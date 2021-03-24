Италия – Северная Ирландия: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 12:46

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации к чемпионату мира 2022 Италия — Северная Ирландия, который состоится 25 марта 2021 года.

Италия

Кажется, что сборная Италии смогла пережить трудные времена и сейчас у команды все наладилось. Состав был существенно изменен, и на замену опытным игрокам пришла молодежь. Сейчас итальянцы обладают присущей им уверенностью и достаточно долго не проигрывают во всех турнирах. Скорее всего, сборной Италии в этой группе смогут составить конкуренцию лишь Швейцария и отчасти Северная Ирландия.

18 ноября сборная Италии уверенно обыграла Боснию и Герцеговину (2:0), а 15 числа с тем же счетом оказалась сильнее непростой сборной Польши. Оба матча проходили в Лиге Наций, а сами итальянцы выиграли свою группу, опередив Нидерланды на одно очко.

Северная Ирландия

Своими выступлениями северные ирландцы заставили изменить о себе мнение. Команда может навязать борьбу любому сопернику и очень слаженно играет в обороне. Сможет ли сборная Северной Ирландии в перспективе побороться за выход на ЧМ -2022, предсказать довольно сложно, однако шансы у команды определенно будут.

18 ноября 2020 года Северная Ирландия сыграла вничью с Румынией (1:1), а немного ранее, 15 ноября минимально уступила сборной Австрии на выезде (1:2). Оба матча проходили в Лиге Наций.

Котировки БК Pinnacle

Победит Италия – 1.142

Ничья – 8.07

Победит Северная Ирландия — 24.78

Статистика

Италия не проигрывает 22 матча подряд

Северная Ирландия не выигрывает уже 10 матчей подряд в основное время

Италия на своем поле не пропускает больше одного мяча на протяжении 25 матчей

Три из последних четырех встреч между сборными, три раза сильнее оказывалась Италия

Прогноз

Поставить на тотал больше 2.5 мячей в матче, букмекерская компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.74. Команды вероятнее всего смогут обменяться голами, но победа в один или два мяча окажется за хозяевами.