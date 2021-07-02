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Кот-оракул предсказал победу сборной Испании в матче со Швейцарией

02 июля 2021, 11:24
ШвейцарияЛоготип футбольный клуб Швейцария1 : 1Логотип футбольный клуб ИспанияИспанияЗакончился после серии пенальти

Кот-оракул Ахилл предсказал победу сборной Испании в четвертьфинальном матче Евро-2020 с командой Швейцарии.

Пушистый предсказатель в пятницу поел из миски с флагом Испании в стенах Государственного Эрмитажа.

Ранее Ахилл правильно предсказал исходы матчей турнира между командами Италии и Турции (3:0), Бельгии и России (3:0), России и Финляндии (1:0), Швеции и Словакии (1:0), Бельгии и Финляндии (2:0), Швеции и Польши (3:2). Оракул ошибся только один раз за время чемпионата, предсказав победу команды Польши в матче со сборной Словакии.

Ранее стало известно, что Майкл Оливер рассудит данную встречу.

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Источник: tass.ru
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Давайте думать
Давайте думать
02 июля в 12:03
Пора букмекерам в суд выходить, а то этот кот обжора весь бизнес похерит
112910415
112910415
02 июля в 11:46
это не честно !
кот штудирует футбольную аналитику,
и многие результаты для него элементарны !
Октябрь 1917
Октябрь 1917
02 июля в 11:40
Значит ставить надо на Швейцарию
Знатог
Знатог
02 июля в 11:26
А ему швейцарский сыр давали?
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