«Севилья» – «Гранада»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 13:38

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Севилья» — «Гранада», который состоится 25 апреля 2021 года.

«Севилья»

«Севилья» находится в группе лидеров чемпионата Испании и борется за самые высокие места по итогу сезона. У команды меньше шансов, чем у первой тройки в турнирной таблице, за счет того, что коллектив сыграл больше игр в чемпионате. Тем не менее, подопечные Лопетеги проводят отличный отрезок чемпионата, где имеют победную серию из нескольких матчей.

21 апреля «Севилья» обыграла на выезде «Леванте» (0:1), а 18 числа оказалась сильнее «Реала» Сосъедад (1:2). Оба матча прошли в рамках чемпионата Испании.

«Гранада»

«Гранада» является крепким середняком чемпионата, и только недавно вылетели с Лиги Европы, где дошли до серьезной стадии турнира. Команда хорошо проводит сезон, но в некоторых моментах ей не хватает стабильности, что в конечном итоге не позволит коллективу занять более высокие места.

22 апреля «Гранада» крупно обыграла «Эйбар» (4:1), а 15 числа в ответном поединке Лиге Европы проиграла «Манчестер Юнайтед» (0:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Севилья» – 1.432

Ничья – 4.99

Победит «Гранада» – 7.88

Статистика

«Севилья» не проигрывает в чемпионате уже семь матчей подряд

«Гранада» выиграла четыре матча, а проиграла шесть в последних десяти поединках во всех турнирах

«Севилья» выиграла семьи из восьми последних матчей против «Гранады» на своем поле

В семи последних матчах между командами не было забито более трех мячей за игру

Прогноз

Поставить на «Севилью» с форой (-1) компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.79. Хозяева матча не оставляют надежд побороться за первые три места чемпионата, и попытается набирать максимальное количество очков в оставшихся матчах.