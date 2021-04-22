«Байер» – «Айнтрахт» Франкфурт: прогноз и ставки БК Pinnacle

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22 апреля 2021, 18:19

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Байер» — «Айнтрахт» Франкфурт, который состоится 24 апреля 2021 года.

«Байер»

Команда из Леверкузена потеряла очень много очков в середине чемпионата и сейчас идет только на шестом месте. Коллективу будет очень сложно подняться гораздо выше по таблице, ведь отрыв от четвертого места перед началом нынешнего тура составляет 9 очков. Матч против «Айнтрахта» Ф будет очень сложным, ведь обоим коллективам нужны очки.

«Байер» играет с переменным успехом. 21 апреля команда уступила на выезде чемпиону Германии – «Баварии» (0:2), а 17 числа уверенно переиграла «Кельн» (3:0).

«Айнтрахт» Франкфурт

«Айнтрахт» Ф выходит на финишную прямую сезона с отставанием в одно очко от «Вольфсбурга», которые идет третьим. Команда провела отличный чемпионат и для закрепления успеха, коллективу требуется удержаться в первой четверке Бундеслиги, а может быть и замахнуться на бронзовые медали чемпионата.

20 апреля «Айнтрахт» Ф обыграл на своем поле «Аугсбург» (2:0), а 17 апреля крупно уступил на выезде «Боруссии» М (0:4). Оба матча прошли в рамках Бундеслиги.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Байер» – 2.41

Ничья – 3.77

Победит «Айнтрахт» Ф – 2.92

Статистика

Шесть из семи выездных матчей «Айнтрахта» Ф завершились исходом «обе забьют»

«Байер» одержал победы в пяти домашних поединках из десяти последних во всех турнирах

«Байер» на своем поле выиграл шесть последних матчей подряд у «Айнтрахта» Ф

Семь последних встреч между коллективами закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на «Айнтрахт» Ф, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.22. Несмотря на статистику, говорящую не в пользу гостей, у «Айнтрахта» Ф есть хорошие шансы на победу. Коллектив в хорошей форме и предельно мотивирован на попадание в Лигу Чемпионов и бронзовые медали чемпионата.