«Блэкпул» — «Линколь»: прогноз и ставки БК Pinnacle

«Блэкпул»
На стадии ½ финала турнира плей-офф «Блэкпул» встречался с «Оксфорд Юнайтед». Команда одержала гостевую победу (3:0), а затем отстояла полученное преимущество в домашней игре – 3:3.
Основную часть сезона в Первой лиге «Блэкпул» завершил на третьем месте с такими результатами: 23 победы, 11 ничьих и 12 поражений. Отметим, что в пяти из шести предыдущих поединках «Блэкпул» побеждал и не пропускал голы.
«Линколь»
«Линкольн» пробился в финал плей-офф по итогам противостояния с «Сандерлендом». Команда одержала домашнюю победу (2:0), а затем уступила сопернику в гостях (1:2), но прошла за счет гостевого гола.
В регулярном чемпионате «Линколь» одержал 22 победы и раз сыграл вничью, потерпев 13 поражений. Набрав в общей сложности 77 очков, команда финишировала на пятой строчке.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Блэкпул» — 2.371
- Ничья – 3.384
- Победит «Линкольн» — 3.247
Статистика
- «Линколь» не проигрывал «Блэкпулу» в 3 прошлых матчах – две победы и одна ничья
- В 2 предыдущих встречах команд выиграла ставка ТБ(2,5)
- «Блэкпул» и «Линколь» обменивались забитыми голами в 2 предыдущих встречах
Прогноз
Сыграть ставку на победу «Линкольна» с форой (+0,5) гола букмекерская компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.721. «Линколь» успешно провел последние очные встречи против «Блэкпула», забив четыре гола за два прошлых матча.