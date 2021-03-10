«Фулхэм» — «Манчестер Сити»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 16:26

Букмекерская контора Pinnacle опубликовала линию на матч 28-го тура АПЛ «Фулхэм» — «Манчестер Сити», который состоится 13 марта 2021 года.

«Фулхэм»

«Фулхэм» близок к тому, чтобы покинуть зону вылета в турнирной таблице АПЛ . На данный момент лондонская команда делит 17 строчку с «Брайтоном», уступая конкуренту только по дополнительным показателям.

В пяти прошлых турах лиги «Фулхэм» набрал восемь из 15 возможных очков. «Дачники» отметились победами в матчах с «Ливерпулем» (0:1) и «Шеффилд Юнайтедом» (0:1), а также разделили очки с «Бернли» (1:1) и «Кристал Пэлас» (0:0). Единственный проигрыш в данной серии лондонцы потерпели во встрече с «Тоттенхэмом» (0:1).

«Манчестер Сити»

В прошлом туре АПЛ «горожане» проиграли на своем поле «Манчестер Юнайтед». Так команда Хосепа Гвардиолы оборвала серию из побед, которая длилась 21 матч во всех турнирах. «Сити» уверенно удерживает лидерство в турнирной таблице, опережая « МЮ » на девять очков.

До проигрыша в дерби «Манчестер Сити» в АПЛ победил «Вулверхэмптон» (4:1), «Вест Хэм» (2:1) и «Арсенал» (1:0). В гостевых играх чемпионата «горожане» показали такие результаты: девять побед, три ничьи и одно поражение.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Фулхэм» — 10.340

Ничья – 4.980

Победит «Манчестер Сити» — 1.373

Статистика

«Фулхэм» проиграл три прошлых домашних матча против «Манчестер Сити»

В четырех из пяти прошлых встречах команд в Лондоне случался обмен голами

«Фулхэм» не проигрывал в четырех из пяти предыдущих матчах АПЛ

Прогноз

«Фулхэм» сейчас цепляется за очки в каждом матче. «Дачники» давно не отличались забитыми голами на своем поле, но даже в матче с лидером АПЛ у хозяев есть возможность прервать этот тренд.

Оборона «Манчестер Сити» не выглядела надежно в дерби. В букмекерской конторе Pinnacle разместить ставку на «обе забьют – да» можно по коэффициенту 2.143.