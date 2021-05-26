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«Сент-Патрикс» — «Дандолк». Прогноз и ставки БК Pinnacle

сегодня, 17:53

«Сент-Патрикс»

«Сент-Патрикс» в этом сезоне может рассчитывать на борьбу за чемпионство. Все это выглядит очень неожиданно. На текущий момент команда идет на третьей позиции с отставанием от лидера в три очка. Крайне важно суметь собраться и отступить от крайне неоднозначных выступлений, так как важна стабильность в игре.

«Дандолк»

«Дандолк» проваливает этот сезон. Команда находится на седьмой позиции. Отрыв от зоны вылета составляет семь очков, а отставание от зоны еврокубков составляет семь очков. Учитывая тенденции и предпосылки крайне важно претендовать на результат, так как по-другому зацепиться за место в Топ-4 будет непросто. В прошлом туре зафиксирована разгромное поражение от «Богемианс» (1:5).

Информация для ставок

  • Победит «Сент-Патрикс» — 2,26
  • Ничья – 3,42
  • Победит «Септември» — 3,22

Статистика

  • «Сент-Патрикс» одержал пять побед в шести последних домашних встречах
  • «Дандолк» выиграл четыре из 10 последних выездных поединков
  • Три последних очных противостояний клубов завершились ничей

Прогноз

Мы считаем, что гости должны вспомнить, что ранее команда очень здорово проявляла себя в рамках чемпионата Ирландии. Не сделав этого невозможно будет рассчитывать на определенную динамику и борьбу за зону еврокубков. По нашему мнению, фаворитом предстоящего поединка являются гости и делаем ставку на их успех с котировкой 3,22.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
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ФорвардЪ
ФорвардЪ
сегодня в 18:43
«Сент-Патрикс» выиграет матч.
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