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Червиченко: «На вторую сенсацию швейцарцев не хватит»

02 июля 2021, 09:28
ШвейцарияЛоготип футбольный клуб Швейцария1 : 1Логотип футбольный клуб ИспанияИспанияЗакончился после серии пенальти

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал предстоящий матч 1/4 финала Евро-2020 между сборными Швейцарии и Испании.

Мне кажется, что в этом матче испанцы победят. Думаю, что на вторую сенсацию швейцарцев не хватит, а то получится чемпионат каких-то сенсаций. Сборной Швейцарии будет очень сложно отобрать мяч у соперника. Много голов точно можно не ждать. Испанцы много ошибаются в обороне, но после этого забивают пять мячей. У швейцарцев может не хватить эмоций, все они уже остались в матче с французами. Я считаю, что Испания выйдет в полуфинал.

Ранее стало известно, что Майкл Оливер рассудит данную встречу.

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Все комментарии
112910415
112910415
02 июля в 10:17
разве что в серии пенальти
ДСА
ДСА
02 июля в 10:00
Весьма вероятно так и будет.
Дима Логинов
Дима Логинов
02 июля в 09:43
Не угадал итог ровно половины игр 1/8-й. Зарёкся ставить на фаворитов. Швейцарии нечего терять, поэтому может быть как их разгром испанцами, так и победа страны сыра и часов в один мяч.
Скажу одно - это самое непредсказуемое Евро среди всех в новом тысячелетии.
beefs
beefs
02 июля в 09:42
наверное можно согласиться с автором...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
02 июля в 09:30
Испания может и сама проиграть
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