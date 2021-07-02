Кот-оракул предсказал победу сборной Испании в матче со Швейцарией

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02 июля 2021, 11:24

Кот-оракул Ахилл предсказал победу сборной Испании в четвертьфинальном матче Евро-2020 с командой Швейцарии.

Пушистый предсказатель в пятницу поел из миски с флагом Испании в стенах Государственного Эрмитажа.

Ранее Ахилл правильно предсказал исходы матчей турнира между командами Италии и Турции (3:0), Бельгии и России (3:0), России и Финляндии (1:0), Швеции и Словакии (1:0), Бельгии и Финляндии (2:0), Швеции и Польши (3:2). Оракул ошибся только один раз за время чемпионата, предсказав победу команды Польши в матче со сборной Словакии.

Ранее стало известно, что Майкл Оливер рассудит данную встречу.