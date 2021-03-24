Италия – Северная Ирландия: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации к чемпионату мира 2022 Италия — Северная Ирландия, который состоится 25 марта 2021 года.
Италия
Кажется, что сборная Италии смогла пережить трудные времена и сейчас у команды все наладилось. Состав был существенно изменен, и на замену опытным игрокам пришла молодежь. Сейчас итальянцы обладают присущей им уверенностью и достаточно долго не проигрывают во всех турнирах. Скорее всего, сборной Италии в этой группе смогут составить конкуренцию лишь Швейцария и отчасти Северная Ирландия.
18 ноября сборная Италии уверенно обыграла Боснию и Герцеговину (2:0), а 15 числа с тем же счетом оказалась сильнее непростой сборной Польши. Оба матча проходили в Лиге Наций, а сами итальянцы выиграли свою группу, опередив Нидерланды на одно очко.
Северная Ирландия
Своими выступлениями северные ирландцы заставили изменить о себе мнение. Команда может навязать борьбу любому сопернику и очень слаженно играет в обороне. Сможет ли сборная Северной Ирландии в перспективе побороться за выход на ЧМ-2022, предсказать довольно сложно, однако шансы у команды определенно будут.
18 ноября 2020 года Северная Ирландия сыграла вничью с Румынией (1:1), а немного ранее, 15 ноября минимально уступила сборной Австрии на выезде (1:2). Оба матча проходили в Лиге Наций.
Котировки БК Pinnacle
- Победит Италия – 1.142
- Ничья – 8.07
- Победит Северная Ирландия — 24.78
Статистика
- Италия не проигрывает 22 матча подряд
- Северная Ирландия не выигрывает уже 10 матчей подряд в основное время
- Италия на своем поле не пропускает больше одного мяча на протяжении 25 матчей
- Три из последних четырех встреч между сборными, три раза сильнее оказывалась Италия
Прогноз
Поставить на тотал больше 2.5 мячей в матче, букмекерская компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.74. Команды вероятнее всего смогут обменяться голами, но победа в один или два мяча окажется за хозяевами.