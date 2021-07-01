Атмосфера «Уэмбли» сделает Англию фаворитом Евро-2020, если команда Саутгейта обыграет Украину в Риме

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вчера, 12:31

«Три Льва» идут за мечтой.

Важнейшая победа сборной Англии на новом «Уэмбли»

Победа Англии над Германией в 1/8 финала чемпионата Европы единогласно признана английскими СМИ величайшим успехом на новом «Уэмбли», при этом журналисты и эксперты оговариваются: каждая следующая победа на главной арене страны может стать еще значимее, еще весомее. Германия — принципиальный соперник, поверженный в плей-офф крупного турнира, который соблазняет англичан возможностью невиданного прежде триумфа.

Евро-2020 может получиться для «Трех Львов» почти домашним турниром. Все три матча группового этапа и 1/8 финала сборная Англии провела в Лондоне, в четвертьфинале команду Гарета Саутгейта ждет поездка в Рим на матч с Украиной, но полуфинал и финал чемпионата пройдут на «Уэмбли», где у хозяев пока что 3 победы в 4 матчах и 0 пропущенных голов. Если удастся подтвердить свой статус фаворита в игре с украинцами, то следующая домашняя победа выведет англичан в финал Евро, где они окажутся впервые, а еще одна — сделает чемпионом.

Атмосфера

На матче с Германией трибуны главной английской арены были заполнены почти на 50%: на матче присутствовали 41 973 человека, которые постарались, чтобы создать атмосферу большого футбольного матча. Если не цепляться взглядом за прорехи на зрительских рядах, а ориентироваться только на шум, складывалось полное ощущение аншлага. После стольких месяцев состязаний на пустых стадионах присутствие публики окрыляет, особенно тех, кому эта поддержка адресована.

Сборная Англии пока полностью оправдывает оказываемые ей шумные знаки внимания, и чем дальше — тем их будет больше. Пусть команда Гарета Саутгейта не устраивает феерии на футбольном поле, но своими победами «Львы» приближают мечту каждого английского фаната. Победа над Германией вознесла сборную Англии в рейтинге народной любви до высот, которые на протяжении последней четверти века казались недостижимыми.

Пожалуй, в предыдущий раз так же искренне и яростно англичане любили свою команду на Евро-1996, в частности, по ходу проигранного в серии пенальти полуфинала против Германии, когда Гарет Саутгейт допустил роковой промах. Символично, что именно Гарет Саутгейт стоит у руля команды, которая вернула себе расположение болельщиков выходом в полуфинал ЧМ -2018, а сейчас намерена добиться большего у них на глазах.

Осторожность, осмотрительность и рачительность — новое кредо

В отличие от 1996 года, на Евро-2020 немцы уже повержены, впереди сражение с доблестной Украиной на римском «Олимпико», а в случае победы — полуфинал против Дании или Чехии на «Уэмбли». Безусловно, «Три Льва» являются фаворитами своей части сетки, они выглядят наиболее вероятными финалистами, однако в наученной горьким опытом футбольных разочарований Англии предпочитают дуть на воду, получив столько ожогов на молоке.

Шапкозакидательские настроения встречаются разве что у склонных к эпатажу блогеров, серьезные лидеры мнений словно нарочито преувеличивают возможности сборной Украины, раздают комплименты Андрею Шевченко и отмечают страсть его команды. Сборную Дании уже облобызали вдоль и поперек, тем более скандинавы уже разбомбили одну команду из Великобритании — Уэльс. Одним словом, эффективная осторожность команды Гарета Саутгейта на футбольном поле нашла отражение в виде осторожности в оценках. Такой подход часто сопутствует успеху.

В кои-то веки сборную Англии на родине стараются оценивать здраво и критично, иногда даже чересчур. А ведь ни для кого ни секрет, что у «Трех Львов» так мало больших побед (по сути, только одна — на домашнем ЧМ -1966) во многом из-за того, что «родоначальники» долго не могли и не хотели верить, что остальной мир очень быстро научился играть в футбол лучше их самих.

На протяжении всего XX века англичан раздирало неизлечимое противоречие между их завышенной самооценкой и реальным местом в футбольном мире. Время и интенсивная терапия самоиронией помогли если не полностью избавиться, то купировать этот внутренний конфликт, что способствует изменению амплуа сборной Англии. Они уже перешли от статуса вечно подающих надежды неудачников к команде, которая ценит каждый успех. А это немало.

Полуфинал и финал на «Уэмбли» могут стать ключевыми козырями сборной Англии

В течение 10 следующих дней мы узнаем, что принесет Евро-2020 англичанам. Их все еще может постичь разочарование, если не удастся пройти Украину, но даже выход в полуфинал и, тем более, в финал можно будет считать относительным успехом. Да и абсолютный триумф не выглядит сейчас таким уж далеким. И если он случится, команда Гарета Саутгейта должна будет разделить «золото» с болельщиками, которые создали потрясающую атмосферу на игре с Германией и выступят еще круче в будущих матчах (если они случатся).

40 тысяч болельщиков на матче первого раунда плей-офф (еще около 2000 болели за Германию) помогли англичанам поддерживать темп, с которым не справилась Бундесманшафт, заставили футболистов чувствовать себя неуязвимыми и успели прочитать заклинание промаха, пока Мюллер мчался за ответным голом после ошибки Стерлинга. Как знать, чем бы все закончилось, сравняй Томас счет на 81-й минуте. И как знать, промахнулся бы опытный форвард так же на «Авиве» в Дублине, где изначально должен был пройти этот матч 1/8 финала, если бы не коронавирусные ограничения в Ирландии.

В субботу команде Гарета Саутгейта в первый и последний раз придется сыграть на Евро-2020 без яростной поддержки своих болельщиков. Путешествия по-прежнему сильно ограничены, так что на «Олимпико» придут англичане, проживающие в Италии, и пара сотен отчаянных парней, решившихся на поездку. Но если Англия победит, то вернется на «Уэмбли» с возросшей разрешенной посещаемостью на полуфинал и финал — более 60 000 человек смогут разместиться на трибунах. И это 60 000 аргументов в пользу «Трех Львов» и их вожделенного триумфа.