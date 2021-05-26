«Сент-Патрикс» — «Дандолк». Прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 17:53

«Сент-Патрикс»

«Сент-Патрикс» в этом сезоне может рассчитывать на борьбу за чемпионство. Все это выглядит очень неожиданно. На текущий момент команда идет на третьей позиции с отставанием от лидера в три очка. Крайне важно суметь собраться и отступить от крайне неоднозначных выступлений, так как важна стабильность в игре.

«Дандолк»

«Дандолк» проваливает этот сезон. Команда находится на седьмой позиции. Отрыв от зоны вылета составляет семь очков, а отставание от зоны еврокубков составляет семь очков. Учитывая тенденции и предпосылки крайне важно претендовать на результат, так как по-другому зацепиться за место в Топ-4 будет непросто. В прошлом туре зафиксирована разгромное поражение от «Богемианс» (1:5).

Информация для ставок

Победит «Сент-Патрикс» — 2,26

Ничья – 3,42

Победит «Септември» — 3,22

Статистика

«Сент-Патрикс» одержал пять побед в шести последних домашних встречах

«Дандолк» выиграл четыре из 10 последних выездных поединков

Три последних очных противостояний клубов завершились ничей

Прогноз

Мы считаем, что гости должны вспомнить, что ранее команда очень здорово проявляла себя в рамках чемпионата Ирландии. Не сделав этого невозможно будет рассчитывать на определенную динамику и борьбу за зону еврокубков. По нашему мнению, фаворитом предстоящего поединка являются гости и делаем ставку на их успех с котировкой 3,22.