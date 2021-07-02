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Колыванов: «И у Бельгии, и у Италии есть шансы добраться до финала»

02 июля 2021, 09:24
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия1 : 2Логотип футбольный клуб ИталияИталияМатч завершен

Бывший футболист сборной России Игорь Колыванов прокомментировал предстоящий матч 1/4 финала Евро-2020 между сборными Бельгии и Италии.

Это два одинаковых соперника. Обе команды показывают качественный и хороший футбол. Групповой этап и 1/8 они прошли без поражений. Матч будет очень интересный. Италия и Бельгия играют в комбинационный футбол. Может, итальянцы будут чуть-чуть лучше. Сложно сказать, уложатся ли команды в основное время. В таких матчах решает всего один гол, а обе команды пропускают мало. Сидеть в обороне они не будут, но аккуратная игра нас ждет. Швейцарцы нас удивили, поэтому и у Бельгии, и у Италии есть шансы добраться до финала. Победит тот, кто находится в лучшей физической форме и сможет реализовать моменты.

Ранее стало известно, кто обслужит эту встречу.

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Все комментарии
mensk
mensk
02 июля в 11:22
Точно такие же шансы вылететь.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
02 июля в 09:25
Это и без тебя понятно
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