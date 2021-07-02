Новые приключения «банановой кожуры». Испания рвётся в полуфинал, швейцарцы хотят ещё одну суперсенсацию

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вчера, 12:00

Четвертьфинальная стадия Евро-2020 стартует в Санкт-Петербурге.

Команды, подарившие праздник в 1/8 финала

Понедельник, 28 июня, навсегда запомнится любителям футбола как самый яркий игровой день в истории чемпионатов Европы. Повторить такое будет действительно сложно: 14 забитых мячей в двух матчах, два камбэка со счета 1:3, дополнительное время в обеих встречах, серия пенальти (пока единственная на Евро-2020). Интересно, что сценарии в основное время получились одинаковыми: фаворит пропускал первым, потом включал мощь и забивал три мяча, после чего позволял сопернику сделать 3:3 из 1:3.

А вот дальше судьбы двух матчей 1/8 финала сложились по-разному: позволившие совершить Хорватии камбэк испанцы едва не оказались в роли отстающих в дебюте овертайма, но потом пришли в себя и забили два мяча, гарантировавшие им первый четвертьфинал крупного турнира за 9 лет. Швейцария, в свою очередь, довела матч с Францией до серии пенальти, где футболисты Владимира Петковича били без промаха и терпеливо ждали драматургически предопределенную ошибку Килиана Мбаппе.

Чемпионы мира отправились гулять, а Швейцария и Испания на правах двух самых веселых сборных 1/8 финала разыграют путевку в полуфинал в Санкт-Петербурге. Перед матчем с Францией мы писали о том, что швейцарцы мечтают стать «банановой кожурой» для команды Дидье Дешама, и им это внезапно удалось. Перед игрой с Испанией план примерно такой же: провести свой лучший матч и надеяться, что у фаворита будет не лучший вечер.

У Испании и Швейцарии всего лишь по одной победе в основное время на Евро-2020

Испания и Швейцария — аутсайдеры по количеству побед в основное время среди четвертьфиналистов турнира. Бельгия выиграла в рамках 90 минут все 4 матча, у Италии и Англии по 3 таких победы, у Чехии, Дании и Украины — по 2. «Красная Фурия» на групповой стадии уверенно разобралась со Словакией в третьем туре (5:0) после ничьих против Швеции и Польши. У Хорватии в 1/8 финала выиграли только в дополнительное время. Швейцария и вовсе вошла в восьмерку сильнейших команд Европы, обыграв только худшую команду Евро-2020 — Турцию (3:1).

Нужно ли делать из этого какие-то выводы? Ни в коем случае. Способ достижения результатов не влияет на перспективы сборных на турнире. Неоспоримым подтверждением этого тезиса является победа Португалии на Евро-2016: напомню, что команда Фернанду Сантуша пришла к титулу, выиграв только 1 из 7 матчей в основное время. На нынешнем чемпионата половина матчей 1/8 финала завершилась после дополнительных испытаний для участников, так что вполне вероятно, что «золото» достанется не тем, кто играет мускулами, а тем, кто играет до конца.

Швейцарцы выиграли у Испании предыдущий матч на крупном турнире

«Красная Фурия» и «Нати» в четвертый раз сойдутся в рамках финальной части крупного турнира и впервые это случится на Евро, до этого — только чемпионаты мира. Впервые встретились на групповой стадии ЧМ -1966, испанцы выиграли в группе 2:1, но без плей-офф остались обе сборные. На ЧМ -1994 сборная Испании разнесла Швейцарию в 1/8 финала — 3:0, один из голов забил Луис Энрике.

Впрочем, и этот успех не принес испанцам большого счастья: в четвертьфинале того мундиаля они проиграли итальянцам (кстати, новая победа над Швейцарией тоже может вывести именно на «Скуадра Адзурру») и поехали домой. Парадоксально, но с триумфом в Испании ассоциируется поражение от швейцарцев (0:1), с которого команда Висенте Дель Боске начала путь на ЧМ -2010. Неудача на старте помогла бриллиантовому поколению собраться и впервые в истории сделать Испанию сильнейшей сборной на планете.

Составы и тактика

- Огромным ударом для сборной Швейцарии станет потеря Гранита Джаки. Капитан провел блестящий матч против Франции и воодушевлял партнеров пламенными речами, но четвертьфинал он пропустит из-за автоматической дисквалификации, к которой привели желтые карточки в матчах против Турции и Франции.

- Гранита в полузащите может заменить Денис Закариа, это его позиция, хотя не исключен вариант с номинальным центральным защитником Фабианом Шером в опорной зоне.

- Видмер сохранит место на правом фланге, хотя турнир на этой позиции начинал Кевин Мбабу. Забивший третий гол в ворота французов Марио Гавранович наверняка останется в роли джокера, в то время как с первых минут в атаке сыграют Сеферович и Эмболо.

Ориентировочный состав Швейцарии (3-4-1-2): Зоммер — Эльведи, Аканджи, Родригес — Видмер, Закариа, Фройлер, Цубер — Шакири — Эмболо, Сеферович.

- Луис Энрике уже несколько раз вносил изменения в состав сборной Испании по ходу Евро-2020, но в игре против Швейцарии предвижу только одну перестановку: отдохнувший Жорди Альба вместо Хосе Луиса Гайя на левом фланге обороны.

- Есть причины подумать о замене Эрика Гарсии в стартовом составе — молодого защитника не хватает на полный матч, однако Луису Энрике нравится, как он работает позиционно и двигает мяч. Даю 80%, что новичок «Барселоны» сохранит место в старте, 20% — за Пау Торреса с первых минут.

- Не стал бы окончательно исключать перестановки в атаке. Торрес, Сарабия и Мората провели хороший матч против Хорватии, но и вышедшие на замену Ольмо с Ойарсабалем отметились результативными действиями, да и Жерар Морено ждет своего шанса. У Луиса Энрике схема и стиль важнее отдельно взятых футболистов, а манеры игры сборной Испании сильно зависима от свежести от исполнителей.

Ориентировочный состав Испании (4-3-3): Симон — Аспиликуэта, Ляпорт, Гарсия, Альба — Бускетс, Педри, Коке — Сарабия, Ф. Торрес, Мората.

Прогноз «Соккер.ру»: Швейцария уже сотворила одну большую неожиданность, а испанцы сами едва не пали жертвой сенсации. «Красная Фурия» будет предельно мобилизована, в то время как команда Владимира Петковича потеряла системообразующего футболиста — Гранита Джаку. Испанцы возьмут свое. Возможно, сделают это уверенно и результативно.