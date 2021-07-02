Червиченко: «На вторую сенсацию швейцарцев не хватит»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал предстоящий матч 1/4 финала Евро-2020 между сборными Швейцарии и Испании.

Мне кажется, что в этом матче испанцы победят. Думаю, что на вторую сенсацию швейцарцев не хватит, а то получится чемпионат каких-то сенсаций. Сборной Швейцарии будет очень сложно отобрать мяч у соперника. Много голов точно можно не ждать. Испанцы много ошибаются в обороне, но после этого забивают пять мячей. У швейцарцев может не хватить эмоций, все они уже остались в матче с французами. Я считаю, что Испания выйдет в полуфинал.