Швейцария мечтает стать «банановой кожурой» для Франции. Многие желают чемпионам мира поскользнуться

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вчера, 18:02

Евро-2020 приберег сенсации на плей-офф.

Турнир, которому не хватает сенсаций

Евро-2020 пока чересчур тщательно следует логике традиционных прогнозов. Вспомните групповую стадию: ни одной громкой сенсации не случилось, даже первые места в квартетах заняли те, от кого ждали, разве что Швеция «несанкционированно» опередила Испанию, но это такая мелочь, тем более «Красная Фурия» пробилась в 1/8 финала со второго места. От кого-то (не будем показывать пальцем) ждали большего, но и непопадание в плей-офф не стало такой уж неожиданностью.

Надеемся, Евро-2020 приберег сенсации, по которым крупные турниры часто запоминаются, на плей-офф. Намеки на это мы уже получили: Италия сломила сопротивление Австрии только в овертайме, а Чехия не была фаворитом сражения с Голландией. Пожалуй, победа чехов — главная неожиданность всего турнира на сегодняшний день.

Впрочем, от «Оранжевых» многого и не ждали перед стартом чемпионата, команда Франка Де Бура пустила пыль в глаза тремя победами на групповой стадии, но трудно считать неудачу голландцев такой уж непредсказуемой, если учесть, как Нидерланды играли на протяжении последних лет. На крупный турнир попали только с третьей попытки, провалившись в квалификациях Евро-2016 и ЧМ -2018.

Нет уж, Евро-2020, жертвы голландцев недостаточно, чтобы умаслить обожающего сенсации футбольного бога. Мы по-прежнему ждем большое и абсолютно не укладывающееся в голове крушение суперфаворита. А ведь в 1/8 финала остался только один шанс на большую неожиданность — в матче между Францией и Швейцарией. В трех других парах первого раунда плей-офф расклад сил более или менее равный.

У Франции только одна победа на Евро-2020. Помог лучший снайпер турнира

Мсье Автогол лидирует в списке бомбардиров чемпионате Европы, наколотил уже 8 штук. Это больше, чем ему удавалось забить на пяти предыдущих Евро (7). Действительно необычный турнир. Один из голов Автогол отправил в ворота сборной Германии, использовав Матса Хуммельса в качестве своего аватара. Точный удар немецкого защитника по своим воротам принес победу Франции в стартовом матче Евро-2020, а вот дальше были ничьи с Венгрией (1:1) и Португалией (2:2), причем в обеих встречах «Трехцветным» пришлось отыгрываться.

Пока совершенно не впечатляет Килиан Мбаппе, Антуан Гризманн продолжает играть так, словно он и не уезжал из «Барселоны» в команду, где его любят, а Кариму Бензема потребовалось время, чтобы влиться в игру сборной Франции, где ему были не рады почти 6 лет. Дубль форварда мадридского «Реала» в матче с Португалией добавляет оптимизма, однако сильного впечатления команда Дидье Дешама пока не производит. Далеко идущих выводов не делаем, ведь французы могли намеренно спланировать подготовку так, чтобы прибавить по ходу плей-офф, но вдруг у этого голема действительно глиняные ноги?

Швейцария не выигрывала у Франции в официальных матчах. Но и уступила только в 2 из 6

Исторический контекст важен, ведь отношения между сборными даже на отрезке в десятилетия часто складываются циклически и используют готовые тренды. Швейцарцы дважды уступили французам без особых шансов на групповых стадиях крупных турниров (1:3 на Евро-2004 и 2:5 на ЧМ -2014), но при этом были нулевые ничьи на ЧМ -2006 и Евро-2016, а в отборе того же немецкого мундиаля Швейцария дважды не проиграла «Трехцветным» (1:1 и 0:0).

Понятно, что сборная Франции — команда более классная и звездная, однако швейцарцы любят порядок, который часто бьет сами знаете кого. Конечно, быстрый гол может «расклеить» команду Владимира Петковича, но если удастся выстроить систему сдерживания, то организованной Швейцарии вполне по силам затащить фаворита в овертайм, на территорию приключений. Кажется, недооценки соперника опасается и сам Дидье Дешам, который перед матчем не скупился на комплименты в адрес соперника:

Это матч 1/8 финала, на кону — попадание в восьмерку сильнейших команд Европы. Здесь не может быть слабых соперников, у Швейцарии исключительно обученная и умелая команда, которая способна на большие свершения, а в хороший вечер они могут переиграть кого угодно. Мы не имеем никакого права относиться к ним снисходительно, эта команда занимает 13-е место в рейтинге ФИФА , а с нашей стороны будет большой ошибкой думать, что дорого в четвертьфинал открыта.

Составы и тактика

Очень вероятно, что в матче против Швейцарии Дидье Дешам тактически перестроит свою команду: ожидается, что «Трехцветные» перейдут на схему с тремя центральными защитниками. К такому решению Дешама подталкивают травмы двух левых защитников — Диня и Эрнандеса, а также не самые успешные по качеству командных взаимодействий матчи на групповой стадии. А еще Швейцария тоже использует схему с тремя центрбеками, и французы опасаются, что соперник этим воспользуется, как до этого Венгрия.

Тройку центральных защитников составят Варан, Кимпембе и Ленгле, а на позиции левого латераля может оказаться Лео Дюбуа, или же туда будет смещен Адриен Рабьо, в то время как связку хавбеков образуют Канте и Погба. Помимо прочего, такая расстановка может дать больше свободы действий Антуану Гризманну и Килиану Мбаппе, которые пока не могут быть собой довольны на Евро-2020.

Ориентировочный состав сборной Франции (3-4-3): Льорис — Ленгле, Варан, Кимпембе — Павар, Канте, Погба, Рабьо (Дюбуа) — Мбаппе, Гризманн, Бензема.

Ориентировочный состав сборной Швейцарии (3-4-1-2): Зоммер — Эльведи, Аканджи, Родригес — Мбабу, Джака, Фройлер, Цубер — Шакири — Эмболо, Сеферович.

Прогноз «Соккер.ру»: велик соблазн увидеть интригу в этом матче, но, кажется, что на этот раз Швейцария не станет проблемой для «Трехцветных», которые выиграют 2:0.