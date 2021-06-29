Быть может, последний матч Лёва. Скучная Англия и задорная Германия могут обменяться игровыми схемами в 1/8 финала

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вчера, 11:49

Вторая из двух главных афиш 1/8 финала Евро-2020.

Лучший игровой день чемпионата Европы уже состоялся

14 забитых мячей, рекордный автогол, нереализованный одиннадцатиметровый, шедевр Карима Бензема, два камбэка со счёта 1:3 и два матча с дополнительным временем, первая на турнире серия пенальти и сенсационный вылет действующих чемпионов мира. Лучший игровой день Евро-2020 заходил вчера, Испания и Хорватия, Швейцария и Франция пробудили первозданные футбольные эмоции, выдав вдохновляющие триллеры с разными развязками для фаворитов.

Повторить такое практически нереально, да мы и не ждем такой яркости от оставшихся матчей 1/8 финала. 11 лет назад на аналогичной стадии чемпионата мира Англия и Германия выдали матч с пятью засчитанными голами и одним фантомом, но сейчас другие времена и нравы. Хочется увидеть шоу, но здравый смысл советует избавиться от завышенных ожиданий, тем более что первый большой матч плей-офф Евро-2020 откровенно разочаровал: Бельгия наплевала на футбол и зрителей после того, как Торган Азар забил красивый гол в ворота португальцев. Не исключаю похожий сценарий в матче англичан и немцев.

Групповые упражнения

Сборная Англии выиграла группу D, теперь проведет очередной матч Евро-2020 в родных стенах. Турнир пока получается полностью домашним для англичан: три матча групповой стадии и 1/8 финала на «Уэмбли», где так же пройдут полуфинал и финал. Таким образом, единственный шанс «Трех Львов» сыграть за пределами Лондона — обыграть Германию и попасть в римский четвертьфинал на победителя пары Швеция/Украина.

Матч Англии и Германии сплошь и рядом называют «скрытым полуфиналом». Якобы победитель этой пары попадет в финал, так как других топ-сборных в этой половине сетки не видно: как уже сказано выше, в четвертьфинале ждет лучшая команда пары Швеция/Украина, а в полуфинале — победитель противостояния Чехии и Дании. Действительно, довольно оптимистичная сетка, учитывая, что с другого края к финалу подбираются Бельгия, Италия и Испания. И это еще Франция самоустранилась.

Возвращаясь к выступлениям на групповой стадии, нужно отметить, что сборная Англии сумела в трех матчах обойтись без пропущенных мячей, сейчас остается единственной «сухой» командой на турнире после того, как австрийцы все-таки «распечатали» Италию. Надежность английской обороны уравновешивается скудностью атаки: всего 2 забитых мяча, оба записал на свой счет Рахим Стерлинг.

Германия выступила куда веселее в «смертельной» группе F: 6 забитых и 5 пропущенных. До 85-й минуты решающего матча с венграми немцы вообще не попадали в плей-офф, но потом Леон Горецка сделал счет 2:2 и продлил пребывание Бундесманшафт на Евро-2020. Кстати, соперники Германии по «группе смерти», Португалия и Франция, уже вылетели. Будет весьма необычно, если и третий представитель звездного квартета окажется за бортом уже после первого раунда плей-офф.

Англия: против Хорватии (1:0), против Шотландии (0:0), против Чехии (1:0).

Германия: против Франции (0:1), против Португалии (4:2), против Венгрии (2:2).

- 1 желтую карточку получили англичане в трех матчах, что делает их самой дисциплинированной командой турнира. «Горчичник» на счету Фила Фодена.

- 2 гола было забито в трех предыдущих матчах чемпионата Европы с участием сборной Англии. Команда Гарета Саутгейта с большим отрывом стала самой скучной на групповой стадии.

- 11 голов увидели зрители в играх с участием сборной Германии. Это второй показатель группового этапа после португальцев (13), которых немцы обыграли в ярком матче со счетом 4:2.

