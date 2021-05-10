«Наполи» – «Удинезе»: прогноз и ставки БК Pinnacle

1620646766

вчера, 14:39

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Наполи» — «Удинезе», который состоится 11 мая 2021 года.

«Наполи»

Неаполитанский клуб ввязался в борьбу за медали чемпионата, показывая хорошие результаты на протяжении последнего месяца. Команда добивается результата практически в каждом матче и в последних поединках обязана сделать итоговый рывок, чтобы закончить чемпионат как можно выше в турнирной таблице. Сделать первый шаг можно уже в этой встрече с не самым мотивированным соперником.

8 мая «Наполи» разгромил «Специю» (4:1), а второго числа разошелся миром с набравшим хорошую форму «Кальяри» (1:1). Оба матча прошли в рамках чемпионата Италии.

«Удинезе»

«Удинезе» провел средний сезон, но ниже середины турнирной таблицы не опускался. Команда стабильно набирала очки и задолго до конца чемпионата обезопасила себя от зоны вылета. Коллектив доигрывает сезон и не имеет серьезных задач в чемпионате, в отличие от нынешних соперников из Неаполя. Всех поклонников итальянского футбола ждет интересный поединок.

8 мая «Удинезе» сыграл вничью с «Болоньей» (1:1), а второго числа команда проиграла на своем поле «Ювентусу» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Наполи» – 1.335

Ничья – 5.39

Победит «Удинезе» – 19.95

Статистика

«Наполи» проиграл один матч из десяти последних во всех турнирах

Шесть последних матчей «Удинезе» на выезде закончились исходом «обе забьют»

«Наполи» выиграл девять последних матчей из последних десяти с «Удинезе»

Четыре из пяти последних игр между командами в Неаполе закончились тоталом больше 2.5 мяча

Прогноз

Поставить на «Наполи» с форой (-1.5) компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.12. Хозяева очень успешно играют с «Удинезе» на своем поле, и имеют задачу, которую необходимо решать. Предполагаем, что клуб из Неаполя окажется гораздо сильнее своих гостей.