останется по окончании сезона. Болельщики точно будут просто счастливы! Что бы там ни было, нас ожидает интереснейшая заключительная часть провального еврокубкового сезона. Первенство начнется практически с нуля. Многие факторы говорят о том, что будет еще множество сюрпризов. Тем интереснее!