«Сент-Патрикс» — «Дандолк». Прогноз и ставки БК Pinnacle

«Сент-Патрикс»
«Сент-Патрикс» в этом сезоне может рассчитывать на борьбу за чемпионство. Все это выглядит очень неожиданно. На текущий момент команда идет на третьей позиции с отставанием от лидера в три очка. Крайне важно суметь собраться и отступить от крайне неоднозначных выступлений, так как важна стабильность в игре.
«Дандолк»
«Дандолк» проваливает этот сезон. Команда находится на седьмой позиции. Отрыв от зоны вылета составляет семь очков, а отставание от зоны еврокубков составляет семь очков. Учитывая тенденции и предпосылки крайне важно претендовать на результат, так как по-другому зацепиться за место в Топ-4 будет непросто. В прошлом туре зафиксирована разгромное поражение от «Богемианс» (1:5).
Информация для ставок
- Победит «Сент-Патрикс» — 2,26
- Ничья – 3,42
- Победит «Септември» — 3,22
Статистика
- «Сент-Патрикс» одержал пять побед в шести последних домашних встречах
- «Дандолк» выиграл четыре из 10 последних выездных поединков
- Три последних очных противостояний клубов завершились ничей
Прогноз
Мы считаем, что гости должны вспомнить, что ранее команда очень здорово проявляла себя в рамках чемпионата Ирландии. Не сделав этого невозможно будет рассчитывать на определенную динамику и борьбу за зону еврокубков. По нашему мнению, фаворитом предстоящего поединка являются гости и делаем ставку на их успех с котировкой 3,22.