- 22 удара нанесли английские футболисты в матчах против Хорватии, Шотландии и Чехии, в среднем за игру — 7.3. По этому показателю Англия входит в тройку худших команд Евро-2020, уступая только Венгрии и Финляндии (у обоих — по 6.3).

- Сборная Германии пасует точнее всех на Евро-2020 — 90.1%.

- Незаменимые футболисты в составах обеих команд (провели предыдущие три матча без замен): Джордан Пикфорд и Кельвин Филлипс в Англии; Мануэль Нойер, Антонио Рюдигер, Йозуа Киммих и Тони Кроос в Германии.

Составы и тактика

В трех предыдущих матчах Евро Гарет Саутгейт использовал популярные вариации схемы с четырьмя защитниками — 4-3-3 и 4-2-3-1, однако накануне матча с Германией заговорили о том, что Англия вернется к схеме с тремя центрбеками и будет «зеркалить» соперника. Вчерашний плачевный пример Франции и Дешама, который тоже резко поменял схему по ходу турнира, намекают Саутгейту, что это большой риск, пусть даже Англия раньше играла с тройкой в обороне.

Английский тренер должен 1000 раз подумать перед тем, как менять схему, которая принесла победу в группе. Если это все же произойдет, то Кайл Уокер присоединится к тройке центральных защитников, а на правом сыграет Рис Джеймс или Киран Триппьер (защитник «Атлетико» может сыграть и слева). Вряд ли Саутгейт сможет рассчитывать на выход в стартовом составе Бена Чилуэлла и Мэйсона Маунта, которые отбыли 10-дневный карантин и не участвовали в командных занятиях перед матчем с Германией. Если Англия сыграет по схеме 4-2-3-1, то увидим с первых минут Грилиша, который способен генерировать угрозы и кормить нападающих передачами.

Ориентировочный состав сборной Англии (4-2-3-1): Пикфорд — Уокер, Магуайр, Стоунз, Триппьер — Райс, Филлипс — Фоден, Стерлинг, Грилиш — Кейн.

Йоахим Лёв на групповой стадии полагался на схему 3-4-2-1, и, откровенно говоря, у тренера Бундесманшафт, для которого каждый следующий матч на Евро может стать последним на своем посту, больше причин пойти на перестановки. Все-таки немцы пропускали в каждом из трех предыдущих матчей, а игра с Венгрией вскрыла слабости именно при игре в обороне против соперника, стремящего вертикально доставлять мяч вперед.

В Германии призывают Йоахима Лёва найти место в стартовом составе для Леона Горецки, чей гол вывел Бундесманшафт в плей-офф, однако Йоги редко прислушивается к общественному мнению. Вполне возможно, что Лёв выберет более осторожный вариант ведения игры, тогда можно будет говорить и о другом кадровом наполнении состава. Кстати, в Германии не исключают, что их сборная перейдет на схему с четырьмя защитниками. Будет забавно, если соперники как бы «обменяются» расстановками.

Немцы предусматривают все варианты развития событий, в частности, на протяжении двух дней отрабатывали пенальти на тренировках. Появление самой этой новости — давление на соперника, учитывая исторически не сложившиеся отношения англичан с сериями одиннадцатиметровых. В частности, в противостояниях с Германией на крупных турнирах.

Ориентировочный состав сборной Германии (3-4-2-1): Нойер — Гинтер, Хуммельс, Рюдигер — Киммих, Гюндоган, Кроос, Госенс — Мюллер, Хаверц — Гнабри.

Прогноз «Соккер.ру»: не исключаю, что это выяснение отношений действительно заберется в дебри серии пенальти, хотя все может решить и один гол, как в матче Бельгии и Португалии. Голевой феерии от игры англичан и немцев не жду, хотя конкретно в этом пункте прогноза мне бы очень хотелось ошибаться.