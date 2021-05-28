«Блэкпул» — «Линколь»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 13:57

«Блэкпул»

На стадии ½ финала турнира плей-офф «Блэкпул» встречался с «Оксфорд Юнайтед». Команда одержала гостевую победу (3:0), а затем отстояла полученное преимущество в домашней игре – 3:3.

Основную часть сезона в Первой лиге «Блэкпул» завершил на третьем месте с такими результатами: 23 победы, 11 ничьих и 12 поражений. Отметим, что в пяти из шести предыдущих поединках «Блэкпул» побеждал и не пропускал голы.

«Линколь»

«Линкольн» пробился в финал плей-офф по итогам противостояния с «Сандерлендом». Команда одержала домашнюю победу (2:0), а затем уступила сопернику в гостях (1:2), но прошла за счет гостевого гола.

В регулярном чемпионате «Линколь» одержал 22 победы и раз сыграл вничью, потерпев 13 поражений. Набрав в общей сложности 77 очков, команда финишировала на пятой строчке.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Блэкпул» — 2.371

Ничья – 3.384

Победит «Линкольн» — 3.247

Статистика

«Линколь» не проигрывал «Блэкпулу» в 3 прошлых матчах – две победы и одна ничья

В 2 предыдущих встречах команд выиграла ставка ТБ (2,5)

(2,5) «Блэкпул» и «Линколь» обменивались забитыми голами в 2 предыдущих встречах

Прогноз

Сыграть ставку на победу «Линкольна» с форой (+0,5) гола букмекерская компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.721. «Линколь» успешно провел последние очные встречи против «Блэкпула», забив четыре гола за два прошлых матча.